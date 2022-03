Guía para escapar de la subida del precio de la energía: qué tarifa contratar, cómo reclamar tu factura y buscar autoconsumo

Termina marzo y las facturas empiezan a recoger los efectos de la crisis exacerbada de precios. La luz y el gas, en la mayoría de los hogares, experimentan un repunte que se debe a la guerra de Ucrania, pero también al modelo energético europeo y español donde el valor del gas termina marcando el precio del pool y dispara los recibos.

Esta coyuntura se presenta propicia para revisar contratos y estudiar alternativas económicas para el bolsillo. Aunque el Gobierno está trabajando para desacoplar el precio del gas del de la luz y ha aprobado ya algunas medidas sociales, como la prohibición de la subida de factura gasista TUR en más de un 5% o el incremento de las personas que puedan percibir el bono social eléctrico, la inflación sigue al alza todavía y Bruselas todavía debe dar luz verde al plan conjunto de Portugal y España para atajar la crisis.

La incertidumbre deja algunas preguntas con respuestas difíciles para los consumidores como qué tarifa es la más adecuada, ¿mercado regulado o mercado libre? ¿Qué compañías ofrecen mejores alternativas? ¿Cuándo se puede considerar que el KWh es alto y cuándo bajo? ¿Qué se debe hacer si llega una factura que no se ajusta a los precios que se venían pagando? Esta es una breve guía para escapar de la crisis de precios.

¿Mercado regulado o mercado libre?

Tanto en la luz como en el gas hay dos modelos diferentes: un precio regulado (TUR o Tarifa de Último Recurso, en el mercado gasista; y PVPC, en electricidad) y un precio de mercado libre. El primero suelo tener menos vaivenes y ser más fijo y el segundo varía por horas en función los precios que se van desencadenando en los mercados mayoristas.

En el caso del gas, los expertos aconsejan en estos momentos una tarifa regulada fija, que se actualiza cada tres meses y que tiene una limitación de subida de más del 5%. En los contratos del mercado de la luz las diferencias no son tan claras y se debe leer siempre la letra pequeña de cada compañía. "En el gas, el precio del TUR es siempre más barato. En electricidad, estamos viendo una coyuntura en la que las ofertas de mercado libre están más caras que las de PVPC, pero no sabemos qué puede ocurrir en los últimos días, por lo que estamos expectantes", indica a Público Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua.

Las medidas aprobadas esta semana por el Gobierno y la propuesta anunciada este jueves de fijar un precio máximo de 30MWh al precio del gas podrían rebajar subida de la luz, pues el combustible metanero es el culpable, en buena medida, de la inflación energética, ya que las centrales de gas son las que están marcando el precio de todas las tecnologías.

¿Cómo saber si el precio de KWh que me ofrecen es barato?

Actualmente, todas las horquillas de precio que se ofertan en el mercado están elevadas a niveles de récord por lo que es prácticamente imposible encontrar productos que se puedan etiquetar con el adjetivo "barato". En ese sentido los expertos aconsejan comparar precios minuciosamente. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dispone de un rastreador personalizable donde se pueden encontrar las mejores ofertas de luz y gas y cotejar facturas.

En el caso del gas, con un consumo medio de 4.500 kWh al año, la mejor oferta, según los buscadores de la OCU, la tiene Curenergía en una tarifa fija de TUR sin permanencia: 364,90 euros al año o 30,41 euros al mes. Esta tarifa supone un ahorro respecto a la media del mercado de 22 euros mensuales. En el caso de la luz, el mercado regulado deja la mejor oferta en los 950,55 euros al año o 79,2 al mes con Total Energy, Régsiti o Base, según el buscador de la OCU.

Qué hacer ante una factura inflada

En los últimos meses, con los cambios tarifarios aprobados por el Gobierno y la crisis de precios de la energía, las incidencias en las facturas se han incrementado y han dejado retrasos que, en algunos casos, han desembocado en cobros acumulados cuantiosos. Ante la llegada de un recibo que no se ajuste a la tendencia habitual de precios, los expertos en consumo aconsejan indagar a cerca de las razones del desajuste y ponerse en contacto con la compañía.

"Si un consumidor considera que su factura no se ajusta a su consumo real, tiene que presentar una reclamación en la eléctrica. Si no le hacen caso, debe denunciar ante la autoridad de consumo de su comunidad autónoma", dice el portavoz de Facua, que aconseja actuar "preferentemente a través de una organización de consumidores".

Dejar atrás el modelo energético tradicional: autoconsumo

La alternativa a la escalada de precios es la del autoconsumo energético y la instalación de tecnologías renovables, como paneles fotovoltaicos. Sin embargo, este proceso tiene un coste que se va amortizando con el tiempo. Actualmente, dependiendo de los metros de vivienda y de la potencia instalada, las placas solares requieren de una inversión inicial de unos 4.000 y 6.000 euros en el caso de que se trate de una vivienda unifamiliar. Según Ecooo, organización destinada al despliegue de renovables para autoabastecimiento, este dinero se rentabiliza actualmente en un periodo de tres o cuatro años.

Esta inversión es ligeramente más baja si la instalación es comunitaria. Este modelo, el de los tejados en edificios de vecinos, cuenta actualmente con facilidades, ya que el Gobierno ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal para que no haga falta una mayoría absoluta en las juntas de vecinos para poder aprobar estas instalaciones. Con una mayoría simple, los bloques de viviendas pueden dar luz verde a la instalación de tejados solares que abastezcan energéticamente el uso común energético, es decir, ascensores o luz del portal. Para poder asentar paneles fotovoltaicos que alimenten el consumo doméstico se requiere de otra votación que debe contar también con mayoría simple. No en vano, la aprobación no obliga a toda la comunidad a acogerse a este modelo, en tanto que sólo los vecinos que lo deseen podrán conectarse a los tejados.