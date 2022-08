Alexia Putellas, mejor jugadora de la UEFA por segundo año consecutivo

La leyenda del fútbol femenino español, Alexia Putellas, ha vuelto a superar a Beth Mead y Alex Popp en la votación europea, convirtiéndose en la primera jugadora en ser galardonada dos años consecutivos con el premio Jugadora del Año de la UEFA. Uniéndose, además, a Pernille Harder como múltiple ganadora, en un resultado que ha sido anunciado durante la ceremonia del sorteo de la Champions League 2022/23 en Estambul.

Tras recibir el galardón, la delantera del Barcelona y de la Selección aseguró sentirse "muy feliz de ganar este premio por segundo año consecutivo, especialmente en este momento", haciendo referencia a la lesión que la mantiene de baja desde el pasado mes de junio y que la impidió participar en la Eurocopa.

Alexia Putellas: "Me siento muy feliz de ganar este premio, especialmente en este momento"

"Por desgracia, no puedo hacer lo que más me gusta, así que estar aquí de nuevo me motiva", explicó. "El año que viene será duro para mí, pero quiero volver a jugar y entrenar y poder hacer mi trabajo, que es lo que más me gusta. Estoy trabajando para ello con mi recuperación cada día", terminó. La deportista trata de recuperarse de una de las lesiones más complejas a nivel deportivo, la rotura del ligamento cruzado anterior.

En su breve intervención, Putellas quiso recordar "el momento más especial" de la temporada pasada: los dos partidos en el Camp Nou para el que se agotaron todas las entradas. "Aprovecho para dar las gracias a mi club. Pude cumplir un sueño que tienen todos los culés, que es jugar en un Camp Nou lleno".

Ganadora de este premio la temporada pasada, Putellas ha tenido una temporada 2021/22 aún mejor con el Barcelona: la campaña más prolífica de su carrera, con 34 goles en liga, 11 en Champions y ocho con la Selección, convirtiéndose en la primera mujer que ha representado una centena de veces al equipo nacional.

En la entrega de premios también fueron galardonados Karim Benzema, como mejor jugador de la UEFA; Carlo Ancelotti, como mejor entrenador; y Sarina Wiegman, como mejor entrenadora. Wiegman, que llevó a Inglaterra a la victoria en la Eurocopa Femenina 2022, aseguró sentirse "muy honrada y orgullosa". "Este premio es realmente para todos los que participan en la selección de Inglaterra, la Asociación de Fútbol (FA), el personal y, por supuesto, sobre todo, las jugadoras. Muchas gracias", concluyó.