Terror, un superhéroe patrio y la serie sobre Boris Johnson en el calendario de estrenos de octubre

El mes de octubre arranca prácticamente con la despedida a uno de lo universos seriéfilos más extensos y explorados, el nacido de las novelas gráficas de Robert Kirkman, y cerrará con el desembarco de Kenneth Branagh, caracterizado como Boris Johnson.

Entre medias, un superhéroe patrio llamado García, lo nuevo de Mike Flanagan, Guillermo del Toro y Manolo Caro y todo un spaghetti western.

'The Walking Dead' (3 de octubre, Fox)

Tras diez temporadas y habiendo dividido la undécima en tres partes, llega la hora de poner punto y final a la historia de los primeros protagonistas de The Walking Dead que aún continúan con vida en la pantalla. Daryl, Negan, Maggie y unos pocos más tienen por delante ocho episodios con los que echar el cierre a su vida en medio de un apocalipsis zombie. Aunque en realidad no será un adiós definitivo, ya que hay varios spin-off anunciados en camino. El que está estrenado ya es Tales of the Walking Dead, que desembarcó a finales de septiembre con un planteamiento de un capítulo, una historia, y distintos personajes.

'The Bear' (5 de octubre, Disney+)

Carmen 'Carmy' Berzatto es un chef con una gran carrera en la alta cocina que un día se ve obligado a volver a casa, a Chicago. Una muerte le coloca al frente del negocio familiar: una tienda de bocatas. Una nueva vida muy distinta a la que se había acostumbrado que generará una serie de situaciones emocionales y laborales para las que quizá no esté preparado. The Bear es una comedia con tintes dramáticos protagonizada por Jeremy Allen White y ha sido creada por Christopher Storer (Rami). Llega a España tras su estreno en Estados Unidos el pasado mes de junio, donde ha recibido muy buenas críticas.

'El club de la medianoche' (7 de octubre, Netflix)

Un grupo formado por siete jóvenes tiene la particular costumbre de reunirse a medianoche (de ahí el nombre) para contar historias de miedo. Además de su afición por el terror, han llegado a un acuerdo: el primero que muera tiene que intentar contactar con los demás desde el más allá. Todos tienen una enfermedad terminal. Basada en la novela de Christopher Pike, El club de la medianoche es la nueva serie de Mike Flanagan, creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche. El reparto lo forman Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Cymone, Iman Benson y Sauriyan Sapkota.

Una más: la tercera y última temporada de Derry Girls (Netflix).

'Candy' (12 de octubre, Disney+)

Jessica Biel se mete en la piel de Candy Montgomery para contar la historia real de esta mujer, ama de casa con dos hijos, que fue condenada por asesinato en Estado Unidos. Una vida aparentemente ideal que se descontroló. Conocida como 'la asesina del hacha', su caso fue carne de titular y multitud de crónicas a comienzos de los ochenta. Además de Biel, que participa también como productora en esta miniserie, en el reparto figuran Timothy Simons, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber y Raúl Esparza. El guion lo firma Robin Veith.

Dos más: el estreno de Belascoarán (Netflix) y la segunda temporada de El míster (Disney+).

'That Dirty Black Bag' (13 de octubre, AMC+)

Protagonizada por Dominic Cooper, Douglas Booth y alguna que otra gran sorpresa entre los secundarios, That Dirty Black Bag es una del Salvaje Oeste que sirve como homenaje a los clásicos del spaghetti western. Rodada entre España, Marruecos e Italia, cuenta la violenta historia de Arthur McCoy (Cooper) y Red Bill (Booth). El guion les sigue a lo largo de ocho días en una persecución implacable y violenta entre este sheriff y este cazarrecompensas cuyo lema viene a ser que una cabeza pesa menos que un cuerpo. Por eso decapita a sus presas.

Tres más: los estrenos de La playlist (Netflix), The Watcher (Netflix) y Espiral (AMC+).

'Sagrada familia' (14 de octubre, Netflix)

Tras La casa de las flores, Alguien tiene que morir y Érase una vez… pero ya no, Manolo Caro estrena su nueva serie para Netflix. Titulada Sagrada familia, su protagonista esta vez es Najwa Nimri, madre de una familia que intenta ocultar su pasado. Pero una nueva familia se ha mudado y pondrá patas arriba todo el barrio. Como en anteriores trabajos, Caro reúne a un gran número de rostros conocidos del cine y la televisión. Además de Nimri están presentes Álex García, Macarena Gómez, Alba Flores y Álvaro Rico.

Tres más: Los estrenos de Todos quieren salvarse (Netflix) y Shantaram (Apple TV+) y la cuarta de Fantasmas (Movistar Plus+).

'The Peripheral' (21 de octubre, Amazon Prime Video)

Chloë Grace Moretz es Flynne Fisher, una joven que solo quiere intentar que su familia no se termine de desmoronar del todo en una América futurista. Vive una vida de lo más aburrida en un lugar anodino hasta que un día usa un dispositivo, algo sucede y se conecta directamente con un futuro alternativo cambiando por completo su existencia y a ella misma. Una serie de ciencia ficción basada en la novela de William Gibson que cuenta con Scott B. Smith como creador y con Jonathan Nolan y Lisa Joy, responsables de Westworld, entre los productores. Acompañan a la protagonista en su aventura Gary Carr y Jack Reynor.

Dos más: el estreno de Desde cero (Netflix) y la segunda temporada de Acapulco (Apple TV+).

'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro' (25 de octubre, Netflix)

Guillermo del Toro es el creador de esta serie que se estrenará a razón de dos capítulos por día entre el 25 y el 28 de octubre. Con el terror como punto de partida y la promesa, según la sinopsis oficial, de redefinir el género y desafiar su concepto tradicional, se adentrará en ochos historias independientes viajando de lo macabro a lo gótico, lo grotesco, lo monstruoso e incluso lo mágico. Dos de los guiones son originales de Del Toro, que se ha encargado de elegir a los guionistas y directores de una serie en la que participan delante de la cámara F. Murray Abraham, Kate Micucci, Peter Weller, Rupert Grint, Tim Blake Nelson, Ben Barnes, David Hewlett y Andrew Lincoln.

'El inmortal' (27 de octubre, Movistar Plus+)

En los años noventa el control del tráfico de cocaína y de las discotecas madrileñas estaba a cargo de Los Miami, una banda liderada por El Inmortal. Álex García se mete en la piel de quien provocó caos y terror y cuya historia será contada a lo largo de ocho episodios. Escrita por Diego Sotelo y David Moreno y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, promete acción, violencia y tensión. El reparto reúne a un elenco de rostros menos conocidos con otros más consagrados. Entre otros, Marcel Borràs, Emilio Palacios, María Hervás, Teresa Riott, Jon Kortajarena, Jason Day, Claudia Pineda y Francis Lorenzo.

'¡García!' (28 de octubre, HBO Max)

La adaptación de la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos es, sin duda, uno de los grandes estrenos de este mes de octubre. Adaptada por Sara Antuña y Carlos de Pando, cuenta la historia de un supersoldado de la época franquista que es despertado de su letargo por una joven periodista ansiosa de encontrar una historia para hacerse valer ante su jefe. Una sucesión de casualidades llevan a Antonia (Veki Velilla) hasta donde se encuentra criogenizado García (Francisco Ortiz) y accidentalmente lo despierta. Lleva seis décadas durmiendo en frío y el choque con la realidad no va a ser fácil de asumir. Además de adaptarse a una nueva época y unas nuevas reglas del juego, tendrá que trabajar con Antonia para frenar un complot político que pretende volver a épocas oscuras. Eugenio Mira (Grand Piano) dirige los seis episodios.

Dos más: el estreno de Si lo hubiera sabido (Netflix) y la sexta temporada de Big Mouth (Netflix).

'This England' (31 de octubre, Movistar Plus+)

This England es una de esas series que despierta cierta curiosidad por saber cómo le ha sentado el tiempo incluso antes de su estreno. Porque comenzó a ser rodada antes del escándalo de las fiestas en Downing Street y de la salida del Gobierno británico de Boris Johnson. Lo que cuenta esta serie abarca los primeros momentos de la pandemia con Kenneth Branagh en el papel del anterior Primer Ministro, aunque la suya no será la única figura en la que se centre, como tampoco la política será el único ámbito en el que pondrá el foco. This England está coescrita y dirigida por Michael Winterbottom y abarca los primeros tiempos de Johnson al frente del país y la primera ola de la pandemia.

Dos más: el estreno de Christian (AMC+) y la segunda temporada de The White Lotus (HBO Max).