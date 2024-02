Muere Miguel Ángel, uno de los grandes porteros de la historia del fútbol español

Miguel Ángel González Suárez, exportero internacional del Real Madrid de los años setenta y primera mitad de los ochenta, equipo con el que conquistó ocho ligas, cinco copas y dos copas de la UEFA, murió este martes 6 de febrero a los 76 años de edad.

Considerado uno de los grandes porteros de la historia del Real Madrid y del fútbol español, Miguel Ángel ha fallecido víctima de la ELA que anunció que sufría en diciembre de 2022.

Miguel Ángel defendió la camiseta del Real Madrid durante 18 temporadas, entre 1968 y 1986. Ganador del Trofeo Zamora en la temporada 1975-76, sus reflejos y elasticidad le dieron el apodo de El Gato. Fue internacional con España en 18 ocasiones. Disputó dos Mundiales con la selección española, en Argentina 1978 –donde realizó una de las paradas más recordadas de los Mundiales–, con Ladislao Kubala como seleccionador, y España 1982, seleccionador por José Emilio Santamaría.

Su última alineación en Liga fue el 21 de abril de 1985, contra el Hércules, y el último partido como profesional lo disputó el 30 de mayo de ese año, contra el Sporting de Gijón en la Copa del Rey, y durante él sufrió una rotura de tibia y peroné que acabaría retirándole del fútbol -el club le mantuvo la ficha la temporada siguiente aunque ya no jugaría-.

A lo largo de su carrera disputó 346 partidos con el Real Madrid y es uno de los jugadores que más tiempo han permanecido en el club. Fue premio Zamora al portero menos goleado de la Liga 1975-76, cuando encajó 29 goles en 30 partidos.

Lucha contra la ELA

Tras retirarse de los terrenos de juego y hasta su jubilación, Miguel Ángel siguió ligado al Real Madrid. Desde 1987 fue delegado del primer equipo hasta que en enero de 1994 le sucedió Ignacio Zoco, pasando entonces a ocupar el puesto de responsable de la Ciudad Deportiva, en el que estuvo más de una década. Además, fue preparador de porteros con el técnico italiano Fabio Capello.

El 17 de diciembre de 2022 Miguel Ángel desveló a través de EFE que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Desde entonces, en sus pocas apariciones públicas ha apoyado la lucha por encontrar una cura o la detención del proceso degenerativo, y la necesidad de un mayor apoyo gubernamental para la investigación de la enfermedad.

Arropado en todo momento por su familia y amigos, el hospital Gregorio Marañón trató desde primer momento una enfermedad que Miguel Ángel encaró siempre con entereza. "Sé lo que tengo, sé el camino que hay que recorrer y eso es lo que a mí me dirige y me da fuerza. Cuando pierdo esa fuerza me apoyo en el cariño de mi familia y de mis amigos", aseguró el legendario portero en una de sus últimas apariciones.