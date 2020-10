El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, descartó que vaya a plantear un expediente de regulación de empleo (ERE) como los que parecen avecinarse en otros grandes bancos y aseguró que el ajuste de red y plantilla se producirá por la "gestión dinámica habitual", aunque podría acelerarse el proceso por la digitalización.

"No tenemos planteado ningún recorte de personal extraordinaria a través de ERE", aseguró durante la presentación de resultados del banco hasta septiembre, reparando en que en los "últimos 4-5 años, cada año, hemos ido realizando lo que llamamos una gestión dinámica de la plantilla", para "optimizar" su número.

"Esa será la estrategia que seguiremos también a partir de ahora, en vez de hacer un cambio muy abrupto y a gran escala. Nuestra postura va a ser seguir adaptándonos" a la propia evolución del negocio, agregó.

A finales de septiembre, BBVA contaba con 7.565 sucursales en todos los países donde opera y 124.110 empleados, es decir, un 3 y un 1,8% menos que doce meses atrás. Son 233 sucursales y 2.222 empleados menos.

En España, el número de oficinas se ha reducido desde 2.696 a 2.521 en ese mismo periodo de tiempo (en 175) y el número de empleados ha caído de 30.233 a 29.475 o en un total 758, de acuerdo a los datos de su informe trimestral financiero.

El banquero de origen turco admitió que el proceso es susceptible de acelerarse en paralelo a la mayor operativa también de clientes por canales remotos. A título de ejemplo detalló que el uso de la App "se ha multiplicado por cinco en nueve meses" en comparación con el pasado año. En la actualidad refirió que el 60% de los clientes conecta con BBVA a través de canales digitales y que mientras que en el pasado un cliente iba a una sucursal una vez cada 45 días de media, ahora conecta con el banco "un día de cada dos" a través de la aplicación.

Pero subrayó que la entidad ya es capaz de ajustar costes sin ERE. "Hemos reducido nuestra base de costes en España un 16% en 4 años, año a año", indicó, subrayando que ha ocurrido echando mano de la tecnología.

Fusiones en el sector

De otro lado, el consejero delegado de BBVA aseguró que "no hay ninguna novedad" en alusión a los constantes rumores sobre una eventual operación con el Banco Sabadell y, sin bien remarcó que el objetivo del grupo es crecer vía negocio, admitió que analizará todo aquello que pueda aportar valor.

El banquero defendió que BBVA tiene capacidad para ganar negocio y dimensión sin necesidad de entrar en operaciones corporativas. A título de ejemplo detalló que en España ha captado 350.000 clientes en el conjunto de sus segmentos de negocio pese a la pandemia y tener que cerrar las sucursales en algunos momentos.

Sin embargo, admitió que la entidad "seguirá analizando oportunidades no solo en España sino en todas partes". Si en España o cualquier otra geografía "vemos que se puede crear valor a través de una compra fusión, lo haremos. Y si no, pues no lo haremos", abundó.

A escala europea e internacional Onur Genç se mostró, no obstante, escéptico sobre la ocurrencia de concentraciones en banca, ya que "se trata de crear valor para los accionistas" y "si las sucursales las tienes en un país y el otro banco en otro país, hay pocas sinergias que se puedan crear cuando se fusionan ambos bancos". "No creo que vaya a haber muchas fusiones internacionales en Europa en el futuro inmediato porque los ahorros que se van a generar van a ser mínimos", indicó.