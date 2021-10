Educación financiera, la llave del Santander para acercar la economía a los colectivos vulnerables

La digitalización del sector financiero ha acercado la banca a los clientes. Muchos servicios que tradicionalmente se prestaban en las oficinas, pueden hacerse ahora desde cualquier lugar. Una nueva forma de relación que no solo ofrece seguridad y comodidad, sino que se ha convertido en una herramienta indispensable para la inclusión. Sin embargo, nada de esto es posible sin educación financiera.



Banco Santander, líder en banca responsable, mantiene una decidida apuesta por el empoderamiento financiero en todos los países donde opera. Su compromiso es doble: impulsar el acceso a servicios financieros básicos a colectivos vulnerables y financiación a medida para particulares y pymes con dificultades para obtener crédito; y, paralelamente, desarrollar programas de educación financiera para que las personas cuenten con las herramientas necesarias para gestionar su economía, conocer los riesgos y tomar las decisiones más adecuadas a sus necesidades personales y familiares.



En el caso de España, la entidad cuenta con Finanzas para Mortales, un proyecto de educación con 9 años de trayectoria y desarrollado en colaboración con el Santander Financial Institute (SANFI) y la Universidad de Cantabria. El programa está impartido por profesionales voluntarios de Santander y se dirige fundamentalmente a los colectivos financieramente más vulnerables. Este programa ha sido reconocido como uno de los más importantes de educación financiera del país por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Este año, Finanzas para Mortales ha acercado el mundo financiero a mujeres inmigrantes en Córdoba durante el primer taller formativo de educación financiera, realizado de mano de la Fundación Miguel Castillejo. Han sido cuatro sesiones de una hora en las que las participantes han adquirido los conocimientos financieros básicos y necesarios para que sean capaces de tomar decisiones personales y familiares sobre sus finanzas cotidianas de forma responsable e informada. Algunos de los temas tratados han sido la importancia del ahorro, el endeudamiento inteligente, las diferencias entre créditos, préstamos e hipotecas o la concienciación sobre el buen uso del dinero.

"El curso ha sido muy interesante, se hace muy ameno y en un lenguaje muy entendible porque baja los términos financieros a nuestro nivel y aprendes mucho. Yo no tenía ni idea de lo que era el Bizum y me ha parecido muy fácil de usar y de mucha ayuda", comenta Rosario, una de las alumnas del taller, de origen mexicano.



También en los últimos meses se han implantado los talleres Finanzas para Mortales-Justicia Educativa, que el Santander impulsa en colaboración con Instituciones Penitenciarias para acercar el proyecto a las personas privadas de libertad. El último centro penitenciario en sumarse a esta experiencia formativa ha sido El Dueso (Cantabria), tras el éxito en las cárceles de Burgos, Picassent (Valencia) y Teixeiro (La Coruña). Está previsto que se extienda a otros centros en los próximos meses.



"Este proyecto inclusivo forma parte del compromiso que mantenemos en el Santander con la inclusión financiera para lograr que todas las personas que se encuentran en una situación financieramente vulnerable adquieran los conocimientos necesarios sobre la cultura financiera actual y ayudarles a tomar las mejores decisiones sobre la administración y protección de sus recursos", comenta Francisco Artime, director comercial de la entidad financiera en Cantabria, quien participó en una de las sesiones como formador voluntario.



Para este colectivo, el programa no solo enseña conceptos básicos de economía, sino que también sirve guía sobre las posibles salidas laborales de los participantes, las ayudas y prestaciones existentes, las diferencias entre ser autónomo, trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, o les ayuda a comprender una nómina y una factura. También han aprendido sobre los productos financieros básicos, el uso de la banca online, los métodos de ahorro, el endeudamiento y el consumo inteligente, el presupuesto personal y familiar o la gestión de las deudas.



En el último año, Finanzas para mortales ha reforzado su formación online y contenidos digitales a través de su web www.finanzasparamortales.es, que cerró el pasado año con más de medio millón de visitas y consultas de sus contenidos didácticos. Además, sólo en el primer semestre de 2021, más de 2.600 personas de colectivos financieramente vulnerables se han beneficiado de sus más de 300 sesiones formativas.



Un compromiso global

Banco Santander mantiene una importante apuesta por la inclusión financiera en el marco de su agenda de Banca Responsable, que le ha hecho merecedor del premio de Euromoney como "Mejor Banco del Mundo en Inclusión Financiera" en sus Global Awards for Excellence 2021. En este sentido, las iniciativas del Grupo en pro de la inclusión financiera se extienden a otros nueve países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.



Por ejemplo, en Reino Unido se impartieron el año pasado talleres de formación antifraude desarrollados por empleados del banco. En Chile, a través de la plataforma digital Sanodelucas, se ofreció información de alfabetización financiera para el conocimiento y buen uso de los productos financieros, y en ese país también se desarrolla un programa de educación financiera en la escuela junto al Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En México, se impulsan cursos de educación financiera a través de Tuiio, Finanzas de tú a tú, que incluyen actividades lúdicas, simuladores sobre finanzas personales o charlas sobre temas de educación financiera a través de sus Work Café y otras herramientas digitales.



Por su parte, en Argentina, la entidad imparte talleres formativos para clientes y no clientes a cargo de empleados voluntarios de la entidad o su Kit de Educación Financiera inicial para los colectivos financieramente más vulnerables. En Brasil, se dictan cursos y herramientas de educación financiera online, y se lleva a cabo la iniciativa Parceiros em Ação (Amigos en acción), que ofrece apoyo especializado. Además, cuenta con las charlas sobre la materia en colegios, impartidas por empleados Santander a través del programa Escola.



Banco Santander facilitó educación financiera a más de 716.000 personas en 2020 a través de los distintos programas que impulsa en esta materia en los países en los que opera, casi un 30% más que el año anterior. De esta manera, el año pasado consiguió que más de 3,5 millones de personas pudieran acceder a servicios financieros básicos, obtener crédito a medida en un momento de dificultad económica o beneficiarse de formación financiera esencial. El objetivo de Banco Santander es empoderar a 10 millones de personas entre 2019 y 2025. Ya ha logrado el 60% de este objetivo.