LaLiga Impulso ya es una realidad. Los clubes de Primera y Segunda División han dado luz verde al acuerdo con el fondo internacional CVC por 38 votos a favor y cuatro en contra (Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao y un cuarto equipo, éste de segunda, que no ha querido constar), según informó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras la Asamblea General Extraordinaria. El acuerdo nace con la firme oposición de los dos buques insignias del fútbol español, Real Madrid y Barcelona.

El fondo CVC inyectará 2.700 millones de euros a los equipos de fútbol españoles a cambio del 11% de los ingresos de los negocios no audiovisuales de LaLiga y el 10,95% de los audiovisuales en los próximos 50 años. Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y el equipo de Segunda, que han votado en contra y por tanto no suscriben el acuerdo, no participarán del acuerdo. No recibirán nada de esos 2.700 millones de euros, pero tampoco verán afectados sus derechos ni sus ingresos.

Para muchos clubes es la solución inmediata a los problemas económicos para poder inscribir a jugadores. De ahí que la denominada LaLiga Impulso haya salido adelante por abrumadora mayoría de 38 de los 42 clubes en la asamblea de LaLiga de este viernes.

"El acuerdo es fruto de diez meses, entre medias viviendo la Superliga y otros conflictos que lo han puesto en peligro", dijo Tebas, que criticó "el otro modelo de Liga que defienden los clubes que han votado en contra"

Ante la amenaza de acciones legales contra este acuerdo que ya habían anunciado Real Madrid y Barcelona, CVC se ha visto obligado a cambiar sus planes y a aceptar que los equipos que están en contra queden fuera del acuerdo. De los 2.700 millones que el fondo inyecta a los clubes, los 300 que le corresponderían al Real Madrid o al Barcelona se quedarían sin tocar, durante tres años, por si en algún momento quieren aceptarlos