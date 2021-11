Las vacunas para menores de 12 años no llegarán a España antes de la segunda quincena de diciembre

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este martes que las vacunas contra la covid-19 para menores de 12 años no llegarán a España antes de la segunda quincena de diciembre. En declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press, ha señalado que por el momento no conoce cuántas vacunas llegarán. Hace una semana la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó la extensión de la actual licencia europea de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para utilizar la vacuna en niños de entre 5 y 11 años, aunque con una dosis menor que la utilizada en mayores de 12 años. Darias también ha indicado que la vacuna no es la misma que utilizada en adultos porque "no necesita disolución" y la cantidad es "menor" y "diferente", aunque también se aplica en dos dosis. Así, ha afirmado que cuando se reciban las dosis, la ponencia de vacunas hará una propuesta para la administración de las mismas que será analizada por la Comisión de Salud Pública.