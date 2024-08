La clausura oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvo lugar este domingo en el Stade de France, lo que marcó el final de la competición con una ceremonia que contó con la presencia de 9.000 atletas y miembros del personal técnico, además de 71.500 espectadores que presenciaron cómo el Comité Olímpico Internacional (COI) entregó la bandera olímpica a Los Ángeles, la ciudad anfitriona de los Juegos de 2028.

La ceremonia comenzó con un vídeo que rendía homenaje a los momentos más destacados de la inauguración, mientras que el escenario de 2.400 metros cuadrados del estadio Saint-Denis se preparaba para la interpretación de La Marsellesa por la orquesta sinfónica Divertimento, poco antes de la entrada de los abanderados de cada delegación.

Los deportistas españoles María Pérez y Jordan Alejandro Díaz, ganadores de medallas de oro en estos Juegos, fueron los encargados de llevar la bandera de España. Durante 15 minutos, los campeones se situaron en sus posiciones mientras el resto de los atletas desfilaban al ritmo de canciones icónicas como We Are the Champions de Queen.

El presidente del COI, Thomas Bach, apareció posteriormente para entregar las medallas a las ganadoras del maratón femenino: Sifan Hassan de los Países Bajos, Tigst Assefa de Etiopía y Hellen Obiri de Kenia. Tras este momento, comenzó un segmento artístico de hora y media, inspirado en la diosa Niké y una visión utópica del futuro.

La diosa, representada por la Victoria de Samotracia, dominó el escenario mientras un personaje futurista reconstruía una sociedad distópica utilizando elementos de los Juegos Olímpicos, transformando la narrativa en una utopía con miras a Los Ángeles 2028, en un estilo que evocaba la saga Mad Max.

Antes de avanzar hacia el espectáculo hollywoodiense que se espera para dentro de cuatro años, la ceremonia de clausura ofreció un concierto de pop y música electrónica con la banda Phoenix y artistas como Kavinsky, Angèle, Air y VannDa.

La ceremonia también incluyó discursos oficiales por parte de Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024, y Thomas Bach, quienes estuvieron acompañados por destacadas figuras del deporte como Eliud Kipchoge, Teddy Riner y Emma McKeon.

Por útlimo, un coro juvenil junto con la orquesta Divertimento interpretaron el himno olímpico, preparando el escenario para el acto en el que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregó la bandera olímpica a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, representando así el traspaso de sede para los próximos Juegos Olímpicos de verano.

Superestrellas del cine y la música

Comienza así la cuenta atrás para la siguiente convocatoria, que tuvo un adelanto de lo más cinematográfico en la clausura de estos Juegos. El actor Tom Cruise bajó con un cable desde lo más alto del estadio hasta el escenario, agarró la bandera de los aros olímpicos y salió con ella subido en moto. Todo ello para luego saltar desde un avión a ritmo de los Red Hot Chili Peppers y su canción By the Way.

La bandera de los aros zanjó su periplo en Venice Beach, donde los propios Red Hot Chili Peppers ofrecieron un pequeño concierto en directo junto a Billie Eilish y los raperos Snoop Dogg y Dr. Dre. Al finalizar sus actuaciones, el nadador francés Léon Marchand apagó el fuego olímpico a soplidos, ayudado de los otros deportistas de élite que lo acompañaban.