Caixabank asegura que tiene provisiones adecuadas para hacer frente a posibles pérdidas futuras dada la actual incertidumbre del mercado provocada por la guerra en Ucrania. "A finales de 2021, el importe aún no asignado de la provisión asociada a la pandemia es de más de 1.400 millones, con lo que estamos cómodos con el colchón existente para absorber las pérdidas que puedan producirse", dijo el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar a los accionistas durante la junta anual del banco, en Valencia.

Las declaraciones del número dos de Caixabank se producen un día después de que el Banco de España aconsejara a las entidades bancarias que vigilaran los riesgos crediticios de los clientes más expuestos al impacto de la invasión rusa de Ucrania e instara a los bancos a no liberar las provisiones, que se dispararon durante la pandemia, dada la incertidumbre actual.

Las provisiones de Caixabank relacionadas con la pandemia se redujeron en torno a una quinta parte en 2021 en comparación con el año anterior, lo que contribuyó a un aumento en el beneficio neto recurrente de la entidad de más de un 70%.

El presidente de CaixaBank, Jose Ignacio Goirigolzarri, durante su intervención en la junta de accionistas del banco, la primera desde la integración de Bankia, en Valencia. — CEDIDA/CaixaBank

Por su parte, el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, destacó en la junta de accionistas (la primera desde la absorción de Bankia) que el sector bancario español tiene una posición "muy distinta" a la de antes de la crisis financiera iniciada en 2008, pese al "contexto de alta incertidumbre" existente en la actualidad ante los impactos en la economía de la invasión rusa de Ucrania.

Goirigolzarri dijo que la invasión ha provocado un "cambio radical de escenario" en el entorno económico positivo con el que se inició 2022, y destacó que la posición de partida de CaixaBank ante estos retos "es diferencial" por su volumen de negocio, el colchón de liquidez con el que cuenta y la solvencia que tiene la entidad, con un ratio de capital de 496 puntos básicos.

CaixaBank rebaja en 1,3 puntos su previsión de PIB para 2022, al 4,2%, y espera un IPC medio del 6,8%

"Creo que los efectos de esta invasión superan con creces el impacto a corto plazo en nuestras economías", señaló el presidente de Caixabank, al tiempo que apuntí que la estrategia de las empresas se va a ver afectada, ya que, según él, los paradigmas en los que se asentaban están en un claro proceso de revisión.

Goirigolzarri avanzó que la entidad ha rebajado en 1,3 puntos porcentuales la previsión de crecimiento del PIB español para este año, de manera que pasa del 5,5% al 4,2%, mientras que la inflación media anual se situará en el 6,8%, frente al 4,5% de su última estimación. "Esperamos que la recuperación continúe este año, aunque la incertidumbre sobre la evolución de la economía global y la europea en particular es muy alta", señaló.

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, durante su intervención en la junta de accionistas del banco, en Valencia. — Rober Solsona / EUROPA PRESS

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, valoró además 2021 como un año "extraordinario y positivo" para el banco, ya que, además de ejecutar la integración con Bankia, han cumplido los objetivos internos en términos de actividad comercial, cuenta de resultados y fortaleza financiera. Goirigolzarri aseguró que la fusión con Bankia ha "permitido alcanzar los tres objetivos" marcados hace un año: alcanzar un tamaño crítico, mantener la solidez financiera y tener un modelo de rentabilidad sostenible.

Gortázar destacó el crecimiento de la actividad, que según él ha llevado a mejorar la cuota de mercado en los principales productos en más de 2 puntos porcentuales, así como el impulso a la digitalización. También constató la mejora de la ratio de eficiencia, de 11 puntos porcentuales, derivada tanto del aumento de ingresos como de la contención de costes:

Gortázar, además, señaló que que existen razones sólidas para pensar que los tipos negativos "van a quedar atrás pronto", aunque considera imposible anticipar movimientos con certeza. El número dos de CaixaBank dijo que tienen la expectativa de que se produzca una subida paulatina de los tipos de interés, en un momento en que el proceso de integración de la entidad "dejará pronto de ser un factor de esfuerzo, pasando progresivamente a ser un factor de crecimiento".

CaixaBank ya ha completado el 86% de las salidas del ERE y el 80% de los cierres de oficinas

El consejero delegado destacó igualmente que el plan de reestructuración acordado en julio pasado con los sindicatos, que contempla 6.452 salidas, todas voluntarias, ha sido un "tema esencial" asociado a la consecución de los ahorros de la entidad. "También se acordó un programa de recolocación para las personas que lo soliciten, que incluye orientación profesional y formación adecuada para que encuentren nuevas ocupaciones. El 86% de las salidas y el 80% de los cierres de oficinas previstos ya se han producido", dijo.

Sobre el plan de reducción de oficinas, Gortázar especificó que más del 90% de las que se han integrado tenían una distancia entre ellas de menos de 500 metros y recordó que el compromiso del banco es no abandonar poblaciones. A este respecto, indicó que CaixaBank está presente en más de 2.200 municipios, en 420 es la única entidad y tiene ofibuses operando en otros 426 municipios.

Concentración de los sindicatos CCOO y UGT frente al edificio donde se celebra la junta de accionistas de Caixabank. — Ana Escobar / EFE

Trabajadores de CaixaBank se concentraron antes del inicio de la junta general de accionistas del banco para hacer visible su "insostenible situación" y exigir a la dirección "soluciones tangibles para el día a día ya". "Si no hay reacción inmediata convocaremos paros parciales", adviertieron.

Luego, durante la junta, intervinieron los sindicatos CCOO, SECB, UGT, Accam y Sate-Cic, que criticaron las condiciones laborales de la plantilla en un año en el que han recordado que se han realizado dos huelgas y se ha pactado un ERE.

Ruth Bolaños (CCOO) acusó a la dirección de tener a toda la plantilla agotada y desmotivada, al tiempo que pedía más recursos, organización y planificación, mientras que David García (UGT) reclamó confianza en la plantilla y sus representantes: "Queremos pensar que la empresa cuida y vela por su plantilla".

Ángel Bartolomé (Accam) dijo que se ha instaurado una sensación de decepción y reclamó medidas para cambiar el clima laboral, mientras que Begoña Peiró (SECB) también pidió más confianza hacia la plantilla: "No pueden mirar hacia otro lado".

El consejero delegado de CaixaBank defendió el compromiso del banco con los trabajadores, de quien ha destacado el trabajo realizado en 2021, y también señaló que el entorno en los últimos años ha sido muy complejo, con tipos de interés negativos y cambios normativos que han afectado al sector.

Dividendo y remuneraciones

La junta de accionistas de Caixabank aprobó el reparto de un dividendo con cargo a los beneficio de 2021 de 0,1463 euros por acción, que se hará efectivo a partir del 20 de abril. En total, la entidad abonará a sus accionistas 1.179 millones de euros en dividendo, importe que equivale al 50% del beneficio neto consolidado ajustado por los impactos extraordinarios de la fusión con Bankia.

Asimismo, los accionistas dieron luz verde a la reducción del capital social de CaixaBank hasta un importe máximo correspondiente al 10% mediante la amortización de acciones propias que se adquieran en el marco de un programa de recompra de acciones que la entidad quiere implantar durante 2022.

La junta, además, aprobó la nueva política de remuneraciones del consejo de administración (que contempla la entrega de acciones a favor de los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de la retribución) con la abstención del representante del Estado, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que posee el 16% de CaixaBank. En la junta del año pasado, el FROB votó en contra de la política de retribuciones del banco durante su primera junta como accionista, mostrando así su oposición a los sueldos de la cúpula directiva.

Este año, en cambio, el Estado se abstuvo en la votación del punto del orden del día correspondiente a la aprobación de la política de remuneración, que finalmente alcanzó un quorum' del 98% si se tienen en cuenta los votos a favor y las abstenciones.

El presidente de CaixaBank defendió que las remuneraciones de los consejeros del banco se van a mantener para este año y destacó que son "claramente inferiores" a las de entidades de tamaño similar. Goirigolzarri precisó que se mantiene sin variación tanto la parte fija como variable para los consejeros en 2022 y recordó que en 2021 no se produjo "ningún tipo de modificación" en la retribución del consejo y no hubo incremento respecto a 2020, si bien recordó que, en ese ejercicio, de estallido de la pandemia, el consejero delegado renunció al variable y la presidencia del banco era no ejecutiva mientras que en 2021, una vez aprobada la fusión con Bankia, se convirtió en ejecutiva.