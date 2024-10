Airbus reducirá hasta 2.500 empleos en su división de Defensa y Espacio

Airbus anunció este miércoles que va a suprimir hasta 2.500 empleos en su división de Defensa y Espacio, un proceso que se extenderá hasta mediados de 2026.

La medida se inscribe en el intento de la empresa aeroespacial europea de adaptarse a "un panorama comercial complejo", sobre todo en su división de Sistema Espaciales.

"En los últimos años, el sector de defensa y espacial (...) se ha visto afectado por un contexto de negocio con transformaciones aceleradas y desafíos crecientes, con cadenas de suministro interrumpidas, cambios rápidos en la forma de hacer la guerra y una creciente presión de costos debido a restricciones presupuestarias", señaló a este respecto el consejero delegado de Airbus Defensa y Espacio, Mike Schoellhorn.

La empresa también detalló que las medidas previstas incluyen "una estructura organizativa más eficaz y eficiente" para la división de Defensa y Espacio, tanto en su sede central como en "una rendición de cuentas completa a nivel operativo" en las líneas de negocio de Propulsión Aérea, Sistemas Espaciales e Inteligencia Conectada.

En realidad, son las fuertes pérdidas de esta división las que han conducido a la empresa a tomar esta decisión, según reconoce ella misma en un comunicado, aunque lo hace con un lenguaje premeditadamente críptico: "Se registraron cargos financieros significativos en 2023 y 2024", señala.

La compañía está viendo afectados sus resultados financieros por partidas de gastos más elevadas de lo previsto en esta división, especialmente en el negocio aeroespacial, unos gastos extra que lleva acarreando desde 2023 y que en total alcanzan una cifra aproximada de 1.600 millones de euros.

Airbus realizó un cargo financiero de 989 millones de euros en su división de Defensa y Espacio en el primer semestre de este año, lo que supuso que el beneficio neto de la firma cayera un 46% interanual.

En 2023, el gigante aeroespacial europeo tuvo que hacer otra provisión de 600 millones de euros por las dificultades de su sector espacial, especialmente en los satélites y por una cadena de incidentes y retrasos del nuevo cohete europeo Ariane 6.

Esa provisión hizo que el beneficio neto de Airbus bajara un 11% en 2023 respecto al del ejercicio precedente.

La empresa no ofreció detalles de en qué países o instalaciones se producirá este recorte de empleo, pero sí dio a entender que no habría despidos: el comunicado señala que "no se prevén acciones forzosas".

Advertencia de los sindicatos

Los sindicatos españoles han advertido a Airbus Defence and Space de que no van a admitir medidas "ni traumáticas ni forzosas" en el plan de la compañía de recortar la plantilla.

Según ha explicado a Europa Press el secretario general de CCOO en Airbus, Francisco San José, Airbus ha admitido representantes sindicales que esta reorganización responde al impacto económico que han tenido alguno de los programas de la división, especialmente en el segmento aeroespacial, durante 2023 y 2024.