El Sabadell triplica su beneficio en el primer trimestre por la mejora de márgenes

El Banco Sabadell registró un beneficio neto de 213 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone prácticamente triplicar los 73 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior, debido a los menores costes y a la mejora de los márgenes.

Según informó el banco, el margen recurrente de la entidad (margen de intereses más comisiones menos costes recurrentes) aumentó un 20,9% en términos interanuales y los costes recurrentes se redujeron un 5,6%.

El margen de intereses aumentó un 3%, hasta los 858 millones, apoyado principalmente en el crecimiento de volúmenes, mientras que en el trimestre disminuyó un 0,6% por el menor número de días.

Las comisiones netas se situaron en 359 millones, con un crecimiento del 5% respecto a hace un año por el buen comportamiento de las comisiones de servicios y de gestión de activos, y con un descenso intertrimestral del 9,7% por la estacionalidad positiva del cuarto trimestre.

En suma, los ingresos del negocio bancario del Sabadell alcanzaron los 1.217 millones, un 3,6% más en términos interanuales y un 3,5% menos que en el cuarto trimestre.

Respecto a los costes, éstos ascendieron a 726 millones de euros a marzo de 2022, con un descenso del 5,6%, principalmente por los ahorros en gastos de personal tras llevarse a cabo los planes de eficiencia, incluyendo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), así como por una reducción de los gastos generales. En el trimestre, los costes totales también bajaron, un 4,3%, y la previsión del banco es que se observe una mayor reducción en trimestres sucesivos con un ahorro estimado de 110 millones de euros en 2022 (130 millones anuales a partir de 2023).

La filial británica TSB contribuyó, por quinto trimestre consecutivo, positivamente a las cuentas del Sabadell, con 19 millones frente a los dos millones del primer trimestre de 2021. Su beneficio neto fue de 21 millones de libras (unos 25 millones de euros), las comisiones netas crecieron un 9,7% y los costes descendieron un 7,9%.

La ratio de morosidad se sitúa en el 3,66%, por debajo del 3,71% de marzo de 2021. Los activos problemáticos totalizaron 7.508 millones a cierre de marzo de 2022, de los que 6.210 millones son préstamos dudosos y 1.299 millones activos adjudicados. La cobertura de activos problemáticos se sitúa en el 53%, siendo la cobertura de préstamos dudosos con el total de provisiones del 56% y del 38% para los activos adjudicados.

En rentabilidad, la entidad logró un ROTE del 6,5%, situándose por encima de lo previsto en el plan estratégico. La ratio de capital CET1 fully-loaded se situó en el 12,45% y aumentó en 27 puntos básicos respecto al trimestre anterior.

"No nos distraemos con aventuras de venta ni de compra"

En la presentación de resultados, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado que el tiempo está dando la razón a la decisión que tomó el consejo de ir en solitario sin fusionarse con el BBVA, con quien desestimaron la operación a finales de 2020: "Este periodo lo hemos visto con mucha satisfacción".

"Estamos centrados en que las cosas funcionen. No nos estamos distrayendo con aventuras de venta ni de compra. El tiempo está dando la razón a una decisión previa, que fue la del consejo. Está demostrando que este banco está teniendo futuro de resultados y cumple la función para que haya competencia en todos los mercados y territorios de España", ha añadido.

Sobre TSB, el ceo ha dicho que están muy satisfechos con su evolución y que no se plantean ninguna actividad corporativa porque funciona muy bien y cada vez mejor, ya que ha cerrado con un beneficio neto de 25 millones de euros en el primer trimestre, con una contribución al grupo de 19 millones. "No tenemos ningún motivo visible para vender TSB. Ya hace un poco más de un año que dijimos en toda claridad que en el futuro previsible no veíamos ninguna actividad corporativa en torno a TSB", ha añadido.