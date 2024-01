4,7 millones de viajeros y una puntualidad del 95%: los números de Renfe estas Navidades

Los números de Renfe de estas Navidades vuelven a hablar por la compañía. Desde el pasado 22 de diciembre hasta el 8 de enero, Renfe ha transportado a un total de 4,7 millones de viajeros que han confiado en sus servicios. Lo ha hecho, además, de manera sobresaliente, con un índice de puntualidad del 95%.



Este periodo navideño ha supuesto un nuevo reto para Renfe, y lo ha solventado con la puesta en circulación de cerca de 20.000 trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Media Distancia.



Para atender en las mejores condiciones la elevada demanda de viajeros durante las pasadas fiestas, la compañía ofreció más de 5 millones de plazas para moverse en sus trenes.



Renfe ampliaba así considerablemente la oferta habitual de los servicios más demandados, que son los que comunican Madrid con Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

La oferta la completó con trenes de Servicio Público que enlazan y vertebran todo el territorio en trayectos de Media Distancia, e hizo un esfuerzo extra más para atender la demanda de los servicios Avant y Regionales, que ha acabado ofreciendo excelentes resultados.



El mejor camino sostenible

Estación de tren.

Renfe mantiene un sólido compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de ser aún más eficiente en el uso de la energía eléctrica de tracción. Lo hace mediante planes de conducción eficiente y el empleo del freno regenerativo, y cuenta con el aval de la certificación Carbono Neutro, otorgada por AENOR a todos sus trenes eléctricos, tanto de viajeros como de mercancías.



La compañía garantiza que sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías no producen emisiones directas, puesto que no hay procesos de combustión, y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable no se producen emisiones indirectas tampoco en origen, con lo cual se fomenta la descarbonización o "neutralidad de carbono".



La circulación diaria de todos los trenes de Renfe, tanto de Viajeros como de Mercancías, evita la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 cada año y supone un ahorro energético que equivale a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo.