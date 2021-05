Superhéroes e historias con anclajes reales para este mayo ‘seriéfilo’

Este mayo no es un mes especialmente prolífico en cuanto a títulos internacionales con grandes expectativas por parte del público en general, pero sí tiene material de primera para quienes disfrutan con el universo de Star Wars y el superheroico. Además, en el capítulo de series españolas, además de la segunda y última temporada de El vecino, llegan Reyes de la noche y Parot. Ambas de ficción, pero con un punto de partida en el mundo real.

'The Commons: Última esperanza' (1 de mayo, AXN Now)

En un futuro relativamente cercano el planeta ha colapsado, las enfermedades proliferan, la energía se reserva y la lluvia ácida es un problema. En un contexto adverso como ese, la doctora Eadie (Joanne Froggatt) busca desesperadamente ser madre mientras lidia con problemas de fertilidad, el hecho de cumplir 38 años y una hijastra adolescente. Su pareja, Lloyd Green (David Lyons), es un biólogo que planta cara a una enfermedad que transmite un insecto. Un futuro poco esperanzador en el que tecnología, retroceso y sociedad en crisis van de la mano.

'Star Wars: La remesa mala' (4 de mayo, Disney+)

Dentro de los planes de Disney para seguir ampliando y explorando el amplio universo de Star Wars aterriza en su catálogo una nueva serie de animación que recupera a esos clones de élite presentados en The Clone Wars. Se trata de un escuadrón de clones diferentes genéticamente de los componentes del Ejército Clon y que pueden ser especialmente solventes en las misiones que les encomiendan.

Dos más : el estreno de Una conspiración sueca (Filmin) y la sexta de Legends of Tomorrow (HBO España).

'Jupiter's Legacy' (7 de mayo, Netflix)

De las novelas gráficas de Mark Millar y Frank Quitely nace esta serie sobre una saga de superhéroes que lleva décadas protegiendo y salvando al mundo de los villanos y todo tipo de amenazas. Pero el tiempo de los padres y madres con capa ha pasado. Le ha llegado el turno a los más jóvenes, sus hijos. Deben recoger el testigo de sus mayores y luchar por estar a la altura de las expectativas propias y ajenas. La serie tiene como creador a Steven S. DeKnight y en el reparto figuran los nombres de Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade y Matt Lanter.

Cuatro más : las segundas temporadas de Mythic Quest (Apple TV+) y Girl From Nowhere (Netflix), Estación 19 (Disney +) y el estreno de Belgravia (Movistar Series).

'Reyes de la noche' (14 de mayo, Movistar +)

Paco 'El Cóndor' (Javier Gutiérrez) y Jota Montes (Miki Esparbé) son los reyes de las ondas en el horario nocturno. Sus programas se centran en el deporte (especialmente el fútbol). La rivalidad nacida de lo que uno de ellos considera una traición, va más allá de lo imaginable para quienes no viviesen esa época de la radio deportiva en la que se inspira esta historia. Cristóbal Garrido y Adolfo Valor firman los guiones de esta primera temporada compuesta de seis episodios de una media hora de duración.

Cuatro más: las segundas temporadas de Love, Death & Robots (Netflix) y High School Musical: The Musical: The Series (Disney+) y los estrenos de Halston (Netflix) y The Underground Railroad (Amazon Prime Video).

'El vecino' (21 de mayo, Netflix)

La primera temporada de El vecino, basada en el cómic de Santiago García, fue una grata y divertida sorpresa para despedir entre risas el año 2019. Ahora llega el turno de decirle adiós a ese superhéroe patrio y de barrio encarnado por Quim Gutiérrez. Esta nueva tanda de episodios le depara a Titán el encuentro inesperado con un empresario interpretado por Javier Botet. Como contexto, si en la primera se centraron en la proliferación de las casas de apuestas, esta vez Madrid se enfrenta a una candidatura para albergar los JJOO encabezada por la alcaldesa, que no es otra que Gracia Olayo. Además, se une al reparto Fran Perea, que hace de sí mismo como un actor que se prepara el papel de Titán.

Dos más: el estreno de M.O.D.O.K. (Disney+) y la segunda temporada de Ciclos (Apple TV+)

'Parot' (28 de mayo, Amazon Prime Video)

Gustavo Ron y Rafael Montesinos dirigen esta historia con la doctrina Parot como punto de partida. Concretamente, de su anulación en el año 2013. Compuesta de diez episodios, se trata de una serie en clave de thriller en la que solo unos días después de la anulación de la ley los presos que han sido puestos en libertad comienzan a ser asesinados en las mismas circunstancias que sus víctimas. Adriana Ugarte interpreta a la agente de policía encargada de dirigir la investigación. Iván Massagué, Blanca Portillo, Javier Albalá, Antonio Dechent, Patricia Vico, Michel Brown y Nicole Wallace son parte también del reparto.