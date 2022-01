El Tribunal Supremo italiano confirmó este pasado miércoles la condena a nueve años de prisión al exjugador brasileño del Real Madrid y de otros equipos, Robson de Souza, Robinho, por violar a una chica de 23 años en una discoteca de Milán en 2013, cuando vestía la camiseta del Milan.

El Supremo italiano rechazó el recurso presentado por los abogados del jugador, que defendieron ante el juez que la chica tuvo relaciones sexuales voluntarias con Robinho, según informan los medios italianos.

Para la sentencia definitiva fueron importantes algunas llamadas telefónicas interceptadas en las que Robinho aseguraba: "Me da risa porque no me interesa, la mujer estaba borracha, ni sabe lo que pasó".

La condena a Robinho ya había sido confirmada en 2020 por la Corte de Apelación de Milán, que consideró que el jugador brasileño "humilló brutalmente" a la víctima y desvió voluntariamente las investigaciones.

No es la primera vez que Robinho es acusado de violación. Ya en 2009, cuando jugaba en la Premier League, se supo que Robinho estaba investigado por la Policía por una presunta violación en un club nocturno de Leeds, aunque fue posteriormente puesto en libertad bajo fianza, tras un interrogatorio.

Ahora la Justicia italiana debería pedir a Brasil un permiso para la extradición del futbolista, que no reside en Italia. La decisión de su extradición está en manos de Brasil, que tiene derecho legal a rechazar las eventuales peticiones oficiales de Italia. Antes de que Italia pueda formalizar la petición de extradición, de todas formas, será necesario esperar que se aclaren las razones de la decisión del Supremo, algo que puede tomar algunos días o algunas semanas.

El artículo 6 del Tratado de Extradición entre Italia y Brasil, firmado en Roma en 1989 y ratificado en 1991, prevé el derecho de rechazar una petición de extradición si la persona involucrada "es ciudadana del país al que se pide dicha extradición", destaca en una entrevista con EFE el abogado italiano Angelo Cascella, experto de derecho deportivo.

"Eso funciona con personas que no sean brasileñas o italianas, pero en este caso, se trata de un ciudadano brasileño y Brasil puede negarse. Eso sí, Italia podrá presentar los detalles de la condena, explicarlos a Brasil, y luego se tomarán unas medidas", explica el abogado.