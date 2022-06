Chema Alonso y el trabajo en equipo en los nuevos entornos laborales

Chema Alonso es el Chief Digital Officer de Telefónica y miembro del comité ejecutivo de la compañía, además de un reconocido hacker y un experto en ciberseguridad. Por eso es toda una autoridad para hablarnos de la nueva cultura empresarial y de cómo las empresas y trabajadores se adaptan a ella, sobre todo tras la irrupción de la pandemia de la Covid-19, que parece haber cambiado los entornos laborales para siempre.



La pandemia trajo nuevas formas de trabajar que han cambiado la percepción

que tenían muchas empresas sobre cómo se debe gestionar el trabajo y para Chema Alonso resulta cuanto menos curioso y paradójico que esta nueva forma de trabajar no sea tan nueva del todo, puesto que se vale de una metodología muy extendida en el sector tecnológico, como el trabajo basado en la flexibilidad y el que se realiza de manera remota, dos aspectos que cada vez más presentes en las empresas propiciado por la Covid.



Hay a quien le cuesta adaptarse a estas novedosas formas de trabajar, pero en la práctica es posible encajar en estas nuevas circunstancias laborales y sacarles partido si se siguen las pautas correctas.



La importancia del buen trabajo en equipo

En esta nueva cultura empresarial es de vital importancia la readaptación del trabajo en equipo. Cada vez más empresas que están optando por un modelo laboral flexible, en el cual el horario y las condiciones de trabajo varían en función del trabajador de cada trabajador. Y es que, como afirma Chema Alonso se trata de clavar clavos y "si un trabajador clava más clavos en cuatro horas, es preferible a uno que clava menos en 10 horas, ¿no?".



Lo cierto es que para que la flexibilidad laboral y el teletrabajo, total o parcial, funcionen correctamente es preciso que el trabajo en equipo sea muy bueno, que facilite las conexiones personales, el respeto y la empatía entre todos los empleados, desde el responsable de coordinación hasta el empleado más júnior. Para ello será necesario ponerse en la piel del compañero, o el empleado, y buscar el bien común en cada proyecto, sin dejar que el ego u otros factores interfieran. Así se favorece una comunicación fluida y directa que es fundamental en las nuevas formas de trabajo actuales.



Acabar con la reunionitis

Para abordar un objetivo laboral común y alcanzar el éxito globalmente, Alonso considera fundamental "acabar con la reunionitis", que es un concepto en el que se pierden demasiadas empresas. Reunirse constantemente no es la solución a los problemas. En muchas compañías se tiene la creencia de que cuantas más reuniones se lleven a cabo y más extensas sean estas, mejor, y nada más lejos de la realidad.



Más allá de que todas las partes tengan claro el proyecto en común a acometer y deban contrastar sus experiencias, hay que tener en cuenta que una reunión de una hora de ocho personas, implica una jornada laboral, por lo que "si esta reunión puede ser concreta, mucho mejor; y si puede suplirse por una llamada o un correo electrónico, mucho mejor aún".



Entornos laborales híbridos

La pandemia nos llevó a ese cambio en busca de entornos laborales híbridos y estos llegaron para quedarse en multitud de empresas. No se ha dejado de lado la presencialidad, imprescindible en determinadas posiciones laborales, pero de lo que se trata es de encontrar la mayor flexibilidad y mejores condiciones de trabajo para los empleados, y esto se consigue adaptando las condiciones de trabajo de cada uno de ellos a sus necesidades personales. De esa manera, el trabajador será más feliz y más productivo y para conseguirlo es fundamental tener en cuenta una serie de factores que recalca Alonso:



• Horario flexible. Poner el foco en la consecución de objetivos en lugar de en la cantidad de horas dedicadas a ello. de esta manera el trabajador será más eficiente, al tiempo que concilia mejor su vida personal con la laboral.

• Deslocalización del puesto de trabajo. Determinados puestos de trabajo que requieren de un desempeño in situ en un lugar concreto, como un almacenero o un transportista, pero gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, una gran cantidad de puestos de trabajo que pueden ser desarrollados desde cualquier lugar, y esto es muy positivo para conciliar vida laboral y personal.

• Trabajo personalizado. Cada persona es un mundo y no se trata de que una empresa adopte un modelo totalmente flexible o totalmente remoto, sino de tratar de encontrar una combinación de elementos que mejor resulten para

cada empleado concreto para que pueda aportar el máximo.



Los cambios traen oportunidades

Alcanzar un desarrollo profesional en un entorno laboral híbrido es igualmente factible, aunque los cambios laborales pueden afectar más a unos trabajadores que a otros. Se impone en las empresas el paso de un modelo 100% presencial a uno híbrido, y esto trae destacadas novedades de la manera de trabajar.



Las personas que buscan un desarrollo profesional continuo e intentan mejorar su eficiencia y empleabilidad, se encuentran ante una gran oportunidad, ya que estos nuevos elementos pueden darles oportunidades de destacar como empleados eficientes y con variedad de recursos.



Mejorar día a día

Así, Chema Alonso considera que lo importante no es centrarnos en alcanzar la perfección, sino en ir mejorando día a día y buscar el modo de adaptarnos de la mejor manera a los cambios y con eficiencia. Para ello, el experto en ciberseguridad plantea una serie de consejos en busca de esa adaptación a las nuevas pautas laborales en busca del desarrollo personal:



• Tecnología. La mejor aliada hoy en día. Si quieres desarrollarte a nivel profesional es imprescindible estar al día en cuanto a nuevas herramientas tecnológicas. Seguro que hay una herramienta adaptada a tus necesidades, bien sea para gestionar tu tiempo, comunicarte con compañeros, compartir archivos y documentos de forma online... "Se trata de probar y quedarte con lo que mejor funcione en tu caso personal e implementarlo en tu día a día".

• Gestión del tiempo. En un entorno laboral híbrido, gestionar el tiempo es igualmente fundamental. Ser capaz de mantener toda la atención en la labor que se realiza, buscando la manera más ágil, marca diferencias.



Distintas herramientas para gestionar tu tiempo

Para gestionar correctamente el tiempo existen herramientas como el Método Eisenhower, que consiste en hacer una tabla y distinguir en las filas entre trabajo importante y no importante, urgente y no urgente, y asignar a cada espacio las distintas tareas.



Recurrir al calendario es otra buena opción. Puede ser a través de la clásica agenda, pero si eres más tecnológico un calendario como Google Calendar sirve de gran ayuda, puesto que permite tener en un mismo sitio reuniones y tareas por hacer. Además, existe Trello, una herramienta online que puedes poner en común con tus compañeros para acometer tareas y ver el estado en que se encuentran para mejorar el nivel del trabajo en equipo.



Nuevas formas de trabajar

Chema Alonso apunta tres elementos fundamentales en las nuevas formas de trabajo que hemos visto: la flexibilidad horaria, la posibilidad de trabajar de forma remota, y los contratos por objetivos en lugar de horas, pero hay otros elementos a tener en cuenta que determinan las nuevas formas de trabajar:



• Holocracia. Es un modelo de trabajo en el que nadie tiene un cargo superior al de ningún compañero. Suele darse en empleos cuyo objetivo principal es el refuerzo de las competencias y habilidades de los trabajadores.

• Smart Working. Se trata de un modelo donde prima la responsabilidad, la empatía y la confianza, ya que se traslada al empleado toda la responsabilidad que conllevan sus tareas conllevan. El empleado asume más responsabilidad, pero también una mayor satisfacción con la buena realización del trabajo.

• Freelance. Es del modelo más conocido de este trío. Se basa en que una persona presta sus servicios especializados a distintas empresas y, gracias a ello, la compañía logra externalizar un volúmen de trabajo considerable. El freelance tiene la posibilidad de autogestionar su tiempo y su trabajo.



Conectando talento

Con todas estas reflexiones de un experto en ciberseguridad como Chema Alonso sin duda comprenderemos mejor los nuevos entornos laborales y sabremos adaptarnos a ellos con más facilidad. Alonso se suma así a otros rostros populares que han participado en Mejor Conectados, la plataforma que poner en valor el poder de las conexiones humanas con el objetivo de "hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas",.



Así lo afirma el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que está convencido de que juntos las cosas salen mejor: "En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo".



