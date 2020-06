Trabajadores denuncian que sus empresas les obligarán a trabajar durante sus vacaciones

Con la llegada del verano son muchas las personas que se marcharán de vacaciones disfrutando de su derecho a la desconexión, aunque este año –amparándose en la emergencia del coronavirus– algunas empresas están notificando a los trabajadores que tendrán que trabajar durante su periodo vacacional.

Concretamente, varios trabajadores han notificado a Público que sus empresas les van a obligar a trabajar los días en los que, supuestamente, deberían estar disfrutando de sus vacaciones.

En estos casos, la empresa aprueba las vacaciones a sus trabajadores, pero les notifica que deberán trabajarlas (en algunos casos bajo amenaza de un posible ERE).

Además, esta problemática se da en el mismo contexto temporal en el que diversas patronales están pidiendo esfuerzos para sacar a las empresas adelante, tras varios meses de inactividad por culpa del coronavirus.

Concretamente, en unas polémicas declaraciones, el presidente y director ejecutivo de la multinacional española Viscofan, José Domingo Ampuero, aseguró en la cumbre de la CEOE que "las vacaciones deben tomarlas el que pueda y cuando pueda".

Los trabajadores resignados

Benjamín trabaja de teleoperador y no sabe si su empresa le hará trabajar durante sus días de vacaciones porque, cada vez que las solicita su empresa le responde argumentando que "son momentos difíciles que requieren sacrificios".

"Yo he estado trabajando durante toda la pandemia y en ningún momento me han metido en un ERTE. He pedido vacaciones varias veces y cada vez que lo hago mi superior me comenta que seguramente tengamos que trabajar", explica.

"Me han llegado a decir qué adónde tenía pensado irme con la que estaba cayendo y que mi obligación como trabajador es arrimar el hombro por la empresa", asegura.

En un caso similar se encuentra Iván. Su empresa obligó a dos empleados a tomarse vacaciones pero trabajar durante esos días, con lo que actualmente se ha quedado sin más días de vacaciones.

"Nos amenazaron y tuvimos que aceptar. Nos dijeron que teníamos que firmar unos papeles como que estábamos de acuerdo y habíamos disfrutado de nuestras vacaciones cuando era mentira. Ahora mismo ya está denunciada esta situación, tanto por mi compañera como por mí", explica.

Vacaciones, un derecho de los trabajadores

El abogado laboralista José Francisco Pérez Puchol recuerda que los trabajadores devengan dos días y medio de vacaciones por cada mes de trabajo y que, en principio, las vacaciones deben ser de común acuerdo entre la empresa y el trabajador.

Pérez Puchol recuerda la importancia de dejar siempre por escrito los días en los que los trabajadores se van de vacaciones para que se pueda demostrar que los empresarios les han hecho trabajar durante su periodo de descanso.

Además, recuerda que existe el derecho a la desconexión digital y que aquellos trabajadores que sí puedan disfrutar de sus vacaciones tienen derecho a no responder correos y llamadas del trabajo.

Por otra parte, recomienda denunciar a la Inspección de Trabajo y demandar ante un juzgado si el empresario obliga a tomarse vacaciones al empleado y trabajar durante esos días.

"El problema viene cuando es complicado demostrar que el trabajador ha estado prestando sus servicios durante su tiempo de vacaciones. Si hay testigos o clientes que pueden demostrar que el empleado ha estado trabajando durante sus días de vacaciones será más sencillo", concluye.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a Público que todavía no han notado este tipo de fraudes en la Inspección de Trabajo, pero insisten en que, si hay trabajadores en esta situación, deben notificarlo para acabar con dicha práctica.