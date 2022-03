Un hilo recorre la Fase 4 de Marvel, el de la salud mental. Al menos en lo que a series se refiere. Wanda lidiaba con el duelo. Falcon y Bucky, con el estrés postraumático. Loki arrastraba un complejo de inferioridad y una necesidad de sentirse querido importantes. Y Clint Barton, como Wanda, se enfrentaba al duelo por la pérdida y también a la culpa. Con Caballero Luna se da un paso más allá y la protagonizada por Oscar Isaac se mete de lleno con un personaje aquejado de un trastorno de identidad disociativo para dar forma a una serie con ciertas similitudes con la primera película de Iron Man y con la libertad de no tratarse de uno de los personajes más populares de Marvel.



Caballero Luna, creado por Doug Moench y Don Perlin a mediados de los setenta, es Steven Grant y, a la vez, Marc Spector. Básicamente son dos personalidades distintas y opuestas que cohabitan en un mismo cuerpo. Y, como suele ocurrir en casos de trastorno con varias personalidades –en DC tienen a Jane lidiando con ello en Titans–, solo uno puede estar al mando. En la serie Steven trabaja en la tienda de recuerdos de un museo, tiene un fuerte acento británico, unos andares un tanto peculiares, una marcada inseguridad y problemas de sueño. Mark es un mercenario. Basta saber a qué se dedica para hacerse una idea de su personalidad y de la seguridad que desprende. En el momento en el que las vidas separadas de ambos empiezan a mezclarse es cuando se desata la acción, que se sumerge en la mitología egipcia y su simbología.

Oscar Isaac protagoniza el nuevo proyecto de Disney Plus. — Marvel Studios / Disney +

Como serie, Caballero Luna es Marvel, pero se distancia de sus predecesoras no solo en el tono y en la estética, sino que apuesta por un humor diferente y, al menos en los cuatro episodios vistos antes del estreno, no cae en el juego de las referencias. A su paso por Madrid, en una entrevista con varios medios, Oscar Isaac la definía como "una investigación de personaje, que es totalmente el punto de vista del personaje principal, que es primero Steven Grant y después Marc Spector". Y ese es el motor que la hace funcionar. Se toma su tiempo para presentar a ambos, apuesta por una mitología distinta a la habitual y juega al desconcierto. El que siente el protagonista se traslada al espectador, que no tiene muy claro según qué cosas. Es parte del trato y de la diversión.

Profundizando en cómo ve él Caballero Luna con respecto al resto de producciones de la casa, destacaba Isaac que "para nosotros era muy importante sentir que los que lo están viendo sienten que están dentro del personaje, que les está pasando como a él, que está confundido, que no sabe qué es real, qué es sueño. Eso es diferente. También los elementos de thriller psicológico, de horror… Hasta el tipo de humor es diferente, porque no es autoconsciente. Eso ya lo vimos. Era interesante hacer un personaje desde un humor más como Peter Sellers, un personaje que no sabe que es cómico". Una agradable sorpresa que se produce en los primeros compases de la serie. Pese a la oscuridad que prometían los avances previos y de la historia en sí, que está ahí, también hay espacio para la comicidad y el actor guatemalteco se defiende con soltura en ese terreno.

Para Isaac, que reconoce que lo que le empuja a elegir un papel u otro es "que haya espacio para crear algo interesante", hay mucho "valor" por parte de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en las elecciones que se tomaron para Caballero Luna. Por un lado, el director principal, Mohamed Diab, para quien este es "su primer proyecto en inglés y las películas que ha hecho son políticas, fuertes, oscuras". Por otro, que le eligieran a él como protagonista principal, alguien con una "sensibilidad que no es definitivamente mainstream". El trío de protagonistas lo completan Ethan Hawke como el villano Arthur Harrow y May Calamawy en el papel de Layla, alguien importante en la vida de Spector.

Caballero Luna está planteada como la primera película de Iron Man en su momento. Es una idea que defiende el protagonista de Secretos de un matrimonio: "Para mí Iron Man es mi favorita de Marvel, porque se sentía tan fresca y entró con tanta confianza. Es el que creó ese humor y se sentía como una investigación de personaje. Para mí era la inspiración". Ese planteamiento es una de las cosas que más le llamó la atención como actor. También la importancia que cobra en la serie el tema de la identidad y de no conocerse a uno mismo como eje central del misterio que se plantea.

"Jeremy Slater y los guionistas empezaron con eso en lugar de ser una historia de origen más convencional. Decidieron hacerlo más como un thriller psicológico. Una de mis películas favoritas que tiene uno de esos temas es Jacob's Ladder, la antigua, que me encantaba. Me daba tanto miedo. Sentía que había paralelismos con este proyecto…" apuntaba. Esa y Iron Man son dos de las referencias que él encontró en Caballero Luna, pero no son las únicas. Preguntado por ello, quien debutase en Marvel en 2016 como villano de X-Men: Apocalipsis mencionaba a lo largo de la charla otras como "Memento, El club de la lucha, Indiana Jones por la parte de aventura… Tiene elementos de todo esto, pero se siente como algo único".

Fotograma de la nueva serie en 'streaming', Caballero Luna. — Marvel Studios / Disney PLus

Todo eso se aprecia viéndola y funciona. Caballero Luna va de la acción de peleas más físicas a otras más en el plano mental. Desconcierta por momentos, tiene un diseño de producción muy llamativo, escenarios impresionantes y, sobre todo, a Oscar Isaac por partida doble. El actor se enfrenta al reto de construir dos personajes totalmente distintos en lo psicológico, en lo emocional y que, de alguna manera, también se diferencian en lo físico. Las escenas compartidas por Steven y Mark son todo un despliegue de capacidad interpretativa. Para Oscar Isaac fue "igual de divertido y complicado. Me encantó tener la oportunidad de crear a estos dos personajes y hacerlos tan distintos. Nunca estaba aburrido, nunca sabía cómo lo iba a hacer o qué iba a hacer, siempre había un nuevo reto cada día. Técnicamente sí fue muy difícil. Especialmente las escenas en las que tenía que actuar conmigo mismo, cómo hacerlas y cómo tomar las decisiones antes de grabarlas y mapear cómo iba a moverme, cuándo iba a decir esa línea, cómo iba a reaccionar y tener todo eso en la mente. Eso fue difícil".

Uno de los problemas a los que se enfrentan quienes participan en adaptaciones nacidas del mundo del cómic es el nivel de exigencia de los fans del mismo. En el caso de Caballero Luna el actor cree que jugaban con la ventaja de que no es uno de los personajes más conocidos de la Casa de las Ideas: "Nunca había oído de Caballero Luna. Creo que, aunque sí hay fans, es demasiado desconocido. Para nosotros era una cosa liberadora porque no estábamos con tanta presión de se tiene que verse así, tiene que decir estas cosas, tenemos que estar seguros de esto y esto… Además, ha cambiado tanto en los cómics dependiendo de quiénes son los escritores… Por eso teníamos mucha libertad para enfocarnos en lo que nos interesaba".