El Gobierno insta a Ferrovial a quedarse en España argumentando que no hay una "motivación económica" para el traslado

Ferrovial celebrará este próximo jueves 13 de abril su junta general de accionistas, en la que se someterá a votación la operación de fusión con su filial de Países Bajos y que supondrá el trasladado de su sede social a este país a lo largo del segundo o tercer trimestre de este año.

La constructora española anunció por sorpresa su traslado el pasado 28 de febrero, en una decisión que causó mucha polémica. Según explicó entonces la propia empresa, la razón principal para el traslado era cotizar en la Bolsa de Nueva York –en Wall Street– y mejorar sus expectativas de negocio en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.

El Gobierno quiere evitar esa mudanza y por eso está dispuesto a presionar hasta el último momento para que Ferrovial cambie de opinión.

El diario El País adelanta que el Gobierno, a través del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha remitido este lunes una carta al consejero delegado de la constructora y concesionaria española, Ignacio Madridejos, en la que "en contra de lo sostenido por la empresa que preside Rafael del Pino, de los análisis de Bolsas y Mercados Españoles (BME), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el propio Ministerio de Economía no se deduce que sea necesario ese traslado de sede a Ámsterdam para que una empresa española cotice directamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE)".

La misiva es un claro y desesperado intento del Gobierno de evitar la marcha de Ferrovial, una decisión que al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no le ha gustado nada. Es más, el secretario de Estado de Economía asegura a tres días de que se celebre la junta de accionista que no existe ningún obstáculo normativo que impida a una sociedad española cotizar en la Bolsa de Estados Unidos, y que no existe, por tanto, una "motivación económica" para el traslado.

La empresa, por contra, argumenta que para dar ese salto a Wall Street primero tiene que trasladar su sede a Países Bajos, donde sólo tiene cinco trabajadores, puesto que en España nunca una empresa ha intentado cotizar al mismo tiempo en la Bolsa española y en la de Estados Unidos.

Pese a los intentos del Gobierno, todo parece indicar que Ferrovial acabará aprobando el traslado de su sede a Países Bajos, sobre todo después de que varias asociaciones de accionistas minoritarios hayan mostrado este lunes su apoyo a Ferrovial, defendiendo su derecho a decidir sobre el traslado, al mismo tiempo que han hecho un llamamiento a los poderes públicos para velar por el cumplimiento de la ley.