Cellnex sigue recortando sus pérdidas hasta septiembre mientras factura un 7% más

El operador de torres de telefonía móvil y de otras infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex registró pérdidas de 140 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 29,2% inferiores a las del mismo periodo de 2023, en tanto que sus ingresos alcanzaron los 2.903 millones de euros, un 7% más, según ha informado la compañía.

La empresa atribuye las pérdida de este ejercicio al efecto negativo de sus activos en Austria, entre otros factores. La empresa dijo que tiene previsto vender su filial en Austria antes de que acabe el año y su negocio en Irlanda en el primer trimestre de 2025.



El resultado bruto de explotación (Ebitda), después de arrendamientos, fue de 1.723 millones de euros, un 8,9% más, y el flujo de caja libre apalancado recurrente aumentó hasta los 1.256 millones en comparación con los 1.171 millones del año anterior.

Cellnex redujo ligeramente su deuda financiera neta a 17.500 millones de euros hasta septiembre de este año. La empresa dijo que tiene acceso inmediato a liquidez por valor de unos 4.000 millones de euros.

El consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, ha destacado la "solidez" de los indicadores hasta septiembre en línea con los objetivos a corto y medio plazo de la empresa, confirmando así sus perspectivas para 2024.

A 30 de septiembre, Cellnex contaba con un total de 113.741 emplazamientos operativos: 24.401 en Francia, 22.586 en Italia, 16.612 en Polonia, 13.533 en Reino Unido, 8.770 en España (sus cinco principales mercados), y otros 27.839 emplazamientos en el resto de países en los que opera.

Contrato con MasOrange

La compañía ha avanzado que está en negociaciones "avanzadas" con MasOrange, para extender y unificar en un único contrato su relación con el operador móvil en el marco de su proceso de fusión en España, ampliándolo hasta 2048 (con opción de renovación all or nothing en 2038).

La compañía ha indicado que se adaptará de manera "flexible" a la estrategia de red de MasOrange en el corto plazo, a la que proveerá con servicios adicionales para la densificación de la misma.

Además, Cellnex está evaluando con las agencias de rating el "potencial" avance de la remuneración al accionista en 2025, aunque avanza que mantendrá "intactos" sus compromisos de endeudamiento y calificación de grado de inversión.

"En poco más de un año habremos logrado buena parte de los principales objetivos estratégicos que nos fijamos para el nuevo capítulo de Cellnex, que prevemos poder completar con el avance de la remuneración a nuestros accionistas (una vez cerradas las operaciones de venta de Irlanda y Austria), cumpliendo así con todos y cada uno de nuestros compromisos con el mercado", según ha avanzado el consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano.