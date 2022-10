Bruselas acata las tesis alemanas frente a las españolas y elude topar y desacoplar el precio del gas

La Comisión Europea revela la esperada batería de medidas energéticas para contener la volatilidad de los mercados y las consecuentes facturas desorbitadas en los precios de la luz. Pero es una artillería a medio gas. Equilibrada y pensada para que los 27 Estados miembros puedan dar su visto bueno, a nivel político, en la caliente cumbre europea de finales de esta semana que tiene como principal objetivo sentar la hoja de ruta ante un invierno frío.

Bruselas aparca, de momento, las peticiones que España hace junto a otros 14 países para imponer un precio inmediato a todo el gas importado. Los expertos del Berlaymont abrazan las advertencias proclamadas más fervientemente por Alemania en torno a que tal medida podría poner en riesgo el suministro. También Austria, que continúa siendo muy dependiente del gas ruso, se impone a establecer un precio máximo al gas comprado al Kremlin por miedo a represalias. Y Hungría, que lleva semanas abogando por retirar las sanciones europeas, deja claro que tampoco lo apoyará.

El marco por el que se decanta Bruselas lo resumen así fuentes comunitarias: “Hay que hacer algo importante sin hacer algo que dañe el sector financiero”. La prioridad de la Comisión es que estas iniciativas no pongan el riesgo el suministro de gas, no aumenten su consumo o no distorsionen el mercado. Es decir, el eco de los vientos que soplan desde Berlín.

La propuesta de los de Von der Leyen tampoco recoge la extensión de la excepción ibérica al grueso del club. Esta medida también contaba con la oposición férrea de Berlín, que teme que el desacople del precio del gas al coste de la electricidad acabe provocando un aumento del consumo en momentos de riesgo de escasez. La prioridad en el motor germano, el país más dependiente del gas y más expuesto en esta crisis energética, es proteger el abastecimiento energético. La de otros como España, mucho menos sometidos a los vaivenes del yugo ruso, es contener la escalada de los precios del gas.

En este equilibrio para englobar los anhelos de 27 países con mix y situaciones energéticas muy dispares, la medida más revolucionaria que desvela hoy el Ejecutivo comunitario es la intervención del Title Transfer Facility (TTF) del mercado de futuros holandés, así como al resto de índices que marcan el precio del gas. La idea es establecer un máximo diario, dinámico y temporal que ya esté en marcha para marzos del próximo año. Fuentes comunitarias explican que el TTF vinculado y condicionado por los altos precios del gas procedente de los gasoductos no hace justicia al coste por el que se adquiere el gas natural licuado (GNL), del que la UE es más y más dependiente tras la guerra. Por ello insisten en que incorporar un índice complementario al actual se ajustará más a la situación actual. Pero la medida puede quedar descafeinada para la mitad de países del bloque que piden más valentía.

Los otros dos pilares de la propuesta legislativa que ve este martes la luz son dibujar y establecer una compra conjunta de gas que esté operativa para el invierno 2023-2024. Y, por último, crear mecanismos de solidaridad entre Estados miembros. Si dos países activan este mecanismo en situación de escasez o de cierre de gas completo por Rusia, el resto debe acudir en su ayuda. “Ningún hogar europeo debe y puede quedarse congelado”, arguyen en Bruselas. En el momento hay en vigor seis acuerdos bilaterales de solidaridad, pero esta herramienta funcionará al margen de ellos.

La gran incógnita es ya si estas medidas serán suficientes para países como España e Italia que piden desde hace semanas a Bruselas ambición y determinación. La gran batalla llegará el jueves y viernes de la mano de la cumbre europea de octubre. La cita es vista en los pasillos de la capital comunitaria como una de las más importantes de los últimos meses.

La mayor presión es el tiempo. La temporada de frío se acerca y las fugas en los gasoductos del Nord Stream junto a la creciente escalada retórica con Rusia no asientan las mejores condiciones para la tranquilidad. Bruselas no esconde que este invierno será duro. Pero el próximo lo será más. Las reservas de gas se encuentran en estos momentos al 92%, pero llenarlas para la próxima temporada no será tarea fácil. Y será mucho más caro.

(Habrá ampliación)