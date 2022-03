Pablo Isla percibirá 23 millones de indemnización por su salida de Inditex

El presidente de Inditex, Pablo Isla, cobrará 23 millones de euros por su salida de la compañía, que se materializará el próximo 1 de abril, cuando Marta Ortega asuma la presidencia del grupo, en el que García Maceiras ocupa ya el puesto de consejero delegado desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que se anunciaron los cambios en la cúpula.

De esta cantidad, 19,74 millones de euros corresponden a la contraprestación de su obligación de no competencia post-contractual, en el caso de que la novación del contrato sea aprobada por la junta general de accionistas.

A esto se suman otros 3,25 millones en concepto de indemnización por terminación de la relación contractual, un importe bruto equivalente a una anualidad de su retribución fija establecida para el año en curso. Esta cantidad se abonará en el plazo de los quince días siguientes a la fecha de extinción de su contrato, es decir, entre el 1 y el 15 de abril de este año.

Además, Pablo Isla recibió una retribución total de 12,4 millones en su último ejercicio completo como presidente de Inditex, según el informe anual de remuneraciones de los consejeros de 2021 remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De dicha cantidad, 9,98 millones son retribución en metálico y 2,45 millones como instrumentos financieros consolidados. La remuneración de Isla en 2021 supera los 5,89 millones percibidos en 2020.

El presidente saliente de Inditex, Pablo Isla (d), y el nuevo consejero delegado, Óscar García Maceiras (i), presentan los resultados del ejercicio fiscal de la multinacional en 2021, en Arteixo. — Cabalar / EFE

Por su parte, el que fuera consejero delegado de Inditex el año pasado, Carlos Crespo, al que sustituyó Óscar García Maceiras, ganó 5,76 millones de euros, frente a los 2,77 millones percibidos en 2020.

García Maceiras, que desempeñaba el cargo de secretario general, recibió 746.000 euros en 2021, y el fundador de Inditex y consejero, Amancio Ortega, percibió 100.000 euros. En suma, el consejo de administración totalizó una remuneración de 21,23 millones de euros.

No desvela cuál será su futuro

En la presentación de resultados anuales de Inditex, Pablo Isla ha asegurado que no se va a retirar tras su salida del grupo textil: "No me voy a retirar, evidentemente", ha dicho aunque no ha concretado sus planes futuro. El presidente saliente ha subrayado que está "todavía totalmente centrado en la transición" de la cúpula directiva, con su asistencia este martes a su último consejo de administración de la compañía.

Isla ha valorado como "impresionantes" los equipos de Inditex y ha manifestado su "máxima confianza en el futuro de la compañía" con Marta Ortega y Óscar García Maceiras en los puestos más elevados.