Ecoembes fomenta el trabajo en el sector del reciclaje a través de su Web Ecoembes Empleo

Con este panorama, y con lo que parece un total cambio de paradigma que promete asentarse dentro de muy poco, las miradas cada vez se centran más en el sector del reciclaje. Reciclar residuos es una de las formas más eficientes de combatir la contaminación, como también de aprovechar recursos para conseguir un mayor cuidado del entorno.



Un mundo que cada vez genera más oportunidades de empleo gracias a empresas como Ecoembes. Esta organización sin ánimo de lucro, lleva años desarrollando una labor de concienciación para que aumentemos en España nuestro índice de reciclaje en el contenedor amarillo y azul. Algo que el último año ha sido superior al 12%. Si observamos la fotografía del total de residuos generados vemos que aún estamos por debajo de la media europea.



Quienes quieran sumarse a las filas de una firma totalmente comprometida con el cuidado del medio ambiente, explorar lo que ofrece la vanguardia en materia de reciclaje o incluso disfrutar de un puesto de empleo estable, tienen una oportunidad perfecta. Esta empresa tiene mucho que ofrecer, con una serie de ofertas bastante interesantes.



¿Qué puestos para el mundo del reciclaje ofrece Ecoembes?



A través de su portal de empleo, esta compañía dispone de un creciente listado de ofertas de trabajo a las que se pueda sumar cualquiera con interés y preocupación por el sector, así como con la formación y preparación adecuadas. El abanico de opciones es bastante amplio, pero solo unos pocos pueden conseguir los puestos.



Así, echando un vistazo a la web en cuestión, se pueden ver propuestas como la de Especialista de recogidas fuera del hogar en Madrid, que propone la identificación e implantación de proyectos de recogida de residuos y productos out of home para aumentar la tasa de reciclaje; o también el de Especialista Proyecto Zero Cabin Waste en Madrid, proyecto ideado para facilitar la recogida de residuos del catering de aviones.



Son solo dos de otras muchas ofertas de empleo que se pueden ver a través de la web de empleo de Ecoembes. Ofertas laborales con contratos que van desde las prácticas remuneradas hasta la integración total en un equipo que forma parte de las 50 mejores empresas para trabajar en España. Dinámicos, proactivos y siempre buscando nuevas soluciones para mejorar la salud del planeta a través del reciclaje.



Igualdad, conciliación laboral y sostenibilidad: las 3 claves de Ecoembes



Varias de las razones por las que Ecoembes, durante seis años consecutivos, ha conseguido formar parte de esas 50 empresas tan bien evaluadas es por su total compromiso ya no solo con el entorno, sino también con sus trabajadores. Apuestan por completo por cumplir con la igualdad en cuanto a condiciones laborales y salariales tanto para hombres como para mujeres.



Y no solo eso, también se aseguran de facilitar la conciliación laboral de toda su plantilla. Horarios bien ajustados, nada de horas extra y flexibilidad suficiente como para poder disfrutar de la familia y amigos sin tener que perder horas de trabajo. En los tiempos que corren, cada vez es más difícil poder llevar bien la vida social, la familiar y la profesional; pero en esta empresa no es el caso.



Su filosofía de trabajo parte de 3 pilares: la igualdad entre todos los miembros de su plantilla de trabajadores, las facilidades de cara a la conciliación laboral y, por supuesto, la sostenibilidad. Como empresa comprometida con el reciclaje, este último punto es totalmente imprescindible.



Mientras sigue volcándose en numerosos proyectos para fomentar el reciclaje, Ecoembes sigue creciendo y avanzando en materia de sostenibilidad. Cuidar el medio ambiente es la asignatura pendiente de muchas compañías, como también de muchos hogares, pero las medidas de esta empresa poco a poco se encargan de hacer que toda España vaya aprobando.



Una propuesta totalmente necesaria, y es que algo tan básico como saber reciclar es la base para una sociedad que realmente cuida de su entorno. El país, en general, necesita que esta filosofía quede totalmente arraigada en la sociedad para poder cuidar mejor un planeta que cada vez necesita más y más atención.



Las puertas de esta compañía están abiertas para todos los interesados. Cualquiera con ganas de sumarse a una firma que aboga por el cambio, puede enviar su CV a esta dirección, rellenando un formulario y dando los datos necesarios. Ese puede ser el comienzo de una nueva carrera en el mundo del reciclaje. Un mundo que no deja de crecer, y que promete ir a más como una bola de nieve que no para.