El Getafe, primer club de LaLiga en pedir la dimisión de Rubiales

"Lo que tiene que hacer es dimitir porque no se puede tolerar este comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Si no dimite, se le debe abrir expediente y sancionarle como ya se hizo con (Ángel María) Villar. Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo".

Así de claro y tajante se ha mostrado el presidente Ángel Torres, presidente del Getafe, sobre la polémica que ha desatado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras su beso forzado en la boca a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso durante la entrega de las medallas como campeonas del Mundial femenino.

Torres ha sido el primer presidente de un club de la Primera División de LaLiga que ha dado su opinión públicamente ante unos hechos que han levantado toda una tormenta política, y lo ha hecho durante un acto para presentar a su nuevo equipo de comunicación.

El CSD "debe actuar"

El máximo mandatario del conjunto madrileño remarcó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "debe actuar" y no esperar a la Asamblea extraordinaria convocada por el órgano federativo el viernes que solo sirve para ganar tiempo".

Torres cree que la imagen ofrecida perjudica a la candidatura con Portugal para el Mundial 2030

Torres, que señaló que no ha vuelto a participar en una Asamblea desde que "se echó a Villar" y "seguramente no vuelva" pero que tiene claro su posición al respecto, advirtió que este hecho puede dividir al pleno de la federación e incluso Rubiales puede "ganar la votación".

El presidente, que subrayó que el fútbol español está dando una "mala imagen" y que este hecho perjudica a la candidatura con Portugal para el Mundial 2030, añadió que el técnico Jorge Vilda tiene que centrarse en entrenar y no pedir que jugadoras aparezcan "en vídeos".

"De momento hay tres denuncias y seguro que habrá más. Tenemos la candidatura del Mundial 2030 con Portugal y no podemos tener a alguien que ha dado esta imagen", concluyó.