Santander enseña a más de 65.000 personas a gestionar su economía doméstica con 'Finanzas para mortales'. 

La pandemia sanitaria no ha modificado el compromiso de Banco Santander por la inclusión financiera, una herramienta fundamental para derribar barreras y mejorar la calidad de vida. El grupo tiene como objetivo, dentro de su agenda de Banca Responsable, empoderar financieramente a 10 millones de personas en todo el mundo entre 2019 y 2025 a través de los programas que desarrolla en distintos países. Y ya va por 4,5 millones.



Pero nada de esto es posible sin educación financiera. En España, Banco Santander, el centro de estudios Santander Financial Institute (SANFI) y la Universidad de Cantabria impulsan la iniciativa Finanzas para Mortales (FxM), que facilitó formación a 65.129 personas el año pasado a pesar de las dificultades para realizar sesiones presenciales. Y lo hizo de la mano de 146 profesionales voluntarios del banco, que ayudan a comprender el a veces farragoso lenguaje financiero y acercan el mundo de la economía a jóvenes, entornos rurales, emprendedores sociales y colectivos vulnerables. La clave está en comprender los conceptos de forma clara para ser capaces de gestionar la economía cotidiana y tomar las decisiones más adecuadas en función de las necesidades: desde cómo planificar la jubilación o manejar la contabilidad doméstica, hasta cómo invertir en bolsa, qué es un fondo de inversión o algunos trucos para ahorrar en la vuelta al colegio; aunque también se adentra en temas más especializados en función de cada nivel.



"Nos hemos propuesto el reto de que las finanzas y los mortales se conozcan para, a partir de ahí, poder entenderse puesto que los dos se necesitan mutuamente. Que ese mundo técnico, serio y solo para unos pocos se acerque a todos nosotros. Queremos que cualquier persona entienda de qué se habla en las noticias, en la política, qué le están diciendo cuando va a pedir un préstamo o de qué depende una hipoteca. Es más, no sólo queremos que lo entienda, sino también que se atreva a preguntar sobre ello y a opinar", explican los responsables de esta iniciativa.



Para contrarrestar la falta de formación presencial y atender las nuevas necesidades surgidas de la emergencia del coronavirus, el programa ha reforzado su actividad digital a través de su página web (www.finanzasparamortales.es) y de las redes sociales. "Hemos acelerado el esfuerzo por las necesidades surgidas a raíz de la pandemia, con la incorporación y actualización de contenidos, herramientas y funcionalidades para poder seguir llevando la educación financiera a todos", señalan desde FxM.



Esta página ofrece una amplia gama de recursos que van desde las explicaciones de conceptos de actualidad hasta sencillas herramientas de ayuda para las operaciones financieras más habituales: Aprende Finanzas, Juega con las Finanzas, Diccionario Financiero, Biblioteca y otras herramientas gratuitas (simuladores hipotecarios, calculadora de pensiones…). En 2020 tuvo 519.000 visitas. Para este año, los impulsores de FxM trabajan en nuevos contenidos en formato multimedia para todos los públicos y en la puesta en marcha de diferentes cursos gratuitos de educación financiera sobre cinco ejes: conceptos financieros básicos, productos y servicios, gestión de finanzas personales, educación financiera digital, economía del comportamiento y finanzas sostenibles.



Banco Santander cuenta con programas similares en otros países en los que opera. Entre ellos, ABC de tus finanzas (México), Santander Money Wise (Reino Unido) o Programa Escola (Brasil). En total, 609.000 personas participaron en iniciativas de educación financiera promovidas por el banco en 2020, un 5% más que el año anterior a pesar de la pandemia.

Programas, recursos y herramientas del Banco Santander para ayudar con las operaciones financieras más habituales en todo el mundo.

Microcréditos y acceso a servicios bancarios

La labor de inclusión financiera que desarrolla Banco Santander, además de fomentar la resiliencia a través de la educación financiera, ayuda a las personas no bancarizadas a acceder a servicios financieros básicos y ofrece productos específicos y diseñados a medida de aquellos que tienen baja renta o dificultades económicas. Según los datos del banco al cierre de 2020, el grupo apoyó a un millón de micro emprendedores a través de pequeños préstamos (los denominados microcréditos) por un importe total de 469 millones de euros y facilitó el acceso a los servicios bancarios a 904.000 personas.



Para ello cuenta con programas de microcréditos como Prospera, en Brasil, con 22 puestos de atención en oficinas y más de 300 empleados entre agentes de crédito, supervisores, gerentes y equipo de apoyo con formación especializada en este servicio. Más del 70% de estos créditos están destinados a mujeres empresarias que, en grupos solidarios de cinco o seis personas, reciben este dinero para iniciar o hacer crecer sus negocios sin necesidad de garantías adicionales. Según el banco, la mitad de los clientes están por debajo del umbral de la pobreza y los préstamos son a tipos de interés subsidiados, por importes entre los 100 y los 13.000 reales (de 20 a 3.000 euros aproximadamente).



La tecnología digital está permitiendo al banco ayudar cada vez más personas, ya que se simplifican los trámites y se reduce el tiempo que tarda en aporbarse un préstamo. "Hace un año tardábamos diez días en aprobar un préstamo y ahora tardamos sólo diez segundos", señalan desde la entidad. "Queremos ayudarles a crear pequeños negocios que son el motor del crecimiento económico y la movilidad social. Nuestro objetivo no es sólo ayudar a las personas a abrir cuentas bancarias, sino dotarles de las competencias necesarias para gestionar sus finanzas y para tomar decisiones adecuadas sobre los productos y servicios que les convienen", añaden.