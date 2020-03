Santander prevé que su beneficio de 2020 caiga un 5% por la crisis del coronavirus 

El Santander estima que el impacto en la actividad por el coronavirus podría mermar un 5% sus beneficios de 2020 si provoca, como se teme, una crisis en 'V' y lo considera así sin tener en cuenta para dicho cálculo "las medidas de mitigación" que pueda adoptar el Gobierno y otras autoridades para evitar daños en la economía, entre las empresas y familias.

Así lo indicó la presidenta del grupo, Ana Botín, en la 'European Financial Conference' organizada por Morgan Stanley, según revela la presentación de su exposición registrada este martes por el banco en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la documentación matiza, no obstante, que "es demasiado pronto para predecir el impacto y dependerá de cómo evolucione la situación" y asegura no haber detectado aún daño en el negocio. "Todavía no hemos visto ningún impacto relevante en la actividad comercial. No espere ningún impacto material en el primer trimestre", recoge Botín en su presentación.

Por otro lado, indica que el Santander cuenta con los "planes de contingencia necesarios para garantizar la continuidad del negocio" y espera ganancias subyacentes en el primer trimestre "en línea con los trimestres anteriores".

También avanza que la generación de capital orgánico estará "en línea" con la orientación dada a los mercados y una vez compensados los impactos únicos sufridos por la adquisición de Allianz del negocio asegurador (-10 puntos básicos) y por la normativa contable NIIF 9 (-5 puntos básicos).

A pesar del impacto estimado por el Covid-19, la entidad subraya que su "fuerte ganancia" antes de provisiones, de 26.000 millones de euros en 2019 o equivalente a tres veces el costo del riesgo, significa que en el grupo Santander se encuentran "bien posicionados para resistir, incluso, un escenario de estrés severo"

La banquera recogió en su presentación que todavía situaría su capital o solvencia "en el extremo superior de nuestro rango de orientación CET1 Fully loaded para finales de 2020" comprometido con el mercado, aún con el impacto previsto por el coronavirus.

Por otro lado, indica que ha tomado medidas "para proteger el bienestar" de empleados, clientes y accionistas, "asegurando al mismo tiempo" que sigue cumpliendo con sus obligaciones con todos los interesados.

A título de ejemplo, detalla que los trabajadores de servicios centrales y grandes centros trabajan desde casa siempre que sea posible y que anima a los accionistas a participar en remoto en la Junta General de Accionistas, además de haber lanzado una línea de liquidez para clientes, particularmente empresas.