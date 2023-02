CaixaBank gana 3.145 millones en 2022 con el aumento de los tipos de interés

CaixaBank ganó 3.145 millones de euros en 2022, un 29,7% más que en el ejercicio anterior si no se tienen en cuenta el impacto contable en los resultados que tuvo la fusión con Bankia: en 2021 la entidad se apuntó un beneficio de 5.226 millones por la aportación positiva a efectos contables de 4.300 millones del fondo negativo de comercio y otros resultados atípicos derivados de la fusión. Si se tienen en cuenta estos impactos extraordinarios generados por la integración de Bankia, el resultado baja un 39,8%, según la información difundida por el banco.

El mayor banco del mercado doméstico español logro en el cuarto trimestre del ejercicio un beneficio neto de 688 millones, un 62% más. Los beneficios se vieron impulsados por un margen de intereses mayor de lo esperado y unos costes más bajos. Sin embargo, el banco pronosticó que los costes recurrentes aumentarían a 6.400 millones de euros en 2023 desde los 6.000 millones de euros en 2022 en un escenario de alta inflación.

Así, en 2022 el margen de intereses alcanzó los 6.916 millones de euros en 2022, un 15,7% más que en 2021 (un 7,7% sin contar efectos de la fusión), mientras que las comisiones netas se elevaron hasta los 4.009 millones, un 8,2% más. Los ingresos core del banco, es decir, los recurrentes, derivados de su actividad principal, se situaron en 11.997 millones el año pasado, un 13,2% más, si bien la entidad matiza que, a perímetro homogéneo, repuntaron un 5,8%.

En cuanto al margen bruto, aumentó un 12,8%, hasta los 11.594 millones, mientras que los gastos de administración y amortización recurrentes se redujeron un 1,5%. Todo ello hizo que el margen de explotación, sin tener en cuenta gastos extraordinarios, creciera el año pasado un 28,3%, hasta los 5.574 millones.

CaixaBank ingresó además por dividendos 163 millones de euros en 2022, un 15% menos que en 2021, una cantidad que incluye los 69 millones percibidos por su participación en Telefónica y los 87 millones procedentes de BFA.

Caixabank duplica en 2022 la concesión de hipotecas en Epaña, hasta los 14.299 millones

El banco ha señalado que en 2022 aumentó la concesión de hipotecas en España un 108%, hasta sumar 14.299 millones, lo que implica más que duplicar el volumen de hipotecas. Del crédito hipotecario concedido, más del 90% de los contratos para la adquisición de vivienda se formalizó a tipo fijo. En cuanto al crédito al consumo, la nueva financiación alcanzó los 10.235 millones en 2022, un 16% más que en 2021, mientras que la financiación a empresas creció un 23%, hasta los 41.560 millones.

La entidad logró en 2022 un crecimiento del crédito tanto en clientes particulares como en empresas, de forma que la cartera de crédito sana aumentó un 3,3%, hasta los 351.225 millones de euros. Caixabank espera que la subida de los tipos de interés aumente sus ingresos por créditos en torno a un 30% en 2023.

Pese al aumento del crédito, la ratio de morosidad se redujo al cierre el año hasta el 2,7%, mínimo histórico en la entidad, frente al 3,6% de 2021, al tiempo que los saldos dudosos se recortaron en 2.943 millones. Asimismo, los fondos para insolvencias se situaron al cierre de 2022 en 7.867 millones y la ratio de cobertura creció once puntos, hasta el 74%, mientras que el coste del riesgo se situó en el 0,25% en los últimos doce meses, frente al 0,23% de 2021.

En materia de capital, CaixaBank cerró 2022 con una ratio Common Equity Tier 1 del 12,8%, tras el impacto extraordinario del programa de recompra de acciones por importe de 1.800 millones llevado a cabo en 2022.

El Estado recibirá 350 millones a través del FROB por el dividendo de Caixabank

El Consejo de Administración propondrá a la Junta de Accionistas pagar en abril un dividendo de 0,2306 euros por acción con cargo a los resultados de 2022, lo que supone un 58% más que el año anterior (0,1463) y que representa un payout del 55%.

En la presentación de resultados, el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha subrayado que el Estado, a través del FROB, recibirá 350 millones en concepto de dividendos por su participación del 16% de los recibirá el Estado. Goirigolzarri ha descartado que tener al Estado como accionista sea un "riesgo diferencial" y ha asegurado que el banco se gestiona desde el estricto criterio de la profesionalidad.

El presidente de la entidad ha señalado también que otros 500 millones de los resultados serán destinados a la obra social de la Fundación La Caixa.



El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, junto al consejero delegado, Gonzalo Cortazar (d), durante la presentación de los resultados de 2022 de la entidad, en su sede de Valencia. — Ana Escobar / EFE

Goirigolzarri, además, ha augurado un aumento de la morosidad este año a causa del aumento de los tipos de interés, que tendrá afectación en la calidad de los activos. El presidente de la entidad ha subrayado que en la actualidad se está dando "una normalización de los tipos de interés", aunque ha sido un crecimiento que define como abrupto.

Esta velocidad en el aumento tendrá, según Goirigolzarri, una incidencia "muy positiva" a corto plazo, pero se plantean retos importantes para el sistema financiero a medio y largo plazo, por el impacto en los volúmenes y en el crédito.

El nuevo impuesto a la banca supondrá 400 millones, que se verán reflejados en los resultados del primer trimestr

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha cifrado el impacto del impuesto a la banca en 400 millones de euros en 2023, y ha dicho que se verán reflejados en los resultados del primer trimestre de la entidad, que, como otros grandes bancos españoles, estudia presentar recurso ante la Justicia por el impuesto.

Goirigolzarri ha pedido este viernes contextualizar los beneficios registrados por la entidad y ha defendido el papel de la banca en la sociedad. A este respecto, el presidente de la entidad ha encajado las críticas que ha recibido el sector bancario por parte del Gobierno y ha asegurado que deben "reflexionar si son adecuadas" y tomar las decisiones oportunas una vez realizado este proceso.

Goirigolzarri fue preguntado sobre si hay riesgo de que los resultados no sean entendidos por la sociedad, ha respondido: "Claro que existe; sobre todo, si no se explican". Así, ha dicho que el beneficio de 2022 de CaixaBank es "una cifra enorme, pero es que todas las cifras son enormes" en las cuentas de la entidad, y ha pedido que se tome conciencia de la situación pasada y actual del sector. Para él, que "la rentabilidad de la banca suba es una buena noticia para los accionistas, pero es una extraordinaria noticia para todos", ya que el hecho de que una banca que no sea rentable o sólida es un problema para la sociedad, ha añadido.



Goirigolzarri defiende a Juan Roig (Mercadona): "Ojalá tuviéramos muchos empresarios de éxito"

El presidente de CaixaBank además, ha defendido a su homólogo de Mercadona, Juan Roig, ante las acusaciones de la ministra de Derechos Sociales y agenda 2030, Ione Belarra, de estar aprovechándose de la inflación para aumentar sus beneficios: "Ojalá tuviéramos muchos empresarios de éxito".

Goirigolzarri ha destacado el proceso de transformación de Mercadona en los últimos 20-30 años, que ha calificado de "extraordinario" y ha recordado que es el mayor empleador de España, con cerca de 100.000 trabajadores. "Si hace 15 años a cualquiera nos preguntan en qué sectores iban a estar las dos empresas que más han crecido y que son referentes e la economía española, nadie hubiera hablado del sector textil y de la distribución alimentaria", ha añadido en referencia a Inditex y a Mercadona.

Además, se ha mostrado convencido en los beneficios de la economía de mercado, "que tiene su base en la iniciativa privada", y en el papel de las empresas para la creación de la riqueza. También ha destacado la figura de los empresarios, cuyo "papel es fundamental", ya que son los que cambian las reglas del juego, ha dicho.