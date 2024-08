'The Sweet East', el retrato gamberro de unos patriotas americanos

"Somos unos patriotas. Amamos EEUU, pero tenemos que lidiar con algunos personajes que se toman a sí mismo demasiado en serio". Neonazis, aprendices de terroristas, activistas ególatras, teóricos de la conspiración… Tipejos que van apareciendo en The Sweet East, retrato provocador, trasgresor, brillante, al mismo tiempo ingenuo y feo también, pero sobre todo divertidísimo del EEUU de hoy, "dulce hogar" de sus creadores, el director de fotografía Sean Price Williams, que debuta aquí como director, y el escritor Nick Pinkerton, reconvertido en guionista.

Estrenado en la Quincena de Realizadores de Cannes y posteriormente en la Seminci, The Sweet East es una sátira gamberra, con referencias al cine americano de los 60 y 70, que sigue los pasos de Lillian, una estudiante de instituto que se escapa durante una excursión escolar y va encontrándose con mundos y personajes muy diferentes.

"Espero que todos los personajes resulten tan ridículos y humanos, lo que es prácticamente lo mismo", sentenció antes del estreno en su país el guionista de la película. En el film, junto a la protagonista Taila Ryder, se encuentran Simon Rex, un neofascista que practica la castidad, el dramaturgo Jeremy O. Harris, la actriz Ayo Edebiri, mitad de un equipo de cine independiente demasiado entregado, Earl Cave, hijo de Nick Cave, que interpreta a un punk grasiento que se refiere a sí mismo como un "artivista", el famoso actor juvenil Jacob Elordi o la cantante de Butthole Surfers, Gibby Haynes.

¿El sentido del humor y la sátira son las mejores respuestas ante el despropósito de la política y la vida en EEUU hoy?

Exactamente, ese es el punto principal de la vida. Tenemos que lidiar con estos personajes en Estados Unidos, con estos políticos, con todas estas personas... Nosotros queremos a Estados Unidos, pero la gente se toma demasiado en serio a sí misma hoy en día y eso, al fin y al cabo, es un problema. Todo el mundo quiere llevar la razón, quiere ser correcto y quiere mostrar que saben más que los demás.

Me gustaría que vieran la película, que se vieran reflejados y que decidieran tomárselo con un poco más de calma. El humor es muy importante para curar, para arreglar estos problemas. Nick y yo somos unos patriotas y estamos muy orgullosos de la historia y la cultura norteamericanas. Lo que pasa es que la mera reivindicación del patriotismo norteamericano en el siglo XXI parece irritar a la mayoría de los círculos en los que nos movemos.

Talia Ryder y el director Sean Price Williams, en la Seminci de Valladolid. — SEMINCI

Hay varias referencias a películas de los años 60 y principios de los 70, a un espíritu lúdico del cine…

Digamos que es también una manera de decir que el cine de EEUU también se mira demasiado a sí mismo, se toma demasiado en serio. Yo creo que hay que experimentar más y hay que jugar, hay que entretener y divertirse. El rodaje de la película dentro de la misma queríamos que fuera relevante, no que fuera cualquier cosa, aunque a veces es arriesgado utilizar un estilo antiguo, en este caso de los 60, pero quizás esa sea una debilidad mía.

No me interesa el estilo de directores, por ejemplo, de Tiktok y esta forma tan impaciente de la juventud de hacer cine. Y tampoco es mucho lo mío el cine de autor que existe en Hollywood, comedias que duran tres horas con un estilo muy preciso…Yo soy una persona nostálgica, tal vez porque creo que el pasado era un lugar mucho más feliz que el que vivimos ahora, sin sentirnos atrapados en esta idea de que los tiempos pasados fueron mejores, que tampoco es eso.

El productor de la película dentro de su película dice que si tienes miedo al fracaso, fracasas. ¿Está esta idea en la filosofía de 'The Sweet East'?

Sí, así es. Es una frase muy importante para mí, pero en la película también se dice que lo que están haciendo es "solo" una película. Pero, claro, en el cine hay que arriesgar, yo me arriesgué a la hora de hacer esta película. Soy director de fotografía, este año he rodado para un par de directores, pero me alegra haber dado este paso también. También era muy arriesgado tomarse las cosas en serio, sobre todo para mí después de tanto tiempo en el cine. Mi objetivo en esta película era experimentar. Puede ser la primera y última película que haga, así que queríamos mostrar todas las cosas que nos interesaban.

Cine dentro del cine en 'The Sweet East'. — Caramel Films

¿Y qué es lo que les interesaba?

Creo que lo que dice la película es que hay cierto orgullo de ser americano, como decía antes, pero hay cierta preocupación por cómo desde fuera de América se ve a los Estados Unidos. Ahora estamos en España y pienso en cómo veis desde aquí a Estados Unidos. Y yo soy muy autocrítico, puedo decir las peores cosas inimaginables de Estados Unidos, no tengo problema con ello, creo que es importante reconocerlo, pero creo que también hay cosas buenas en mi país. En la película hay una serie de personajes caricaturizados, pero hay otros que son más complejos.

¿Qué cree que pensamos en Europa de EEUU?

Creo que los europeos pensáis que la gente en EEUU es estúpida porque lleva pistolas por la calle, pero el asunto es más complejo. He conocido personas que son grandes artistas y también entusiastas de las armas. Como en todos los países, tenemos a gente que tiene sus propias ideas, que es compleja, que tiene personalidades extremas, incluso… Tenemos Nueva Orleans, por ejemplo, que es una de las grandes ciudades de Estados Unidos por muchos motivos, pero también es una de las más peligrosas aún.

Hablando de peligro, en el rodaje de la película dentro de la película hay un momento de violencia extrema que es divertidísimo…

Estaba emocionado al rodar esta escena porque me encantan las películas de acción y ésta, al final, es una película de bajo presupuesto, así que esta escena de acción podría haber sido un error. Diseñamos toda la escena, hicimos el storyboard, preparamos todo muchísimo… pero solo una semana antes de rodar hubo un incidente, perdimos a la gente que se encargaba de las armas.

Para contestar lo que me preguntas, dirá que, en mi opinión, creo que es totalmente ridículo que alguien pueda morir en un set de grabación, es algo que no me entra en la cabeza. Nuestro espacio era muy seguro, por supuesto, pero es que me parece increíble que en una producción grande pueda morir alguien durante la grabación.

'The Sweet East' no es solo humor, también hay jóvenes embarazadas, suicidios, bullying, adolescentes completamente perdidos. ¿Hay intención de denuncia también?

Bueno, sí. Mi familia está en una de esas escenas, mi tía, yo mismo, somos la familia. Y la escuela que aparece está cerca de donde yo crecí. En el instituto, cuando yo estaba allí, una de las estudiantes con las mejores notas estaba embarazada. Tenemos mucho embarazo adolescente en todo el país. Y la escena del suicidio se basa en el suicidio de alguien que conocí en el instituto. No hay esperanza en muchas de estas ciudades pequeñas de Estados Unidos.

Yo soy la primera persona de mi familia que tiene un pasaporte, que ha viajado, que ha ido a la Universidad. Me crié en un lugar bastante deprimente en Estados Unidos, donde podemos observar esa falta de esperanza… y yo no puedo decirle a nadie que tiene que tener esperanza. Las películas salvan mi vida todos los días, también viajar, ver el arte de la gente… pero en muchos lugares de Estados Unidos no hay acceso a ese tipo de Cultura.