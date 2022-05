CaixaBank no contempla compras o fusiones y descarta ajustes de oficinas y plantilla hasta 2024

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró este martes que durante la duración del nuevo plan estratégico del banco, entre 2022 y 2024, la entidad no contempla operaciones corporativas (compras o fusiones) nacionales ni internacionales, pues "ya hemos hecho la reestructuración en términos de red y de plantilla que teníamos que hacer".

Así lo comentó el máximo responsable de la entidad durante la presentación de los detalles del nuevo plan estratégico con el que el banco prevé superar una tasa de rentabilidad del 12% para el final del periodo y destinar alrededor de 9.000 millones de euros a los accionistas.

Preguntado sobre una posible expansión del banco a través de operaciones, Goirigolzarri aclaró que no está contemplada ni en España ni en el exterior en este plan estratégico, y en su lugar, destacó que en el plano nacional. Al respecto, para el caso del mercado portugués, el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, añadió que no se contemplan operaciones y señaló que "no estamos mirando" una posible compra de Novo Banco.

El consejero delegado de CaixaBank, además, afirmó que el grupo no cuenta con ningún tipo de "reserva de capital escondida" para realizar fusiones y adquisiciones y ha resaltado que la entidad tiene una cuota de mercado muy elevada en España y ya está presente donde quiere estarlo.



En cuanto a posibles ajustes de plantilla y de oficinas, Gorigolzarri y Gortázar insistieron en que no se producirá durante el trienio de duración del plan. Gortázar adelantó que "no esperamos ningún ejercicio de reestructuración de la red, la reestructuración ya se ha producido" y que la entidad cuenta con unas 3.850 oficinas a finales de este año, "la red que queremos tener".

Gortázar explicó que la red urbana está "bien dimensionada" con el modelo de oficina tradicional y Store, y que también la red rural está "optimizada", con 1.466 sucursales, 364 ventanillas (centros desplazados con horario limitado y dependencia de una oficina de un municipio mayor) y 17 oficinas móviles.

En este sentido, ha recordado que el banco cubre unas 1.600 poblaciones rurales y que su compromiso es el de no abandonar estas regiones. "La mitad de las oficinas del modelo rural tienen uno o dos empleados, pero lo importante es estar y dar el servicio", ha subrayado Gortázar.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (i), junto al consejero delegado de la entidad Gonzalo Gortázar, en la presentación del plan estratégico para el periodo 2022-2024, en Madrid. — Juan Carlos Hidalgo / EFE

Preguntado sobre las peticiones sindicales de incluir cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos para hacer frente a la inflación, el consejero delegado de CaixaBank señaló que el convenio actual vence a finales de 2023, si bien con el último convenio se llegó a un acuerdo un año después de su vencimiento.

"Yo no tengo la bola de cristal para saber cuál va a ser la inflación, pero creo que tenemos que tomarnos un tiempo y pensar que va a haber acciones clave por parte de los bancos centrales que van a tener un impacto. Nuestro acuerdo es un acuerdo de cinco años y es verdad que llega a su término a finales de 2023 y puede que entonces la situación sea diferente. Obviamente estaremos abiertos al debate y escucharemos lo que nos quieran decir los sindicatos, pero en este momento tenemos un acuerdo firmado hasta finales del año que viene y será entonces cuando tengamos que hablar de 2024", ha señalado el consejero delegado.

Gortázar fue preguntado también por la falta de paridad del comité de dirección del banco, formado por doce hombres y dos mujeres, y aseguró que el objetivo es que esta situación vaya cambiando con los años, de manera que este órgano refleje la diversidad de la sociedad, "pero la meritocracia ha de llevar a que eso ocurra", dijo.

Plan Estratégico

De acuerdo con su plan estratégico 2022-2024, el primero tras la integración de Bankia, CaixaBank aspira a alcanzar una rentabilidad superior al 12% y una ratio de eficiencia del 48% en 2024, incrementar un 8% su margen de intereses y generar alrededor de 9.000 millones de euros de capital.

Durante el periodo de vigencia del plan, CaixaBank se ha marcado el objetivo interno de situar el capital de máxima calidad CET1 entre el 11% y el 12%, aplicando una "atractiva" política de remuneración a los accionistas que se apoyará en el aumento de ingresos y la neutralización de costes tras la fuerte reducción acometida en 2022 por la captura de las sinergias tras la fusión con Bankia.

En concreto, prevé generar alrededor de 9.000 millones de capital, incluyendo los dividendos (con un pay out superior al 50%), el exceso de capital sobre el 12% y la entrega de 1.800 millones correspondientes al plan de recompra de acciones que se repartirán este año. En cuanto a esto último, CaixaBank ha anunciado este martes que la recompra de acciones tendrá un importe monetario máximo de 1.800 millones de euros, no excederá del 10% del capital social del banco, su duración máxima será de 12 meses y su gestor será Morgan Stanley Europe.

El banco prevé que el PIB de España crezca un promedio del 3,4% en el periodo 2022-2024

El banco prevé que en España el PIB crezca un promedio del 3,4% en los tres años del plan y que la tasa de paro descienda gradualmente hasta el 11,5% en 2024. Aunque la guerra de Ucrania y sus efectos sobre los precios están frenando el ritmo de recuperación a corto plazo, el banco prevé que la nueva fase de la pandemia, la recuperación del turismo extranjero, la normalización de las tasas de ahorro y el despliegue de los fondos europeos impulsen la actividad económica y la demanda de crédito.

El plan anticipa una normalización de la política monetaria en los próximos trimestres en respuesta a la alta inflación, con una subida del Euríbor a 12 meses a un promedio de entre el 1,5% y el 1,6% en 2023-2024. En Portugal, espera que el crecimiento económico alcance como mínimo un promedio del 3% en 2022-24.

En este escenario, CaixaBank espera mantener una elevada actividad comercial en créditos (hipotecas, empresas y consumo) y recursos de clientes y aspira a elevar sus ingresos a un ritmo del 7% entre 2022 y 2024, impulsados por la actividad de seguros (+10%) y la evolución moderada de las comisiones (+2%), de manera que el margen de intereses suba un 8% apoyado en el nuevo entorno de tipos de interés.

La permanencia del FROB

El presidente de CaixaBank evitó pronunciarse sobre la permanencia en el accionariado del Estado (controla un 16,11% del capital a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB). "Nunca, a ningún accionista de una entidad en la que he estado, he dado ningún consejo ni para entrar ni para salir, y menos lo voy a hacer con el Frob", dijo Goirigolzarri.

Gorigolzarri fue preguntado sobre si el nuevo plan estratégico puede ser un incentivo para que el Estado se quede más tiempo o si es buen momento para que salga, coincidiendo con los diez años que se cumplen del rescate. El presidente del banco respondió que no ve "mucha relación" a la presencia o no del FROB en el capital con los 9.000 millones que el banco prevé generar de capital para destinar a los accionistas. "El FROB, realmente, lo que tiene es una teórica fecha para salir del accionariado de CaixaBank, es una fecha que puede renovarse" y "en la medida en que estos 9.000 millones y el atractivo del plan incremente el valor de la acción, va a ser muy positivo para el FROB", señaló.

El logo de CaixaBank, en lo alto de su sede en Barcelona. — Nacho Doce / REUTERS

Preguntado sobre la cuantía de ayudas públicas que se pueden recuperar con los nuevos objetivos del plan, el presidente del banco comentó que es "complicado dar una cifra" y puntualizó que el precio de la acción de CaixaBank "va a ser mejor que la media del sistema bancario". Precisó que, desde la entrada del FROB en CaixaBank, tras la fusión con Bankia, la acción del banco se ha revalorizado un 59% frente al 19% del Ibex.

CaixaBank destaca que su sede social en Valencia tiene "vocación indefinida"

Goirigolzarri, además, dijo que CaixaBank tiene intención de mantener de forma "indefinida" su sede social en Valencia, adonde la trasladó en otoño de 2017, después del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, pese a que la situación política está más apaciguada y la previsión de la entidad es que continúe así.

Así, preguntado por si espera que se repitan situaciones de "convulsión política" como las que se vivieron en Cataluña en 2017, Goirigolzarri respondió con un rotundo no. Pese a ello, ha dicho que el banco tiene en Valencia su razón social "con vocación indefinida". "Lo hemos repetido varias veces, no hago más que reiterar", manifestó.

CaixaBank fue una de las muchas compañías catalanas que tras el 1-O decidieron mover su sede social a otras comunidades para proteger sus intereses y los de sus accionistas. La sede social del banco está desde entonces en Valencia, donde CaixaBank realiza trimestralmente la presentación de sus resultados económicos y las juntas de accionistas.

Para la presentación de este nuevo plan estratégico, en cambio, el grupo optó por hacerlo en Madrid, concretamente en la antigua sede de Bankia, en el Paseo de la Castellana. Goirigolzarri justificó esta elección por "un motivo logístico práctico", ya que "la mayor parte de los analistas están en Madrid".

El jueves, la entidad celebrará en Barcelona una convención de directivos con la participación de más de 2.000 personas. "Es lo bueno de tener varias sedes operativas", subrayó el presidente.