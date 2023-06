El calvario de una joven trans para jugar al baloncesto tras impedir la Federación Española su inscripción

Un cúmulo de vacíos y contradicciones legales han impedido a Kendall Martin, una jugadora de baloncesto del CEEB Tordera Uni Girona, disputar junto a sus compañeras la fase de ascenso a Liga Femenina 2 después de ganar la Copa Catalunya.

Fue una decisión de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que no validó la inscripción de Martin por ser transgénero. Una condición que no le ha imposibilitado, en cambio, jugar los partidos de la competición autonómica, regida por la Federación Catalana de Bàsquet.

"Kendall llegó al club el pasado verano. Todavía no había empezado la temporada. Unos compañeros de otro club me hablaron de ella y vi que tenía nivel para jugar con nosotros", explica Marc Delemus, entrenador del CEEB Tordera Uni Girona, en una conversación telefónica con Público.

"Hacía años que no jugaba a baloncesto, precisamente porque estaba en el proceso de transición, que empezó con 15 años. Tenía toda la documentación en regla, aunque nos pusimos en contacto con servicios sociales para ver si, efectivamente, todo era correcto, fue entonces cuando iniciamos todos los trámites para que se integrara en el equipo", detalla. "Empecé la temporada con mucha ilusión, hasta entonces todavía no había podido jugar ningún partido. Cuando me dijeron que podía competir, no podía creérmelo", explica Kendall en declaraciones a Público.

Kendall jugó los dos primeros partidos de la competición autonómica con normalidad, hasta que alguien vio que en el apartado de sexo de su DNI ponía M (masculino) y no F (femenino). La normativa catalana, que se basa en la Ley catalana del Deporte, dice que en el DNI debe constar que es una chica.

"En el momento de realizar la inscripción nadie se dio cuenta de este error. Automáticamente, la Federación Catalana suspendió su licencia de manera unilateral a la espera de que pudiera acreditar su género en el DNI", comenta Delemus. "La decisión de la federación fue un golpe muy doloroso. Me pusieron el caramelo en la boca y después me lo quitaron", lamenta la jugadora.

Este trámite -que la nueva ley trans ha agilizado- no fue inmediato, dejando a Kendall en el banquillo durante la primera ronda. Cuando regularizó su documentación, la Federación Catalana volvió a aprobar su licencia, lo que le permitió jugar la segunda vuelta.

Este primer obstáculo ya fue un descalabro para Kendall. A pesar de que la Federación Catalana la dejó volver a jugar, la joven ya desconfiaba de todo y temía que la volvieran a dejar fuera de la competición. "Cada vez que había una reunión con la junta o que venía el entrenador a hablar conmigo, me ponía tensa porque creía que en cualquier momento me dirían que no podía jugar", explica. Y lo cierto es que el calvario no acabó aquí. Proclamarse campeonas de la Copa Catalunya les permitió jugar la fase de ascenso.

La sorpresa llegó cuando la Federación Española (FEB) no validó la inscripción de Kendall por recomendación de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Delemus insiste en la palabra "recomendación", la clave de todo.



"La FEB no se rige por ninguna norma cuando toma esta decisión, sino por una recomendación. La FIBA recomienda, que no obliga, a las federaciones que se abstengan de hacer participar a personas de este colectivo", detalla.

Un vacío legal que se alarga en el tiempo

Hay un vacío legal. Por eso desde el club han hablado con un gabinete de abogados, porque piensan que la situación no se ajusta a ley.

La Federación Española todavía no tiene una normativa ni específica ni clara para casos como el de Kendall, por eso aplica la de la FIBA, que no prohíbe inscribir a una persona trans en una competición, simplemente recomienda no federar.

"Quiero recordar que una resolución del Comité Olímpico Internacional (COI) deja a dictamen de cada federación el hecho de que puedan tramitar una inscripción en estos casos. Por lo tanto, la FEB ha tomado esta decisión pudiendo tomar otra", asegura Delemus.

"La Federación Española está recortando los derechos y libertades de las personas de este colectivo", sentencia el entrenador, que cree que es muy injusto. "Pienso llegar hasta el final, y no sólo por mí, sino por todas las personas trans que se encuentran en la misma situación que yo", apunta Kendall.

No poder jugar los partidos significa no poder participar en las reuniones previas a salir a pista, no poder estar en el banquillo con sus compañeras, no poder vestir el equipamiento del club...

Kendall tiene 18 años y juega al baloncesto desde los seis. "Es una chica con una sensibilidad muy especial y lo ha pasado muy mal. También ha sido un año durísimo para el equipo, que le ha apoyado en todo momento y que ha empatizado con su situación", explica el entrenador.

"En algún partido se han escuchado proclamas como Tenemos que ganar por ella, y eso no tiene precio", añade.

"Cuando jugábamos en casa, ella venía a ver los partidos, pero desde la grada. Esto no es justo. Ella se ha ganado el mismo derecho que sus compañeras a jugar. Lo ha demostrado en los entrenamientos. También es campeona de Catalunya", lamenta Delemus.

Pese a las dificultades, Kendall cree que ha merecido la pena no dejar de luchar. "Sabía que no iba a ser tan fácil, que saldrían contratiempos. Vivimos en una sociedad que no es tan abierta como parece. Y eso que me ha pasado es una muestra más de ello", proclama.

El club se está moviendo a contracorriente para que Kendall pueda competir con sus compañeras, pero no tiene muchas esperanzas. "Las últimas noticias que tengo es que la Federación Catalana pondrá en sus estatutos que en las competiciones que tienen acceso a FEB, como la nueva Supercopa de Catalunya, no podrán participar personas transgénero".

"Ella sólo quiere jugar al baloncesto, con chicos no puede y con chicas no le permiten. ¿Qué tiene que hacer? ¿No tiene derecho a acceder a un deporte, sea colectivo o individual? ¿Tan importante es ganar? ¿No es el deporte una herramienta de reinserción social? Entonces, ¿por qué no se permite a personas trans formar parte de un equipo y competir?", se pregunta con indignación.

"Esto se aprobará en la próxima asamblea. Tendremos que ir por la vía ordinaria, no podremos avanzar mucho más por la deportiva", ha matizado el entrenador.

"Kendall será una buena jugadora, pero todavía está aprendiendo", explica Delemus, quien al mismo tiempo entiende que se quiera regular este tipo de situaciones porque puede haber algún caso extraordinario que pueda alterar la competición, "pero Kendall no altera absolutamente nada".