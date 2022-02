Con David Tennant en el papel de Phileas Fogg, Ashley Pharoah ha tomado prestado el argumento y los personajes creados por Julio Verne para adaptar una de las obras más icónicas del autor francés, La vuelta al mundo en 80 días. Lo que se ve en los dos primeros episodios que este jueves llegan a España de la mano de Movistar+ es una serie clásica de aventuras y peripecias con un personaje principal aquejado de un importante síndrome del impostor.

El retrato que esta coproducción europea de Slim Film y Federation Entertainment para la Alianza Europea (France Télévisions en Francia, ZDF en Alemania y RAI en Italia) hace del clásico de Verne no es fiel. Como avanza Pharoah, su creador, guionista y productor ejecutivo, en las notas de producción: "La principal diferencia entre el libro de Julio Verne y nuestra adaptación es que se trata de una reinterpretación de ese libro más que de una adaptación directa. Nuestra versión incluye todos los temas del libro sobre viajes, aventura y voluntad de experimentar y los hemos hecho nuestros". Tanto que, a modo de homenaje, se permiten introducir al propio autor y su novela De la Tierra a la Luna como guiño en el segundo capítulo.

Su principal protagonista, como no podía ser de otra manera, es Phileas Fogg, un noble británico que pasa sus días entre su inmensa mansión londinense gobernada por un ayudante de cámara en edad de jubilación y las visitas a un club donde otros hombres adinerados como él agotan el día entre periódicos, puros y comida. La acción arranca en 1872, con Fogg sintiéndose retado. Ha recibido una postal con una única palabra escrita en el reverso: "Cobarde". Con esas siete letras resonando en su cabeza una y otra vez, su inconsciencia y sus ganas de demostrar que no es el tipo timorato y aburrido que creen sus compañeros, decide aceptar el reto de dar la vuelta al mundo en 80 días. De por medio, una apuesta. 20.000 libras de la época. Aunque lo que está en juego no es tanto el dinero como la capacidad de Fogg para demostrar que sí puede.

Su enemistad con quien le lanza el guante le espolea. Sin embargo, el principal rival de Phileas Fogg es Phileas Fogg. Aquejado de un marcado síndrome del impostor, se pasa todo el arranque de la serie viniéndose abajo con cada obstáculo, buscando constantemente la aprobación de los demás, sorprendiéndose de sus propios logros e intentando dar marcha atrás asumiendo que no será capaz de completar la vuelta al mundo ni en 80 días ni en 200.

Así, en esos dos primeros capítulos mostrados antes de su estreno de hoy, se suceden las peripecias de este lord británico al que Tennant, con su reconocida habilidad para crear personajes creíbles, dota de una fragilidad que le hace más cercano. No le falta razón al actor británico en que "hay mucha acción para mantener a la audiencia enganchada, pero realmente las historias personales de los personajes son la clave del guion". La acción se va sucediendo sin demasiadas exigencias y a su paso por Francia e Italia todos son problemas, carreras, disparos, golpes, algún tópico, un globo y un tren.

En cuanto a los personajes, Fogg no viaja solo. Dispone de la compañía y ayuda de Passepartout (Ibrahim Koma), que cuenta con esa valentía que le falta al señor al que sirve. Además, es el personaje más dañado de todos los que se enrolan en esta versión de La vuelta al mundo en 80 días. Cada uno viaja con su propia mochila personal y algo que demostrar. Passepartout, con tendencia a

los líos, huye de algo y alguien. También tiene una historia personal familiar con altas dosis de dramatismo. En el caso del componente femenino del grupo, Abigail Fix (Leonie Benesch), su empeño está en demostrar a su padre (y a todos) que es una periodista válida e independiente sin necesidad de padrinos en una época donde las mujeres no gozaban de mucha libertad de elección.

Su forma de hacerlo es perseguir a Fogg por el mundo narrando sus aventuras y desventuras para The Daily Telegraph.

Ibrahim Koma y Leonie Benesch interpretan a Passepartout y Abigal Fix respectivamente. — MOVISTAR+

Entre todos, sorteando las zancadillas contratadas desde Londres para hacerles fracasar y perder la apuesta, deberán lograr cumplir un objetivo que, a priori, el espectador familiarizado con la historia sospechará salvo cambios sustanciales en el desenlace. De la afirmación de Tennant de que se trata de "una historia atemporal, una de esas historias que todos sienten que conocen, una historia que ha pervivido a través de las generaciones" se desprende que quizá su intención no vaya encaminada a la gran sorpresa final, pese a que puedan darle su toque. Añade en la nota de prensa que "con esta versión esperamos que la gente experimente el sentido del viaje y la aventura".

El problema de La vuelta al mundo en 80 días, pese a que ver a Tennant saliendo de según qué entuertos y dando rienda suelta a su versatilidad como actor compensa en el 99% de las series que protagoniza, es que la puesta en escena de esta versión quizá sea demasiado clásica. Va a lo seguro, no se arriesga y no resulta fácil conectar. Cuesta quitarse esa sensación de conocido y visto de encima.

Los escenarios naturales y reales en una serie de viajes como esta habrían sido un añadido, pero lo cierto es que (sea por la logística pandémica, por presupuesto, por ser de época o por todas) la serie se ha rodado en Rumanía y Sudáfrica y muchos de los escenarios han sido recreados en un set. A saber, el Londres de 1870, París, Nueva York, la India, Arabia, Hong Kong, el Salvaje Oeste y la isla del Pacífico. La primera impresión que queda de La vuelta al mundo en 80 días es que es una serie acomodada. Tanto como su Phileas Fogg. Otra cosa es que, a medida que avance, se atreva como él a dar el salto e ir un poco más allá en busca de alicientes que ofrecer. Su renovación fue anunciada

hace unas semanas.