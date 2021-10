CaixaBank gana 2.022 millones hasta septiembre sin los extraordinarios de la fusión con Bankia

CaixaBankobtuvo un beneficio atribuido recurrente de 2.022 millones de euros durante los primeros nueve meses del año ya como entidad fusionada y sin incorporar los impactos asociados a la integración de Bankia, cifra que contrasta con los 726 millones contabilizados un año antes por la entidad en solitario cuando el resultado acusaba fuertes provisiones para encarar los riesgos de la pandemia.

El resultado se dispara hasta los 4.801 millones al contabilizar los 4.300 millones en extraordinarios generados por el fondo de comercio negativo de la fusión y restar los 1.521 millones en costes de la reestructuración e integración, según detalló este viernes la entidad.

Las cuentas proforma recurrentes (que suma en ambos ejercicios el resultado generado por Bankia previo a la fusión al obtenido por CaixaBank y no se consideran los extraordinarios asociados a la misma) o sin incluir dichos atípicos mejoran a su vez desde 906 millones a 2.087 millones.

La entidad alcanzado un volumen de negocio superior a los 963.000 millones de euros, y los recursos de clientes ascienden a 607.331 millones, un 46,2% más tras la incorporación de Bankia (+7,5% de variación orgánica excluyendo la integración).

Los ingresos core, 8.450 millones de euros hasta septiembre, se "mantienen estables" respecto al mismo periodo del ejercicio anterior por la actividad comercial, y el margen de intereses asciende a 4.864 millones (-4% respecto al mismo periodo de 2020), por los bajos tipos de interés. El margen bruto, pese a la estabilidad de los ingresos core y el aumento de los ingresos de participadas (+49,1%), desciende un 1,1% en tasa interanual, principalmente por los menores resultados de operaciones financieras (-57,1%) que incorporaban extraordinarios en 2020.



La ratio de capital principal CET1 se sitúa en el 13% a cierre de septiembre, lo que supone por encima del objetivo del 11-11,5%, y, en comparación con el mismo periodo del año anterior, se sitúa medio punto por encima, ya que era del 12,5%.

CaixaBank ha registrado una ratio de morosidad del 3,6%, el mismo nivel que junio, y, con respecto a diciembre, ha subido 3 décimas por la integración, mientras que los saldos dudosos a cierre del tercer trimestre ascienden a 13.955 millones de euros, 50 menos que al cierre del trimestre anterior.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en la presentación de los resultados de los nueve primeros meses de 2021, en la sede de la entidad en Valencia. — Rober Solsona / EUROPA PRESS

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, efectuó un "balance muy positivo de los nueve primeros meses del año" y destacó "la buena evolución del negocio bancario y de seguros en un entorno todavía complejo", mientras "el proceso de integración que discurre de forma rápida, adecuada y en línea con lo previsto".

Lo ha dicho en la presentación de los resultados, el consejero delegado de CaixaBank aseguró que la salida de la entidad del banco austriaco Erste Group Bank no responde a una decisión negativa, sino estratégica, con el fin de concentrar su operativa en los mercados de España y Portugal.

CaixaBank informó la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se está planteando desinvertir parte o la totalidad de su participación en Erste, del 9,92%, en función de las condiciones de mercado. El directivo argumentó que, desde un punto de vista estratégico, lo que debe hacer la entidad es estar allí donde puede gestionar: "Si no, no debemos estar".

Gortázar dijo que Erste ha sido un "magnífico compañero de viajo", con el que tienen una buena relación, y defendió que el banco austriaco es muy bueno, así como sus perspectivas.