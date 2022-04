El Gobierno pone en duda mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos en 2022

Este pasado lunes, en una entrevista en Antena 3, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó que las pensiones se revalorizarán con el IPC, pero eludió alcanzar un compromiso parecido con los funcionarios públicos. El jefe del Ejecutivo ligó una posible subida de los sueldos de los empleados públicos al acuerdo que puedan alcanzar en el ámbito privado, en la negociación colectiva, los empresarios y los sindicatos.

Ante estas palabras del Gobierno, el presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, recordó a Sánchez que los empleados públicos llevan contribuyendo al pacto de rentas desde 2010 con una pérdida media de poder adquisitivo del 12% que todavía no se ha recuperado.

En declaraciones a EFE, Borra añadió que los funcionarios además "están sufriendo recortes en la prestación sanitaria de sus mutuas como consecuencia de la falta de financiación por parte del Gobierno".

Iborra quiso dejar claro que la negociación de los salarios de los empleados públicos y de los funcionarios se hace de otra manera: "El presidente del Gobierno está muy mal informado sobre la situación de los empleados públicos y los mecanismos de negociación de nuestros salarios, que dependen del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ya hemos solicitado una reunión a la ministra". "No se puede hurtar la negociación salarial a los representantes sindicales de la Función Pública. No es democrático", enfatizó Iborra.

Revisión a la baja del PIB

En la misma entrevista televisiva, Sánchez también confirmó que el Gobierno va a revisar a la baja de la previsión de crecimiento del PIB para este año, situada en el 7%. La invasión rusa de Ucrania ya ha empezado a pasar factura a la economía.

"Es evidente que la guerra de Putin en Ucrania está teniendo un impacto no sólo en la economía europea sino también en la economía global y que va a haber una revisión a la baja de las cifras de crecimiento del PIB en España, Europa y el mundo es una certificación, pero eso no significa que no vayamos a crecer", afirmó el presidente.



Sin embargo, Sánchez insistió en que pese a esa rebaja el crecimiento de la economía española seguirá siendo "robusto".