El Sabadell obtuvo un beneficio neto atribuido de 370 millones de euros durante los primeros meses del año, lo que supone un aumento interanual del 82,4% gracias a la mejora del margen, la contención de gastos y una reducción en la carga de provisiones.

"Los resultados del tercer trimestre están en línea con todos los objetivos de nuestro plan estratégico para la transformación de la entidad", explicó este jueves su consejero delegado, César González-Bueno, subrayando el crecimiento de la actividad comercial y "la buena evolución de TSB".

La filial británica TSB sumó 82 millones a la cuenta, un 22,1% del total y cuando un año antes encajaba pérdidas por valor de 155 millones, según detalló el banco.

La adquisición de TSB por parte de Sabadell en 2015 supuso un serio revés cuando una serie de fallos informáticos dispararon los costes en 2018. Ahora ha congelado sus planes de vender la filial británica hasta que dé un giro completo a su negocio.

Sin TSB, el beneficio del grupo ascendió a 288 millones frente a los 358 millones de 2020 que incluían 293 en plusvalías netas extraordinarias procedentes de la venta de la gestora Sabadell Asset Management.

El director financiero del Sabadell, Leopoldo Alvear, detalló la buena marcha de "todos los epígrafes de la cuenta de resultados": margen de intereses, comisiones, costes recurrentes y provisiones; junto a la "confortable" posición de solvencia, "en línea" con los objetivos marcados.

En concreto, el margen recurrente del banco, conformado por el margen de intereses y las comisiones menos los costes recurrentes, aumentó un 12,56% interanual y un 5,4% en el trimestre.

La buena marcha de la actividad se tradujo en un crecimiento del 2,5% en los ingresos, que alcanzaron los 3.633 millones, y que fue posible con aumentos del 0,7% en el margen de intereses y del 7% en las comisiones netas.

Este crecimiento del negocio fue compatible con que mantuviese la tasa de morosidad estable en el 3,59%, con una cobertura de provisiones del 54%. Sus activos problemáticos se situaron en 7.377 millones de euros, de los que 6.004 millones son préstamos dudosos y 1.373 millones activos adjudicados.

La ratio de capital CET1 fully-loaded se situó en el 12,12%, con un aumento de 12 puntos básicos respecto al trimestre anterior, y la tasa total alcanzó el 17,01%, lo que supone un exceso de 388 puntos básicos sobre el requerimiento regulatorio.

Los costes recurrentes se contrajeron a su vez un 2,9% respecto al año anterior por la mejora en gastos de personal en España y generales en TSB. El banco prevé generar además 130 millones en ahorros anuales con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado con los sindicatos este mismo mes y que supondrá la salida de entre 1.380 y 1.605 trabajadores, y junto a otras medidas de eficiencia.

"No está en el horizonte otro ERE"

A este respecto, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que no hay la intención de hacer otro ERE en el futuro previsible: "No está en el horizonte".

El segundo plan de eficiencia supondrá unos ahorros anuales de 130 millones de euros, del 85% en 2022 y del 100% a partir de 2023, mientras que los costes de reestructuración ascienden a 331 entre el ERE (269), las medidas adicionales de eficiencia (32) y los cierres de oficinas (30).

En cuanto al cierre de oficinas, González-Bueno ha dicho que es una dinámica inevitable, ya que hay reducción del 66% de mucha de la transaccionalidad de empresas en oficinas físicas, y donde el covid ha sido un acelerador: "Este ajuste viene de que teníamos un exceso de oficinas en España y porque el cambio de hábitos ha sido brutal. En general estamos viendo más actividad pese a la reducción de oficinas".

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, quiso zanjar las dudas y expectativas abiertas sobre una eventual venta del británico TSB, asegurando categórico que no va a analizar operación alguna en estos momentos, tras rechazar este octubre una oferta de compra por parte de The Co-operative Bank.

González-Bueno ha sostenido que la oferta fue no solicitada y que la respuesta de la entidad bancaria fue en línea con la estrategia que se ha marcado: "Se contestó que no vamos a estudiar ninguna operación corporativa". "Seguimos exactamente cómo estábamos, cualquiera puede hacer una propuesta cuando quiera, es necesario contestar pero nada cambia porque nuestro planteamiento era no iniciar ninguna actuación corporativa", ha añadido.