A partir de qué cantidad es obligatorio presentar la declaración de la renta

La campaña de la declaración de la renta lleva activa en la página web de la Agencia Tributaria desde el 6 de abril de 2023. Sin embargo, no todo el mundo está obligado a presentarla. Hay una serie de límites por debajo de los cuales no es necesario hacer este trámite.

Si percibo menos de 22.000 euros, ¿debo presentar la renta?

No, no tienes la obligación de presentar la declaración de la renta si has percibido de 22.000 euros anuales en concepto de rendimiento de trabajo procedentes de un único pagador. Pero, además, si tienes más de un pagador y el segundo de ellos y sucesivos no te pagan más de 1.500 al año, tampoco es necesario que hagas la renta. Y, si en lugar de rendimientos de trabajo, tienes una pensión contributiva procedente de la Seguridad Social, este límite también es válido para ti.

Con más de un pagador, ¿debo presentar la renta siempre?

Si tienes dos o más pagadores y del segundo en adelante te pagan más de 1.500 euros al año, tienes un nuevo límite: 14.000 euros anuales. Además, si has tenido que acogerte e un ERTE, este es tu límite, dado que el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) paga una parte de tu salario y eso se contempla como un pagador más.

Por último, si recibes pensión compensatoria de un cónyuge, una anualidad por alimentos o cualquier otra cantidad económica que no esté obligada a declararse, el límite se mantiene en los 14.000 euros.