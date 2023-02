¿Cuáles son las indemnizaciones por despido en España?

Echar a la calle a un trabajador cuesta cada vez menos dinero en España. En los últimos años, la indemnización por despido se ha desplomado –hasta un 64%– por efecto de las reformas laborales de 2010 y, sobre todo, de 2012, la primera aplicada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la segunda por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Las indemnizaciones por despido no sólo son cada vez menores, sino que además, como ha señalado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, las empresas abusan cada vez más de esta figura. Los despidos injustificados aumentan, lo que según Yolanda Díaz es "una ilegalidad muy grave".

Díaz incluso ha sugerido este miércoles cambios en la indemnización por despido improcedente. Díaz ha dicho que en la actualidad hay empresas a las que, aunque puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días por año trabajado, "les sale a cuenta despedir" usando una indemnización de 33 días por año trabajado.

¿Cuál es la indemnización por despido actualmente en España y cuál ha sido su evolución?

La situación actual

Actualmente, si un trabajador es despedido por causas objetivas tiene derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 anuales. Si el despido es improcedente, la indemnización será de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.

También existe una indemnización por extinción del contrato temporal, que actualmente es de 12 días de salario por año trabajado.

Un despido cada vez más barato

No hay más que mirar los datos para darse cuenta de que el despido se ha abaratado de forma notable en los últimos 45 años. En 1977, la indemnización por despido improcedente era de 60 días por año trabajado con un tope de 60 mensualidades (cinco años). En 1980, con la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, el texto legal que regula las relaciones laborales en España, esa indemnización bajó equivalente al salario de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que en 2012 abarató el despido improcedente a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. La primera de esas medidas abarataba la indemnización mínima por cese improcedente un 26,7%, mientras la segunda, caso de tramitarse como objetivo, lo hacía en un 57,6%. Su combinación desplomaba la máxima un 87,3%: de 1.890 jornadas de salario a 240.

En cuanto al despido por causas objetivas, entre 1977 y 1980 era de siete días de salario por año trabajado sin tope de tiempo. Desde 1980 está fijado en 20 días por año trabajado, pero la reforma laboral del Gobierno de Zapatero extendió las causas de este tipo de despido a cualquier cosa. Basta incluso con que la empresa alegue que va a entrar en pérdidas para despedir por causas objetivas.

Cómo se calcula la indemnización por despido

Cuando finaliza la relación laboral de un trabajador con una empresa, esta debe abonarle el finiquito, con los conceptos retributivos como salario no recibido, horas extra no cobradas, vacaciones no disfrutadas, parte proporcional de las pagas extraordinarias y dietas y gastos pendientes de percibir, entre otros, y la indemnización por despido; salvo que se trate de una baja voluntaria, obviamente.

La indemnización, libre de impuestos, se calcula con base en tres factores: el salario (sueldo base, pluses y gratificaciones), la antigüedad en la plantilla, con independencia de que entrara como eventual o como indefinido, y el tipo de despido. Una vez determinado el salario diario, esa cifra se multiplica por los años que ha trabajado, incluyendo el sobrante de meses como decimal (seis = 0,5, ocho = 0,75), y por la cuantía que marca la normativa para cada tipo de cese.

La indemnización media no llega a los 10.000 euros

A principios de 2021, el ministerio de Trabajo publicó por primera vez una estadística sobre el coste de los despidos en España. Los datos de Trabajo ponen de manifiesto una realidad que no por conocida deja de ser preocupante: según los últimos datos conocidos, en 2020 se registraron en España 479.181 despidos que fueron realizados por un total de 229.647 empresas. En estas extinciones se pagó una indemnización media de 8.965 euros por cada despido.

Dualidad en las indemnizaciones

Al igual que ocurre con el mercado laboral, las indemnizaciones por despido están marcadas por una fuerte dualidad. Lo más llamativo es la disparidad que se produce en las indemnizaciones. Cualquier despido casi siempre es un drama para quien lo sufre, pero no es lo mismo acabar en la cola del paro con un buen dinero en el bolsillo que hacerlo con las manos vacías. Y eso depende mucho del tipo de contrato que se tenga y del sector en el que se trabaje. La diferencia puede llegar a ser de 200 a 1 según el caso.

También hay una diferencia enorme entre ser un trabajador indefinido a tiempo completo que ser uno temporal a tiempo parcial, el tipo de contrato más precario. El primero percibe al ser despedido una indemnización media de 16.977 euros, pero el segundo sólo cobra 474 euros. En cuanto al resto de contratos, un trabajador indefinido a tiempo parcial tendrá que conformarse con una indemnización media de 3.375 euros, los fijos discontinuos cobrarán 4.815 euros, mientras que un trabajador temporal a tiempo completo percibirá 1.131 euros al señalarle la puerta de salida.

En cuanto al sexo, se despide más a los hombres que a las mujeres (243.321 frente a 182.425), pero como era de esperar, las indemnizaciones son mayores en el caso de los hombres. La cuantía de la indemnización media es superior en un 33% en los hombres respecto de las mujeres. En este caso esta diferencia es la consecuencia directa de la brecha laboral que existe en España: los hombres tienen salarios más elevados, mejores contratos y más años de carrera laboral que las mujeres.