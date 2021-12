Henry Cavill ha sido Superman, Sherlock Holmes (el rodaje de la segunda entrega finalizó hace poco) y desde este viernes regresa a Netflix de nuevo en la piel de Geralt de Rivia, un personaje de novelas y videojuegos al que adora, al que disfruta interpretando y al que, según ha explicado en una conversación con Público, ha intentado dar cierta "tridimensionalidad" en esta nueva tanda de ocho episodios de The Witcher. Los seis primeros vistos antes del estreno evidencian que, efectivamente, ha logrado dotarle de algo más de enjundia y expresividad sacándole de los gruñidos y monosílabos al tiempo que la temporada ha dado un salto en otros aspectos tanto narrativos como visuales.

The Witcher es una de esas franquicias con millones de seguidores en todo el mundo. Su padre es el polaco Andrzej Sapkowski, un escritor del que Cavill habla maravillas y que conquistó al actor británico con su escritura mucho antes de llegar a sus manos el guion de la serie. Él era uno de esos millones de fans. Algo que se nota cuando se habla con él sobre su trabajo en la serie, sus aportaciones al personaje y la responsabilidad de trasladar a la pantalla lo que durante tanto tiempo ha vivido en la imaginación de los lectores y jugadores de videojuegos. Una responsabilidad que no desaparece una vez superado el estreno de la primera temporada.

"Creo que siempre hay responsabilidad añadida cuando se trata de la segunda", confiesa a su paso por Madrid para presentar una entrega en la que él ha enfocado todo su trabajo en "introducir al Geralt de los libros, un Geralt más tridimensional. Es verdad que tiene gracia, hay una parte de comedia en este personaje monosilábico y gruñón, pero en los libros es más rico y me he esforzado en tratar de darle esa parte tridimensional teniendo en cuenta lo que me dejaban, hasta dónde me dejaban llegar, para hacer que este personaje existiese. No cambiar la dirección de la nave, pero quizá poner algunas banderas en ella".

De aquel estreno en 2019 se dijeron muchas cosas y una parte de la crítica (también de los espectadores) hizo notar que quizá la decisión de mezclar líneas temporales no fue la más acertada. No tanto por la decisión en sí, si no por la forma en la que eso se trasladó a la pantalla, un tanto confusa por falta de indicaciones que guiasen a quien estaba al otro lado y aterrizaba de nuevas al universo de The Witcher. Una críticas que llegaron al equipo de guionistas (como demuestra esa escena con el personaje de Jaskier (Joey Batey) en el puerto) y de las que también es consciente el propio actor, que reconoce meterse en Internet para saber qué se comenta sobre su trabajo porque considera que "es importante recoger opiniones".

En esas incursiones en busca de opiniones se encuentra, como es obvio, tanto negativas como positivas. Las que a él le interesan, dice, no son ni las de la "gente para la que nunca nada va a ser bueno" ni tampoco "las abrumadoramente positivas, las de que todo lo que hagas va a estar bien". Para el protagonista de Operación U.N.C.L.E. las que valen, las que cuentan, son las constructivas, tanto en un sentido como en el otro. "Hay que coger los dos extremos y quedarse con lo intermedio, con lo genuino, con las motivaciones detrás. No se trata de lo positivo o lo negativo, si no de información para mí. Y creo que es lo mismo con los críticos, puedes ver cuando un periodista o un crítico tiene una narrativa (…) Para mí es lo interesante. Creo que es importante escuchar todas las opiniones, positivas y negativas, porque aprendes".

Uno de los puntos positivos de esta segunda temporada es el aumento de los personajes femeninos y el poder que se les da. Es algo que de alguna manera estaba presente en la primera, aunque eclipsado por otros temas y tramas. En esta, con el entrenamiento y crecimiento de Ciri (Freya Allan), el viaje personal de Yennefer (Anya Chalotra) y la aparición de algún nuevo personaje femenino en posiciones elevadas, esa cuota aumenta considerablemente para beneficio de la serie. En este sentido, Cavill, que celebra y alaba el trabajo de sus compañeras de reparto, apunta que "Sapkowski escribió muchos personajes femeninos poderosos en sus libros (…) Lauren [creadora y guionista] ha dicho que quería hacer a las mujeres el centro de The Witcher, de la franquicia, y lo está haciendo. Está poniendo el foco y la perspectiva ahí".

La importancia de los matices y la perspectiva

Desde fuera, para quien no conozca su universo o no esté familiarizado con el género fantástico, The Witcher podría ser, en una lectura muy superficial y desde el desconocimiento, una historia de monstruos y magia. Sin embargo, como tantas otras historias de fantasía, ciencia ficción y superhéroes, hay mucho donde rascar si se quiere. "La escritura de Sapkowski está increíblemente llena de matices. Hay muchas cosas dentro, para descubrir, profundizar, redescubrir si vuelves a leerlo…", explica el actor británico. Ahí entrarían temas como el deber, el destino, el crecimiento personal, la lucha por ser alguien mejor…

Para él, que está dentro y es un gran conocedor de las novelas, "una de las cosas más interesantes es la perspectiva, que puede cambiar mucho. Tú puedes escuchar una historia y estar en shock, horrorizado, pero con perspectiva dices: '¡Oh, espera un segundo! Es malo, pero no tan malo, no tan malo como parece…'. Geralt es el receptor final de todo esto que sucede, particularmente en la serie, y lidia con la neutralidad. Sapkowski muestra siempre otras miradas diferentes a la primera impresión, y eso requiere perspectiva. Es lo que más me gusta porque hoy en día todo gira alrededor de los titulares, que intentan captar la atención de la gente y crear opinión. Creo que es importante tomarse un momento, un segundo, ir un poco más profundo. Quizá tu opinión nunca cambie en una cosa en particular, pero quizá sí. Creo que es algo que Sapkowski muestra muy bien en sus novelas y me encanta".

En esta temporada, además, se suma una trama de persecución a los elfos y búsqueda de un lugar en el que empezar de nuevo que no es difícil de identificar con los refugiados de hoy en día que se ven obligados a huir de sus países para salvar sus vidas. "A mí me encantan los paralelismos que se crean en estos mundos de fantasía, especialmente en lo que se refiere a las diferentes naciones. La fantasía reflexiona sobre las fronteras. Una de las cosas de la escritura de Sapkowski, aunque en la serie no se refleja tanto (…), es que los elfos llegaron antes que los humanos, pero los enanos llegaron antes que los elfos y los gnomos llegaron antes que ellos. Se lo van quitando unos a otros. No todo es tan sencillo como parece ni está tan claro. Me gusta cómo se muestran estas capas. Prefiero no dar las cosas por sentadas y ver un poco más allá", analiza sobre esta trama élfica y de persecución al diferente.

Lauren Schmidt Hissrich, creadora y productora ejecutiva de la serie, y su equipo de guionistas han logrado pulir algunos de esos detalles y aspectos que no convencieron a todos de la primera temporada. The Witcher, en su segundo asalto, tiene más ritmo, está mejor narrada, introduce nuevos e interesantes personajes, les da un poco más de profundidad tanto a Geralt como a Ciri y cuenta con una estructura de 'monstruo de la semana' que alimenta el hambre de acción. Esta vez no hay distintas líneas de tiempo, si no que todo discurre a la vez, con algún que otro flashback, y muestra a Geralt ejerciendo de maestro y protector mientras lidia con el duelo de creer que Yennefer murió en la batalla de Sodden.