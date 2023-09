El BCE dice que no tiene en la agenda una bajada de los tipos de interés

El Banco Central Europeo (BCE) no tiene en el horizonte una bajada de los tipos de interés, que este jueves se han situado en el 4,25% (el nivel más alto en 20 año) después de la décima subida consecutiva acordada por la autoridad monetaria de la Eurozona. Así lo han asegurado este viernes diversos responsables de la entidad, contrariando ciertas apuestas del mercado de que la marcha atrás en los tipos podría comenzar en el primer semestre de 2024.

La presidenta de la institución, Christine Lagarde, ha asegurado que el recorte de los tipos de interés no está en la agenda del BCE. "No lo hemos decidido ni discutido, ni siquiera hemos pronunciado la palabra recortes", ha dicho Lagarde en Santiago de Compostela, donde ha participado en una reunión informal del Eurogrupo (los ministros de Finanzas de la Eurozona), dentro de la Presidencia Española de la UE.

Lagarde ha asegurado que ninguno de los ministros del Eurogrupo le ha cuestionado la decisión de la entidad de subir el jueves nuevamente los tipos de interés, hasta el 4,5%. "He explicado las razones por las que tomamos esa decisión ayer y yo creo que las explicaciones han sido muy bien entendidas por los ministros (...) No he recibido ninguna pregunta y, mucho menos, cuestionamientos sobre la decisión de política monetaria que alcanzamos", ha dicho en rueda de prensa este viernes tras la reunión del Eurogrupo en Santiago.

La presidenta del BCE hecho hincapié en la declaración de ayer, en la que se destacaba que la lucha contra la inflación sigue y que los tipos han alcanzado niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial al pronto retorno de la inflación al objetivo del 2%. "Periodo suficientemente largo significa periodo suficientemente largo", ha insistido enigmática Lagarde.



Igualmente, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha asegurado que la entidad no tiene una fecha prevista para comenzar a recortar los tipos de interés y que las expectativas de que lo haga en junio de 2024 no son más que apuestas de mercado que fácilmente pueden resultar incorrectas. "Los mercados también se equivocan, se basan en una serie de hipótesis que a veces no se cumplen, que empezaremos a bajar tipos va a depender de muchísimos factores", ha dicho De Guindos en la Cadena Cope. "Dependeremos de los datos", ha insistido.

De Guindos ha reiterado la posición del BCE de mantener los tipos de interés elevados durante un largo periodo: "Yo lo que digo es que con esta última subida que nosotros llevamos a cabo, si el nivel de tipos de interés se mantiene en el tiempo creemos que puede ser suficiente para que efectivamente la inflación acabe convergiendo hacia nuestro objetivo del 2% por ciento, que es nuestra obligación".

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde (d) y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, antes de la foto de familia de la reunión de Ecofin UE-CELAC, en Santiago de Compostela, dentro de la Presidencia Española de la UE. — Lavandeira / EFE

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, ha mostrado este viernes su confianza en que la decisión del jueves del BCE "ponga fin probablemente al incremento muy rápido de los tipos de interés" acordados en el último año por el instituto emisor.

"Prestaremos mucha atención a las explicaciones del BCE sobre su decisión reciente de ayer que aparentemente, y supongo que nos lo confirmarán, probablemente ponga fin al incremento muy rápido de los tipos de interés que hemos vivido en los últimos doce meses", ha dicho la vicepresidenta en Santiago de Compostela, donde actuaba de anfitriona en la reunión informal de ministros de Finanzas de la UE.

"Seguro que hablaremos de las perspectivas económicas y de la reciente decisión del BCE de subir los tipos de interés", ha señalado Calviño, al tiempo que resaltaba que España "afronta esta discusión desde una posición relativamente buena".

En esta línea, ha recordado que la Comisión Europea revisó al alza, hasta el 2,2%, su previsión de crecimiento para la economía española este año y será "la más rápida" entre las seis mayores de la UE (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Países Bajos, además de España).