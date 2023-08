Denuncian a Rubiales por el beso a Jenni Hermoso; ¿estamos ante un delito?

El pasado domingo 22 de agosto, la selección española femenina de fútbol se proclamó campeona del Mundial tras derrotar 1-0 a Inglaterra. El hito histórico quedó embarrado después de que el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, diese un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso, sin previo consentimiento.

Un gesto que ya tiene sus primeras consecuencias formales. La primera denuncia contra el dirigente es la del presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España, Miguel Galán, ante el Consejo Superior de Deportes (CSD). El entrenador afiliado a la RFEF ha considerado que el beso es un "acto sexista" que consta en la Disposición Primera de la Ley del Deporte.

El gesto de Rubiales, además de suscitar la crítica y el rechazo por parte de diversas organizaciones feministas y figuras públicas, puede traer consigo consecuencias jurídicas.

"Besar a la fuerza" es un delito recogido por la ley

¿Pero qué dice el reglamento acerca de este tipo de acciones? Según desarrolla el Boletín Oficial del Estado, Rubiales habría incumplido la Ley 39/2022 del Deporte al besar "a la fuerza" a Hermoso, comportamiento que esta ley penaliza como acto sexista.

La delegada del Gobierno por la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha manifestado que "esto es un delito en España", ha explicado dicha norma en una entrevista dada este martes en Catalunya Ràdio y recogida por Europa Press.

Rosell ha matizado que la ley requiere que el agresor sea español o lo sea la víctima, y que el agresor se encuentre en el país: "Todo eso se da en este caso, así que sería perseguible".

Pérez Royo: "Es un delito de agresión sexual por la falta de consentimiento, que es el tema central del 'solo sí es sí'"

"Lo que ocurrió en Sídney fue un acto constitutivo de delito, ha explicado Javier Pérez Royo en una intervención para el programa de la Sexta Al Rojo Vivo. "El Ministerio Fiscal debería intervenir inmediatamente, sobre todo teniendo en cuenta la posición de subordinación de la jugadora. La chica ha sido agredida por su jefe", ha explicado. Esta acción, según el catedrático en derecho Constitucional, es un delito de agresión sexual por la falta de consentimiento, "el tema central de la ley del solo sí es sí".

La Ley del Deporte establece que las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales deben contar con un protocolo contra este tipo de actos sexistas. En el caso del Protocolo de Acción de la RFEF, la institución que preside Luis Rubiales establece una serie de escenarios de contacto físico que infringen la normativa en el ámbito del deporte, y "besar a la fuerza" es una de ellas.

Asimismo, no se necesita contacto físico para calificar un acto de sexismo. En el reglamento se encuentran definidas desde situaciones generales como "hacer preguntas acerca de la vida sexual", hasta comunicaciones verbales o no verbales de carácter sexual (comentarios despectivos, miradas, silbidos, etc.). También pasa por contactos físicos no deseados.

Según el protocolo, "atraer con un abrazo en el intento de besarles" y "besar a la fuerza" es un delito sexual

En el punto más grave, el que sí que exista un contacto físico, se incluyen tocamientos, acercamientos excesivos e inadecuados, pellizcos y cachetes. El escrito cita textualmente "atraer con un abrazo en el intento de besarles" y "besar a la fuerza" como un delito sexual. Este epígrafe recoge de igual manera los actos sexuales no consentidos, los intentos de agresión sexual y las violaciones.

Yolanda Díaz pide que se active el protocolo

A pesar de las excusas de Rubiales argumentando que se trataba de "un pico de celebración entre dos amigos", y después de llamar "tontos del culo" a los que han cargado contra esta acción, el presidente de la Federación acabó colgando un vídeo en el que se excusaba: "Seguramente me he equivocado", sentenció.

No obstante, para la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, esta disculpa a través de las redes sociales no ha sido suficiente, y ha insistido en reclamar la dimisión del presidente de la RFEF, por el beso a Hermoso. La dirigente política ha pedido el "cumplimiento" de la Ley del Deporte, así como activar los protocolos de la Federación para forzar su salida del cargo, al considerar que se "ha vejado y agredido" a una mujer.