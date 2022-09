Al presentar la serie a los medios en una visita virtual al rodaje, Teresa Fernández-Valdés, una de las creadoras de Un asunto privado junto a Gema R. Neira y Ramón Campos, avanzó que lo que se traían entre manos era una de aventuras. Y eso es, vistos los ocho episodios que componen la primera temporada, lo que se encontrarán quienes el próximo viernes 16 de septiembre se acerquen a la nueva producción de Bambú para Amazon Prime Video. Esta cuenta, para mayor gloria de sus tramas, con Aura Garrido y Jean Reno como una particular pareja de detectives aficionados. En la química de su relación y en sus actuaciones se sostiene el funcionamiento de una historia cuya aspiración es la de enganchar y entretener.

Ambientada en la Galicia de los años cuarenta, su principal protagonista es Marina, la hija de un policía ya fallecido que la educó dentro de una libertad impropia de la época para las mujeres. Dio alas a sus fantasías, a sus ganas de ser policía y la convirtió en su mejor alumna. El problema, con el que lidia el personaje de Aura Garrido durante toda la temporada, es que es mujer. Eso le cierra las puertas de comisaría. Lo que se espera de ella es que se comporte como una joven tranquila, se case, forme una familia y no dé problemas. Pero, claro, ella tiene otros planes y el conformismo y la sumisión no están entre ellos.

La serie 'Un asunto privado' está ambientada en la Galicia de los años cuarenta. — Amazon Prime Video

El personaje tiene un punto de ingenuidad. Es un espíritu libre que se rebela desde su cómoda posición contra las normas impuestas por la época –una dictadura sobre la que la ficción ni siquiera pasa de puntillas–. Tiene una familia que, por mucho que quiera prometerla, le consiente sus 'excentricidades'. El dinero tampoco es una preocupación para ella. Eso le permite dedicarse en cuerpo y alma a luchar por una libertad que se le niega metiéndose de camino en todo tipo de líos de manera impulsiva e imprudente en su empeño por resolver un caso que ha sacudido a la sociedad gallega.

Un asesino en serie anda suelto y ella se ha propuesto adelantarse a unos agentes que considera, porque lo son, mucho peores que ella en su trabajo. Gracias al entrenamiento de su padre, a su ingenio, a sus inquietudes científicas y a la inestimable ayuda de Héctor, el mayordomo de la familia, Marina ridiculiza con sus dotes de detective a todo un departamento de policía liderado por su hermano, recién ascendido a comisario. La pareja que forman Aura Garrido y Jean Reno desprende química. Unos particulares Sherlock y Watson donde la comicidad está muy presente y es de lo mejor de la serie. Funciona con ellos dos y aún mejor cuando en la ecuación entra Pablo (Gorka Otxoa), el mejor alumno oficial (él si pudo ir a la academia) del padre de Marina.

Más allá de su contribución a la comicidad, el personaje de Otxoa, que responde al arquetipo de chico bueno, formal y de fiar, introduce el componente romántico a tres bandas de la serie, que no podía faltar. Pablo y su ‘oponente’ apuesto, misterioso y peligroso, del que no conviene decir más para no adelantar acontecimientos, dan forma al clásico triángulo amoroso. En el reparto figuran nombres tan interesantes como Ángela Molina, que interpreta a la madre de Marina; Tito Valverde, también policía y antiguo compañero de su padre; y Pablo Molinero, que da vida a su hermano. Y con ellos, Alex García, Irene Montalá y Andrés Velencoso junto a una larga lista de secundarios.

En el apartado de la acción cabe destacar la apuesta de Un asunto privado por la misma bajo la dirección de David Pinillos, María Ripoll y Daniel Aranyo. No solo por la puesta en escena, sino porque Aura Garrido despliega lo mejor de sí misma y lo da todo en esas secuencias. En ocho episodios a Marina se la ve caer, tropezar, disparar, correr por tejados, con tacones, trepar y sobrevivir a estrangulamientos. Por alguna razón, raro es que en algún capítulo no acabe con alguien poniéndole las manos alrededor de la garganta y haciendo presión.

Aura Garrido y Gorka Otxoa en una secuencia de la serie 'Un asunto privado'. — Amazon Prime Vide

Aventura, humor, romance, acción y… misterio. Ese es el otro ingrediente de Un asunto privado, que cumple con sus aspiraciones de resultar entretenida con su caso a resolver y sus protagonistas. No hay que pedirle más. La manera de plantearlo es la de una trama central que recorre toda la temporada y pistas episódicas para ir avanzando en su resolución. Como serie producida bajo el sello de Bambú (Velvet, Las chicas del cable) y dirigida a su público habitual, sobresale el vestuario, que se adapta a las necesidades de una protagonista que puede encontrarse en un evento social y de pronto meterse en una persecución por un bosque o un puerto. Destacan también una iluminación y una fotografía que se aprovechan de los paisajes gallegos y su belleza.