Mercadona logra un récord de ventas en 2021 de 27.819 millones, aunque el beneficio baja un 6%

Mercadona cerró el ejercicio 2021 con un récord de ventas brutas que se situaron en los 27.819 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,3% sobre los ingresos de 2020 (26.932 millones). El grupo de supermercados ha ha incrementado su cuota de mercado un 0,8% hasta el 27,1%.

Sin embargo, el beneficio de la compañía se contrajo un 6%, hasta los 680 millones, por el impacto, entre otros factores, del aumento de los precios de las materias primas y el transporte El presidente del grupo, Juan Roig, explicó en la presentación de los resultados anuales que el año pasado se produjo un aumento del 36% del precio de la energía pagado por la compañía, así como un 28% del precio de las materias primas, un aumento de 65 millones en los costes de transporte, y una inflación en torno al 5%.

Roig explico que Mercadona subió un 2% los precios, por debajo de la subida de los costes, lo que le supuso una reducción del margen del 0,4%, con un impacto en las cuentas de 100 millones.

El presidente de la compañía, Juan Roig, insistió en su concepto de beneficio "compartido", que ha cifrado en 1.400 millones, que es el resultado de sumar los 680 millones de ganancias en 2021, los 375 millones repartidos en primas a los trabajadores, y los 345 millones en impuestos pagados.

En relación con los impuestos, detalló que Mercadona ha contribuido el año pasado con 345 millones en Impuesto de sociedades y 787 millones en cuotas a la Seguridad Social, además de 395 millones en IRPF y 333 millones en IVA.

En 2021, la compañía abrió 79 locales, cerró 58, y realizó 84 reformas. De ese modo, terminó el ejercicio con 1.662 tiendas, en las que se han invertido 1.200 millones entre los locales, las reformas logísticas y la transformación digital. De cara a 2022, la previsión de la compañía es terminarlo con 1.300 tiendas, con 79 nuevas aperturas.

En relación al negocio on line, el presidente de Mercadona declaró que "la web ahora es una virguería; está muy bien y estamos muy contentos", con 510 millones de facturación, tres centros logísticos (Valencia, Barcelona y Madrid) y la previsión de abrir dos nuevos este año, uno en Alicante en el primer semestre y otro en Sevilla en la segunda mitad del año. "Estamos satisfechos con el on line; hoy es rentable. Le perdíamos dinero y ahora no", ha asegurado Roig.

Roig dice que el problema del aceite de girasol "es acaparamiento, no es otra cosa"

Durante la presentación de los resultados, el presidente de Mercadona resaltó la fortaleza de la cadena agroalimentaria española que que "es muy fuerte" y "problemas de falta de productos no va a haber". "No hay problemas de desabastecimiento" a causa de la guerra en Ucrania, más allá de algunos productos puntuales en los que podría haber acaparamiento, como, recordó, sucedió con el papel higiénico durante la pandemia de covid-19.

Para Roig, el problema del aceite de girasol, de oliva o de harina "es acaparamiento, no es otra cosa". "Tenemos mercancía más que suficiente", ha remarcado, pero ha pedido que "el cliente no haga acopio" y criticó a los "especuladores".

El presidente de Mercadona, Juan Roig, posa tras la presentación de los resultados de 2021 del grupo de supermercados. — Kai Försterling / EFE

La plantilla total de Mercadona se ha situado en 96.000 trabajadores, con una creación de 1.000 puestos el año 2021, un índice de rotación del 2 % y 93 millones de euros invertidos en formación.

En su alocución, subray´la apuesta por la igualdad ("evolucionando con la sociedad" y por "conocimientos y valía"), con un 61 % de mujeres en la plantilla, de las que el 45 % son directivas. También subrayó el cierre los domingos y la mejora para los empleados con un horario mensual para el personal en tienda y calendario anual de libranzas.

Respecto al negocio en Portugal, donde tiene una cuota de mercado del 3%, Juan Roig señaló que cuentan con 2.500 trabajadores, un bloque logístico y otro en construcción, 29 tiendas y 415 millones de ventas.

Respecto a otra categoría impulsada por la covid, los productos "listos para comer", Roig reconoció que aún tienen que "ganarle dinero". Ahora, estos productos están disponibles en 825 tiendas y están buscando nuevos proveedores.

En total, Mercadona cuenta con 1.500 proveedores, siete departamentos de compras y dos de prescripción, que suman 1.200 personas "para que el cliente acierte al comprar".

En su intervención en la presentación de resultados, Roig dijo que se ha pasado un 2021 "muy difícil" y que este 2022 es "muy, muy difícil", ya que a la covid y la subida de los precios al consumo se ha sumado la guerra de Ucrania, lo que "obliga a tomar decisiones", sin "tocar la calidad, ni subir los precios artificialmente".