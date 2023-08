Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora del año de la UEFA, se acuerda de Jenni Hermoso al recoger el premio

La centrocampista del Barcelona y de la Selección Española de Fútbol Aitana Bonmatí ha sido elegida este jueves como mejor jugadora de la temporada de la UEFA. El galardón llega después de un año en el que la deportista ha conseguido alzar la Copa del Mundo en Sídney, además del triplete con su club: la Liga de Campeones, la Supercopa de España y el titulo de liga.

La futbolista catalana, de 25 años, releva en el palmarés a su compañera de club y de la selección Alexia Putellas, ganadora los dos últimos años, tras convertirse en finalista para lograr el galardón, junto a la también española Olga Carmona (Real Madrid) y la australiana del Chelsea Sam Kerr (Chelsea).

Bonmatí: "No debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral"

Tras recibir el premio, Bonmatí se ha acordado de sus compañeras y se ha referido a la actitud de Luis Rubiales tras la celebración del mundial. "No están siendo unos momentos muy buenos en el fútbol español. Venimos de ganar un mundial y se se está hablando. Como sociedad no debemos permitir que haya un abuso de poder en una relación laboral, ni faltas de respeto", ha dicho.

"A todas las mujeres que sufren lo mismo que mi compañera Jenni Hermoso, estamos con vosotras y seguiremos trabajando para que esta sociedad mejore", ha agregado.

La centrocampista también ha celebrado el galardón y ha dejado claro que para ella es "un orgullo y privilegio" haber sido elegida como mejor jugadora. "Me gustaría compartir este premio con mis compañeras, sin ellas no estaría aquí. Tengo la suerte de jugar con gente maravillosa que me hace mejor cada día. Y gracias al club y el equipo con el que juego", ha zanjado.

Bonmatí, que recibió el premio en el Forum Grimaldi de Mónaco de manos de Aleksander Ceferin, marcó 5 goles y dio 8 asistencias en la Liga de Campeones y tuvo un papel decisivo en la remontada del Barcelona en la final, en la que derrotó al Wolfsburgo alemán (3-2) en Eindhoven, pese a llegar al descanso con una desventaja de dos goles.

Elegida ya mejor jugadora en cinco de los once partidos disputados por el Barcelona, la catalana fue determinante en una temporada en la que su club hizo triplete con la conquista también de la liga y la Supercopa de España, igual que en la selección para ganar el título mundial en Australia y Nueva Zelanda.

En éste firmó un doblete en octavos de final contra Suiza y fue nombrada mejor jugadora del torneo, en el que España se proclamó campeona al derrotar a Inglaterra el pasado día 20 en Sídney.

Los ganadores de los premios de la UEFA a los mejores de la temporada son elegidos por un jurado de entrenadores y periodistas, tras una preselección inicial hecha por el grupo de estudio técnico de la UEFA, según su rendimiento.