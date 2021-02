El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, de Izquierda Unida (IU), alertó el pasado miércoles en una entrevista radiofónica de que la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están "al borde de quiebra económica" después de diez meses de pandemia y el paso del temporal Filomena por la región. Del Cura reclamó una suerte de Plan Marshall para los municipios madrileños y exhortó directamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a compartir con los ayuntamientos los más de 3.300 millones que ya ha recibido del Gobierno central en fondos para luchar contra la pandemia, a los que hay que añadir, además, los fondos que están llegando de la Unión Europea, entre ellos 1.284 millones de euros que fueron aprobados para Madrid a finales de diciembre.

Una medida que apoya sin reservas Guillermo Hita, alcalde socialista de Arganda del Rey (Madrid) y presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). "Los ayuntamientos lo estamos pasando muy mal desde el principio de la pandemia. Estamos en primera línea y tenemos que afrontar muchas cuestiones sociales y económicas; cada uno con sus medios está haciendo lo que puede, pero no podemos afrontar esta situación solos".

El alcalde de Arganda del Rey denuncia abandono por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y no sólo porque no les llega el dinero suficiente para hacer frente a sus crecientes gastos por la pandemia y Filomena, sino porque también se sienten desamparados sobre el terreno: "Ni aquí en Arganda ni en ningún otro sitio ha aparecido nadie de la Comunidad de Madrid para ver cuáles son nuestros problemas, los de la industria o los del pequeño comercio. Por aquí no se ha acercado nadie de la Comunidad de Madrid".

Hita explica a Público que los ayuntamientos madrileños —"y también muchos de España", matiza— están efectivamente ante una "complicada situación" y se muestra partidario, como ya pidió en su día la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de que estos fondos europeos lleguen directamente a los ayuntamientos, entre otras cosas porque no se fía del Gobierno de Díaz Ayuso. "Lo ideal es que seamos los propios ayuntamientos los que podamos presentar proyectos de recuperación y que los fondos lleguen directamente a las arcas municipales, porque si no, nos tememos que van a ser las comunidades autónomas las que dispongan de esos fondos y aquí en Madrid no las tenemos todas con nosotros: los ayuntamientos nos tememos que por enésima vez nos quedemos fuera de ese reparto".

"La actitud de la Comunidad de Madrid ha sido desde el principio la de sálvese quien pueda", sostiene el alcalde de Arganda, quien todavía recuerda como al principio de la pandemia, en su condición de presidente de la FMM, pidió a la Comunidad de Madrid un fondo extraordinario de 50 millones para los ayuntamientos madrileños. "Hicieron oídos sordos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha querido saber nada de los municipios", sentencia.

Además, Hita teme que la Comunidad de Madrid dedique parte de ese dinero recibido para minimizar los efectos de la pandemia a cuadrar las cuentas públicas y a ajustar el déficit en lugar de destinarlo a la inversión.

"Los fondos de ayuda tienen que estar sobre el terreno, en la calle, con la gente; tienen que destinarse a la reactivación económica y social y eso se hace en los municipios; es aquí donde necesitamos el dinero", argumenta.

Hita asegura desconfiar de Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y, en su opinión, "verdadero muñidor de la política ultraliberal" que se aplica en Madrid. "Los ultraliberales como Lasquetty no quieren que desde las administraciones se dé dinero a nadie, y es muy probable que los fondos se dediquen a cuadrar balances y a compensar estas rebajas de impuestos intempestivas a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Madrid. Pero no es el momento de que las arcas públicas tengan recortes. Esperemos que el señor Lasquetty no tenga la tentación usar esos fondos que son para la recuperación para otras cosas".

Bajos niveles de ejecución presupuestaria

Pero es muy probable que eso ya esté ocurriendo. Eso es lo que cree Carlos Sánchez Mato, responsable Políticas Económicas de Izquierda Unida (IU) y profesor de Economía en la Universidad Complutense. Con sus datos y estimaciones en la mano, el que fuera Concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid cuando Manuel Carmena era alcaldesa, está convencido de que la Comunidad de Madrid no ejecuta ni la mitad de las inversiones previstas. "A 30 de noviembre del año pasado, el nivel de inversión estaba por debajo del 38%", afirma Sánchez Mato, aún dolido por "la campaña mediatica que sufrimos los ayuntamientos del cambio, entre ellos el de Madrid, con el tema del nivel de ejecución de las inversiones".

"Las cifras de ejecución en inversión de la Comunidad de Madrid han sido lamentables y más en un año de pandemia. Así que no sabemos dónde ha ido a parar ese dineral", denuncia Sánchez Mato en un tono capcioso.

"Es perfectamente posible que la Comunidad de Madrid cierre en superávit el ejercicio de 2020. Sería una mancha vergonzosa en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Es como si en plena oleada de incendios, los bomberos presumieran de haber sido rentables porque han reducido personal y no han gastado dinero", afirma el economista de IU, quien además maneja datos sobre los bajos niveles de ejecución presupuestaria de la Consejería de Vivienda y Administración Local, el departamento del Gobierno de Ayuso que ejerce de interlocutor con las corporaciones locales.

Los datos aportados por Sánchez Mato parecen confirmar con cifras el desamparo y abandono que denuncian los ayuntamientos madrileños respecto a la Comunidad de Madrid: La ejecución del presupuesto del Gobierno madrileño para la administración local apenas superó el 48% en 2018 y 2019 y la previsión para 2020 (aún falta liquidar el mes de diciembre) se ha quedado en el 24%, Esa ejecución incluye el Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid, un programa de gastos y de inversiones, que contempla también la financiación del gasto corriente de los municipios.

Sin embargo, fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por Público niegan esta circunstancia. "Los fondos covid ya se han gastado", aseguran. También niegan los niveles de falta de ejecución que denuncia Mato y ponen como ejemplo el PIR aprobado para el período 2016-2019, aunque luego se amplió al año 2020: "Se ejecutó en un 83%. Sólo se dejaron de ejecutar 60 millones de 700". Según Mato, "el PIR estaba ejecutado solo a la mitad a 31 de diciembre".

Estas fuentes tampoco comparten que los ayuntamientos estén al borde de la quiebra económica. Sostienen que el reparto de los fondos covid dirigido desde la consejería de Hacienda "ha sido integral". "Se ha hecho por áreas, sobre todo para Educación y Sanidad, y no por zonas geográficas, pero han tenido impacto en los municipios. Si ayudas a una empresa ubicada en un determinado pueblo, ese pueblo se beneficia".

"Es un sistema contable un poco peculiar apuntar como ayuda a los ayuntamientos todo lo que desde la Comunidad de Madrid se distribuye sobre el terreno. Le pongo un ejemplo: en la Comunidad piensan que como hay un hospital en Arganda del Rey, el municipio ya tiene adjudicadas todas las ayudas que se invierten en el hospital. Y así todas las políticas", responde Hita.

El Plan de Inversión Regional

Como otra prueba de que los municipios no están tan olvidados, la Comunidad de Madrid esgrime el ya mencionado PIR. La semana pasada pasada se aprobó el nuevo para el período comprendido entre 2021 y 2025 con un presupuesto 1.000 millones. "El nuevo PIR tendrá más agilidad administrativa y deja mucho más peso a los ayuntamientos para que cumplan sus proyectos. Además se ha hecho un esfuerzo al ampliar en un 25% la partida destinada a los gastos corrientes de los ayuntamientos, porque al final eso es lo que necesitan, liquidez y dinero para pagar nóminas y otras cosas", aseguran desde la Consejería de Vivienda y Administración Local.

Hita acusa a Díaz Ayuso de un exceso de propaganda

"Bienvenidos sean los 1.000 millones, pero el PIR no cumple mas que las funciones de una Diputación Provincial que le otorga la Constitución al ser Madrid una comunidad autónoma uniprovincial. Y los Ayuntamientos también perdemos financiación al prorrogarse uno o dos años más el plan", explica Hita, quien acusa a Díaz Ayuso de un exceso de propaganda con un ejemplo muy ilustrativo: "Hablando de los fondos PIR, Isabel Díaz Ayuso dijo que había adjudicado 30 millones de euros para los ayuntamientos por Filomena. Pero ese dinero lo ha sacado del PIR; es decir es un dinero que ya teníamos asignado. Además, ¿qué hacemos con 30 millones si solo en Aranjuez ya se han contabilizado daños por valor de 24 millones de euros?".

Por todo ello, Hita repite que los ayuntamientos deben acceder directamente a los fondos que lleguen de Europa sin pasar por el peaje de la Comunidad de Madrid. Cree que será difícil conseguirlo, pero avisa de que los ayuntamientos no van a cejar en el empeño. "No queremos transgredir nada, sino hacerlo todo más eficaz. Por eso yo abogo por que los ayuntamientos podamos acceder dierctamente a la financiación de estos fondos. No es nada nuevo, ya ocurre con los programas FEDER o URBAN, por ejemplo", concluye Hita.