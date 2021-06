Trafigura y Mubadala ponen a la venta la minera de cobre española MATSA en plena escalada del precio del metal

Los propietarios de la española Minas de Aguas Teñidas (MATSA) planean iniciar el proceso de venta de la minera de cobre el viernes en un acuerdo liderado por los bancos de inversión Bank of Montreal (BMO) y UBS que podría obtener hasta 2.000 millones de dólares, dijeron cuatro fuentes bancarias.

El comerciante global de materias primas Trafigura y el fondo de inversiones soberano de Abu Dabi, Mubadala, , copropietarios de MATSA y sus tres minas subterráneas en el sur de España, fijaron una fecha límite para las ofertas iniciales de los potenciales compradores para el final de la semana , dando inicio al proceso formal de venta, dijeron las fuentes.

La compañía fue valorada por dos de los cuatro banqueros en entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.

Trafigura, Mubadala, MATSA y UBS declinaron hacer comentarios. No fue posible contactar con BMO de inmediato para obtener comentarios.

MATSA produjo más de 300.000 toneladas de concentrado de cobre, mineral de cobre parcialmente procesado, en 2020. Las minas también producen concentrado de zinc y plomo.

Los asesores financieros de la venta se han acercado a grupos mineros de nivel medio que pueden querer agregar cobre a sus carteras, en un momento en que aumenta la demanda del metal para su uso en proyectos de energía renovable y vehículos eléctricos, dijeron las fuentes.

Los precios del cobre alcanzaron un nivel récord por encima de los 10.000 dólares la tonelada en febrero, antes de retroceder ligeramente.

Es probable que la canadiense Lundin Mining y Hudbay Minerals, así como la minera australiana South32 , muestren interés, dijo una de las fuentes. First Quantum también podría mostrarse interesada, dijo otra de las fuentes.

Lundin no respondió a una solicitud de comentarios y South32 se negó a comentar la información. Un portavoz de Hudbay dijo que la política de la compañía es no comentar sobre rumores o especulaciones en el mercado. First Quantum declinó hacer comentarios.

Algunos productores chinos de metales básicos también podrían hacer una oferta, dijo una fuente, a pesar de la creciente preocupación en Europa por la inversión de las empresas estatales chinas en sectores críticos y la falta de acceso recíproco a su mercado.