La tripulación de 'Star Trek: Picard' se enreda con los viajes en el tiempo en su regreso

Redimidos de sus pecados y errores pasados (de eso iba gran parte de la primera temporada), los miembros de la tripulación circunstancial formada en Star Trek: Picard regresan en una nueva tanda de episodios en la que el tiempo será un protagonista esencial. El pasado, el presente y el futuro, pero también los viajes a través del mismo y la lucha contra el reloj a la que se enfrentan Jean-Luc Picard y sus aliados para arreglar el desastre provocado por Q, un viejo conocido del personaje interpretado por Patrick Stewart.

El primer episodio (el único no embargado y que se estrena hoy en Amazon Prime Video) sitúa a cada uno de los protagonistas de la primera entrega en su nuevo punto de partida. Podría decirse que lo hace, de alguna manera, por parejas. Dahj (Isa Briones) y Agnes Jurati (Allison Pill), por un lado. Por otro, Chris Ríos (Santiago Cabrera) y Siete de Nueve (Jeri Ryan) en sus respectivas naves y con sus respectivas misiones. Mientras que Picard y Raffi (Michelle Hurd), colocados en un lugar más situado en la retaguardia, se cruzan en los pasillos de la Federación.

A Picard el espectador se lo encontrará de nuevo en su cálido y bucólico viñedo francés, disfrutando de un merecido descanso en buena compañía. Sin embargo, esa imagen idílica de su refugio vinícola, como ocurría en su regreso a la pantalla en 2020, es solo la calma que precede a la tempestad. En este caso, a un nivel aún más personal e íntimo si cabe. Porque lo que se muestra en The Star Gazer, aunque tímidamente, es una ventana al pasado de Picard, a un suceso ocurrido cuando era niño relacionado con su madre. Algo que, se entiende, cobrará importancia en el desarrollo de la temporada.

No hay mucho que contar sobre este arranque más allá de que cumple lo esperado a nivel de producción, acción y personajes. Estos primeros tres cuartos de hora de narración le sirven al equipo de guionistas encabezado por Akiva Goldsman y Alex Kurtzman para colocar a cada una de las piezas donde las necesita para cuando deban ser llamadas a filas. Para eso, para ver cómo les ha ido después del final de la anterior aventura y para recuperar a un viejo enemigo de Picard en el universo creado por Gene Roddenberry con una entrada efectista pese a que su presencia era conocida.

El elegido no es otro que Q (John de Lancie), quien obliga a Picard a enfrentarse al "camino no tomado". Y ahí es donde entra en juego todo lo visto y anunciado en el tráiler, que da más pistas sobre por dónde caminará la temporada que el primer episodio de la misma, destinado a funcionar como prólogo. Lo que se ve en esos adelantos previos es que la serie se adentrará en el siempre farragoso asunto de los viajes en el tiempo. Algo que Picard y los suyos se ven obligados a hacer para arreglar en embrollo generado por un enemigo que les ha lanzado a una realidad alternativa y totalitaria consecuencia de jugar con el pasado. Eso posibilitará ver a todos estos personajes en situaciones mucho más cercanas a la realidad que a ese futuro trekkie. Y eso, de alguna manera, puede resultar hasta cómico.



Escena de la segunda temporada de 'Star Trek: Picard'. — Amazon Prime Video

Una aventura planteada como una carrera contra el tiempo (solo tienen tres días de margen para su misión) en la que Picard se declara demasiado mayor para según qué "tonterías". Que le tomen el pelo y jueguen con él como acostumbra el personaje interpretado por John de Lancie es una de ellas. Q no es el único que vuelve. También lo hace Whoopi Goldberg como Guinan, esa camarera a la que Picard acude en busca de consejo y conversación cuando lo necesita.

Sobre lo que se puede esperar de esta segunda temporada, basta con que siga la senda iniciada, que mantenga su apuesta por la accesibilidad para el espectador ajeno a las muchas entregas del universo Roddenberry y que cuide como lo ha hecho hasta ahora a una tripulación cuyas escenas simplemente hablando son altamente satisfactorias. Y acción. Esto también.

Algo que probablemente gustará a los seguidores de Star Trek (o puede que no) son esos recuerdos de la infancia de Picard que pueden ayudar a comprender un poco mejor algunas de sus decisiones personales a lo largo de su larga historia. Es algo que humaniza al personaje, le da cierta perspectiva y, bien explorado, puede ser interesante para conocerle desde un ángulo distinto.



El universo expandido de Kurtzman a raíz de Discovery

Del universo creado en los sesenta por Gene Roddenberry se puede decir que es uno de los más prolíficos que ha dado la ciencia ficción con numerosas incursiones tanto en el cine, donde se han estrenado hasta la fecha 13 películas (parece que habría una nueva en camino) y una decena de series. Las horas de visionado, en especial en la pequeña pantalla, se acumulan y es complicado no perderse entre tanto material salvo que se sea un trekkie bien informado y al día.

El origen del material cinéfilo-seriéfilo se remonta a 1966 con el lanzamiento de Star Trek: The Original Series, que tuvo tres temporadas y cuyo reparto participó en varias de las películas. Después vinieron los estrenos de las series Star Trek: The Animated Series (1973 y dos temporadas), Star Trek: The Next Generation (1987 y siete temporadas), Star Trek: Deep Space Nine (1993 y siete temporadas), Star Trek: Voyager (1995 y siete temporadas) y Star Trek: Enterprise (2001, precuela y cuatro temporadas). Desde que esta última bajó el telón en 2005, el universo trekkie había quedado en suspenso en las series hasta que Alex Kurtzman, que impulsó el regreso al cine de la saga en 2009 con J.J. Abrams a los mandos, estrenó en 2017 Star Trek: Discovery.

Escena de "Star Trek: Picard". — Amazon Prime Video

Creada por el propio Kurtzman junto a Bryan Fuller, ha emitido ya tres temporadas. Se desarrolla alrededor de una década antes de los sucesos narrados en la serie original y cuenta con una nueva tripulación como protagonista. Discovery ha supuesto a la postre el principio de muchas. Kurtzman ha creado su propio universo expandido a partir del de Roddenberry y, a día de hoy, hay tres títulos más estrenados y otros tanto en camino. De las ya presentadas están Star Trek: Short Treks (2018 y dos temporadas), una serie de cortos spin-off de Discovery y Star Trek: Lower Decks (2020), animada y centrada en la tripulación del USS Cerritos en el año 2380. Y, por supuesto, Star Trek: Picard, que se estrenó en 2020 recuperando a Sir Patrick Stewart como Jean-Luc Picard y estrena ahora su segunda entrega.

De las que están por venir, en el listado figura una más animada titulada Star Trek: Prodigy5, de la que se ha publicado que se centrará en unos adolescentes que van por ahí buscando aventuras en una nave abandonada. Otra es Star Trek: Strange New Worlds, parte del proyecto de Kurtzman, spin-off de Discovery y precuela de la serie original con Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck de nuevo como Pike, Número Uno y Spock. También se ha publicado la idea de otra nueva ficción centrada en Ceti Alpha V, el planeta al que Kirk desterró a Khan y que sería una precuela.