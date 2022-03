‘One Santander’, el modelo global del banco para impulsar su crecimiento

"Crear un banco mejor, en el que los clientes y equipos estén conectados y que genere valor de forma sostenible para los accionistas". Esta es, según Banco Santander, la esencia de One Santander, un modelo común de colaboración entre los diferentes países en los que está presente la entidad que permitirá aprovechar el tamaño del grupo para impulsar su crecimiento y ganar en eficiencia y rentabilidad. Y dentro de esta estrategia está One Europe, que supone "una transformación profunda de nuestro negocio. En 2021, hemos sentado los cimientos de ese cambio y ahora migraremos a un modelo operativo común", señala António Simões, responsable regional de Europa y consejero delegado de Santander España.



La entidad ha trazado un plan de acción en Europa definido en tres bloques. En primer lugar, aumentar el negocio dando mejor servicio a los clientes, simplificar la propuesta de valor, mejorar la experiencia de cliente y conectar con PagoNxt, su buque insignia en pagos digitales. Segundo, seguir con el avance en una estrategia omnicanal, redefiniendo la interacción con los clientes y acelerando la transformación digital. Y, por último, crear un modelo operativo común en la región para dar soporte a los negocios, con plataformas comunes y operaciones automatizadas, y así aprovechar las oportunidades de servicios compartidos.



La simplificación de la oferta de productos figura entre las prioridades

Todos estos cambios estructurales se reflejarán en un crecimiento de los ingresos y una fuerte reducción de costes, que el Santander cifra en unos 1.000 millones de euros a finales de 2022. También espera elevar a medio plazo la rentabilidad ordinaria sobre el capital tangible (ROTE) de sus negocios en Europa hasta entre el 10% y el 12% (actualmente está en el 7%), según los datos de la última presentación de resultados del banco.



Dentro de este objetivo, la simplificación de la oferta de productos figura entre las prioridades. En 2020, el banco lanzó en España el nuevo modelo para particulares y empresas basado en una cuenta asociada a servicios esenciales con cero comisiones para clientes vinculados y la posibilidad de contratar planes de servicios de valor añadido personalizados pioneros en la industria financiera. El año pasado, mejoró las condiciones de su Cuenta One y, en septiembre, comenzó a comercializar una cuenta digital sin comisiones ni vinculación restringida a nuevos clientes.



También está revolucionando los medios de pago, con el lanzamiento a finales del año pasado de One Card, su proyecto de una tarjeta única europea con el que pretende reducir en más del 30% su gama en Europa, donde el banco cuenta con más de 30 millones de tarjetas. Están fabricadas con materiales sostenibles y diseñadas con tres colores: rojo para las de débito, negro para las de crédito y azul pastel para las de prepago. One Card está en línea con Oneapp, otra de las iniciativas que se están desarrollando dentro de One Europe. La intención es dar servicio con la misma aplicación, que se basa en los desarrollos tecnológicos lanzados por Santander España, a los más de 16 millones de clientes en España, Portugal, Reino Unido y Polonia.



Por regiones, Europa cerró 2021 con un beneficio ordinario atribuido de 2.978 millones de euros, un 110% más que en el ejercicio anterior. En créditos registró un crecimiento del 3% (576.000 millones de euros) y del 6% en recursos (172.000 millones). La eficiencia mejoró hasta el 51%, el número de clientes digitales se incrementó en un 6% interanual y los clientes vinculados un 3%. Para este año, los planes de la entidad pasan por tener una propuesta de valor diferencial para pymes y autónomos, crecer en los negocios de Santander & Corporate Investment Banking y Wealth Managenment & Insurance y lograr la normalización del coste del crédito. En concreto, en España las prioridades para este ejercicio son fortalecer la base de clientes y mejorar su satisfacción, simplificar la oferta y llevar a cabo gestión de forma activa del riesgo de crédito en el actual contexto de mercado. La entidad, además, continúa con la mejora de los servicios digitales, lo que le ha valido ser reconocida como el "Mejor Banco Digital 2021" en Europa Occidental por la prestigiosa revista Euromoney.



Norteamérica, que incluye Estados Unidos y México, logró un beneficio de 3.053 millones de euros el año pasado, un 109% más que el año anterior. La estrategia One Santander se centra este año, en el caso de Estados Unidos, en mantener las rentabilidades superiores al coste del capital en los negocios principales del banco, apuntalar la financiación al consumo donde es líder, salir del negocio hipotecario y revisar los segmentos de banca comercial e industrial. En México, la idea es elevar 8 puntos porcentuales las transacciones digitales, del 47% al 55%, y las ventas digitales del 62% al 70% gracias a un mayor protagonismo del cliente y la inversión tecnológica.



Por último, en Sudamérica el objetivo del grupo en 2022 es crecer a doble dígito en segmentos minoristas; acelerar la competitividad en los segmentos Corporativo y Santander Corporate Investment Banking; liderar la financiación al consumo; controlar el coste del crédito y que los negocios de comisiones y servicios tradicionales impulsen el crecimiento de la recurrencia del 70% actual al 80%, gracias a las plataformas de pagos del grupo. En 2021 el beneficio fue de 3.300 millones, un 24% más.