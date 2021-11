El sector del metal en Alacant, el próximo que podría ir a una huelga indefinida

A pesar del seguimiento masivo de las huelgas del 18 y el 23 de noviembre, las posiciones de sindicatos y patronal no se han movido un milímetro. El próximo paso sería ya un paro indefinido para todo el sector del metal de la provincia de Alacant, unos 40.000 trabajadores, no solo de grandes empresas de fundición y del juguete, sino también otras muy diversas, como por ejemplo las telecomunicaciones o aquellas encargadas del mantenimiento de hospitales o los ascensores.

El origen del conflicto se encuentra en la renovación del convenio provincial, caducado desde 2019 y que no se ha podido avanzar la negociación del nuevo por las restricciones provocadas por la pandemia. Los representantes de los trabajadores exigen un incremento salarial del 1,25% que además se actualice según la inflación, mientras que la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) se quiere limitar la actualización por IPC al 0,25%, un tope que los sindicatos ven "inasumible".

"Estamos hablando de sueldos, para un peón, de 1.000 euros y la luz no sube a todos por igual. Sabemos que la subida de los precios no es culpa de las empresas, pero no puede ser que todo el peso de la inflación vaya a costa de perder capacidad adquisitiva los trabajadores, al menos tiene que repartirse entre ambas partes", explica a Público Rafa López, secretario general de CCOO-PV en las comarcas centrales.

Por otro lado, desde Fempa se insiste que un incremento salarial así sería "lesivo e irresponsable" teniendo en cuenta "la situación económica actual de incertidumbre" y de "pérdida de competitividad" del sector.

"Prácticamente paró todo el mundo excepto comerciales y oficinistas, que se rigen por otros convenios"

Tras una primera jornada de paro el 18 de noviembre, se inició una mesa negociadora con la mediación del conseller de Economía, Rafa Climent que, a pesar de intentar agotar el tiempo hasta el 22 de madrugada, no consiguió llegar a un acuerdo y el 23 se vivió otra movilización masiva. "Estoy muy orgulloso de la respuesta de la gente –explica López– con un seguimiento de la huelga de entre el 40 y el 60% en las empresas más pequeñas y hasta un 80% en las mayores. Lo que significa que prácticamente paró todo el mundo excepto comerciales y oficinistas, que se rigen por otros convenios". En un comunicado, Fempa ha rebajado estas cifras al 10,5%, "una participación algo menor que en la jornada del pasado día 18" y que no habría afectado ni a las PYMEs ni a las empresas de servicios.

El punto más caliente de la jornada se vivió en Ibi, capital del llamado "valle del juguete", donde también se encuentran Onil, Biar, Tibi y Castalla, y donde se concentra la mayor parte de la industria juguetera española. Allí los piquetes han prendido hogueras en algunos puntos del polígono industrial y han lanzado cohetes. En la industria juguetera, además de las reivindicaciones generales del sector, también se exige la actualización del sistema de incentivos, que lleva dos años congelado.

8.000 limpiadoras en huelga en Castelló

Quien ya se encuentra en huelga indefinida desde el pasado lunes 22, es el sector de limpieza de edificios públicos de la provincia de Castelló. Casi 8.000 trabajadoras –el sector está prácticamente compuesto por mujeres– pararon en protesta por el intento de la patronal de eliminar el complemento para el transporte y los pluses de antigüedad y absorberlos dentro de los salarios para así llegar al salario mínimo. Actualmente el salario según convenio es de 784 euros, mientras que el SMI se encuentra fijado en 946 euros mensuales.

Des de CCOO se denuncia que esto supone "una pérdida de derechos y poder adquisitivo" y que, además, los sueldos "llevan dos años congelados". Aun así, desde la patronal se pretende mantenerlo congelado, al menos, dos años más. Por ahora el paro se circunscribe a la provincia de Castelló, aunque no se descarta que el paro se extienda al resto del País Valencià.

Los sindicatos cifraron el seguimiento de la huelga en el 75% y su acción ya es bien visible en grandes edificios públicos, como la Universidad Jaume I, donde las trabajadoras recibieron el apoyo de algunos colectivos estudiantiles. Las limpiadoras también recibieron el apoyo público de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, quien en unas declaraciones se refirió a las "justas reivindicaciones" de las empleadas de limpieza y promete "estudiar las posibilidades para colaborar en la mejora del convenio".

Victoria obrera en Pilkington

El jueves por la mañana se hacía público un preacuerdo entre los sindicatos y la dirección de Pilkington, una empresa de parabrisas para coches situada en Sagunt (València), propiedad de la multinacional japonesa NSG Group.

Este acuerdo supone retirar el ERE que amenaza 116 puestos de trabajo y mantener la línea de laminado, que la empresa pretendía trasladar a otros centros productivos en el extranjero. Las negociaciones han sido posibles tras una huelga de tres días que ha contado con un gran apoyo social en la comarca.

El martes 23, miles de personas se manifestaban en Sagunt convocadas por CCOO, UGT y CGT, y con el apoyo de buena parte de tejido asociativo de la ciudad para defender el mantenimiento de los puestos de trabajo. La marcha contó con la presencia del alcalde de Sagunt así como diversos diputados de izquierdas.