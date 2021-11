Marta Ortega, hija del fundador de Inditex, será la nueva presidenta de la compañía

Nuevos movimientos en la dirección de Inditex. Marta Ortega, nombrada presidenta de la compañía de moda a petición de su anterior presidente Pablo Isla y de su padre y fundador Amancio Ortega. El nombramiento será efectivo a partir del 1 de abril de 2022, tras la salida de Isla.



Marta Ortega ha afirmado sentirse "profundamente honrada y comprometida" por la confianza que se ha depositado en ella con su nombramiento. "Me siento enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", ha enfatizado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.



"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", ha declarado la hija de Amancio Ortega.

A finales de agosto, Marta Ortega aseguró estar dispuesta a aceptar el puesto que considerara Inditex, según una entrevista en The Wall Street Journal Magazine. Las declaraciones tuvieron lugar después de que Pablo Isla afirmara que Ortega tendría un papel "más signficativo" en esta década, a medida que la sostenibilidad fuera adquiriendo más importancia

Asimismo, Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex, con efectos inmediatos. José Arnau Sierra, por su parte, se mantiene como vicepresidente del consejo de administración.



Pablo Isla lleva en el cargo de presidente de la compañía desde 2011 y continuará como tal hasta el próximo 31 de marzo. Con ello, el consejo de administración culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex. Los nombramientos serán ratificados en la próxima junta general de accionistas.



Marta Ortega siempre ha estado presente en la compañía en los últimos quince años, desde la propuesta de moda hasta la imagen de marca. Entre los trabajos que ha liderado se encuentran campañas con directores de la talla de Luca Guadagnino, de 'Call me by your name'. Y ha lanzado colecciones de moda 'premium' como Zara SRPLS.