Tendam esperará a que pasen las elecciones en EEUU para su salida a Bolsa

La incertidumbre en el mercado y los elevados tipos de interés dificultan los planes de salida a bolsa de la cadena de moda Tendam (propietaria de marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro y Women'Secret, entre otras), según afirmó este lunes su presidente y consejero delegado, Jaume Miquel.

"Hasta que no se clarifiquen las elecciones americanas y no bajen los tipos en Estados Unidos de una forma más clara, será difícil hacer salidas a Bolsa para compañías de tamaño medio. Si es una firma de tamaño muy grande en sectores que están de moda como sanidad, defensa o tecnología, puede ser más fácil, pero en consumo es más complicado", dijo Jaume Miquel en un evento empresarial organizado por el diario El Economista.

En junio, Tendam aplazó sus planes de salida a bolsa hasta después del verano debido a los efectos de la agitación política en los mercados bursátiles.

La tercera mayor empresa minorista de moda de España, propietaria de marcas como Cortefiel y Pedro del Hierro, tenía previsto salir a bolsa antes de febrero de 2025.

Sin embargo, Miquel dijo que ahora es demasiado complicado para una empresa minorista salir a bolsa hasta que se resuelvan las incertidumbres. "Ni está cerrada la puerta, ni está abierta. La compañía está preparada. La compañía está yendo bien. Y el día en que se den las condiciones suficientes del mercado, pues hablaremos", dijo el primer directivo de la empresa de moda.

Miquel explicó que salir a cotizar antes del verano era una posibilidad al darse "las condiciones suficientes para salir", pero ha reconocido que la "realidad es que no fue así". "La compañía no la hemos gestionado para hacer una salida a Bolsa, lo hemos hecho para que crezca, porque seguirá creciendo y la hoja de ruta sigue igual", recalcó. No obstante, el presidente de Tendam reconoció que salir a Bolsa es el "espacio natural" para una firma que está creciendo a un ritmo entre el 6% y el 8%, donde además prevén ofrecer un dividendo al accionista atractivo por encima del 4%.

Las empresas de capital riesgo CVC Capital Partners y PAI Partners poseen cada una casi la mitad de la empresa.

Tendam busca expandir sus marcas de moda en México y en países de la región de los Balcanes sin perder de vista Estados Unidos, pero Miquel descartó expandirse a naciones asiáticas como China, ya que no ve espacio allí para los minoristas europeos. "Creemos que China continúa siendo una oportunidad para el lujo (...), pero que el resto del mercado seguramente será para marcas chinas", dijo Jaume Miquel.