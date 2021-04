Las familias monoparentales denuncian que siguen discriminadas en la declaración de la Renta

Coincidiendo con el inicio de la campaña para la declaración de la Renta, las familias monoparentales denuncian que siguen discriminadas en la declaración del IRPF y reclaman medidas que les permitan aliviar su carga fiscal, en un momento en el que la crisis provocada por la pandemia ha golpeado a este colectivo de manera especial. Según diversos estudios publicados por organizaciones como Save the Children o la Federación de Familias Monoparentales (FAMS), más de la mitad de los hogares con un sólo progenitor al frente están en riesgo de pobreza y exclusión.

Para FAMS, la discriminación más flagrante en el impuesto de la Renta se produce por las ventajas que ofrece la tributación o declaración conjunta en hogares biparentales. En declaraciones conjuntas de cónyuges no separados legalmente y, si los tuviesen, con hijos menores a su cargo, o bien con mayores de edad incapacitados, la base imponible se reduce en 3.400 euros anuales. En el caso de los hogares monoparentales (que incluyen aquellos en los que se ha producido una separación legal o cuando no hay vínculo matrimonial), la base imponible se reduce en solo 2.150 euros anuales. Según el estudio, a igualdad de ingresos entre la familia 'tradicional' y la monoparental, la presión fiscal de ésta es entre un 7,9% y un 12% superior y en caso de nacimiento, acogimiento o adopción, en el primer año, la diferencia puede ascender entre un 10,6% y un 13,02%, dependiendo del nivel salarial.

La Asociación de Madres Solteras por Elección publicó este mismo miércoles un estudio titulado La Monoparentalidad en el IRPF. Denuncia de un tratamiento discriminatorio, en el que citan también otros factores como la "imposibilidad de romper la 'progresividad' del impuesto mediante la tributación individual que tiene el modelo de familia 'tradicional'" y el menor acceso a determinadas exenciones fiscales durante el primer año de vida de los hijos e hijas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 había en España más de 1,9 millones de hogares con un solo progenitor, de los que casi el 82% tienen al frente a una mujer. Estas familias son las que han sufrido con mayor dureza los efectos de la crisis social y económica provocada por la covid-19, según denuncian varios estudios publicados por organizaciones del tercer sector.

Un informe de Save the Children publicado en noviembre del año pasado, advertía de que el 53,3% de las familias monoparentales en España no puede afrontar gastos imprevistos. La organización alertaba de que estas cifras aún no reflejan los efectos de la crisis económica y social de la covid-19 e incide en la necesidad de llevar a cabo con urgencia medidas políticas que atajen el previsible empeoramiento de las tasas de pobreza, las condiciones materiales y la calidad de vida en los hogares con niños y niñas a cargo.

La ONG calcula que las consecuencias de la crisis económica en las familias vulnerables también aumentarán considerablemente los datos de pobreza infantil en los próximos años y, de no tomarse las medidas adecuadas, puede llegar a alcanzar al 33%.

FAMS ya advertía en agosto pasado sobre las dificultades que estaban teniendo este tipo de familias para conciliar durante la pandemia y las consecuencia que podía tener sobre los ellas el hecho de que los progenitores tuvieran que verse obligados a reducir su jornada con el menoscabo económico que esto conlleva. En esa fecha, la organización ya advertía que, según datos del INE, el 68% de estas unidades familiares tenían serias dificultades para llegar a fin de mes.

Las familias monoparentales piden una serie de medidas para eliminar el tratamiento discriminatorio en el impuesto de la Renta. Entre ellas, igualar la reducción por declaración conjunta con las familias biparentales; incorporar el ratio de ascendiente/descendiente a cargo en el sistema de mínimos por descendiente o facilitar la deducción de los gastos adicionales a los que debe atender la familia monoparental, compensando el gasto en conciliación personal y laboral.